Scioperi 30 ottobre: cortei in tutta Italia, trasporti e servizi a rischio

Venerdì 30 ottobre sciopero generale e oltre 40 manifestazioni in tutta Italia. A Napoli il corteo partirà da piazza Mancini alle 9.30, con la partecipazione di lavoratori, studenti universitari, disoccupati e movimenti sociali. Possibili disagi per autobus, tram, metropolitane, Circumvesuviana, treni Trenitalia e voli aerei. Previste fasce di garanzia per i principali servizi di trasporto

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Venerdì 30 ottobre sono previste oltre 40 manifestazioni in tutta Italia, da Nord a Sud, isole comprese, indette principalmente dall’Unione Sindacato di Base e dai comitati studenteschi, contro tutto l’operato del governo Meloni.

Saranno coinvolte anche le sigle sindacali più importanti, con esclusioni differenti per alcuni settori.

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A Napoli il corteo è previsto principalmente in piazza Mancini a partire dalle 9.30, e coinvolgerà lavoratori, studenti, disoccupati, migranti e movimenti sociali, per protestare contro il carovita.

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Altre iniziative sono in programma a Roma, Torino e Milano, mentre l’elenco delle mobilitazioni è ancora in aggiornamento.

I comparti maggiormente interessati: autobus, treni, metropolitane

Tra i comparti maggiormente coinvolti ci sono i trasporti, con possibili ripercussioni soprattutto sulla circolazione ferroviaria e sul trasporto pubblico locale.

In linea generale, il personale ferroviario sciopererà dalle 21 di giovedì 29 ottobre alle 20.59 di venerdì 30 ottobre. Possibili cancellazioni, ritardi e modifiche al servizio, prima dell’inizio e dopo la conclusione dell’agitazione.

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Nello specifico, l’ANM ha pubblicato il 21 ottobre un avviso con le modalità dello sciopero, previsto dalle 3.01 del 30 ottobre alle 3 di notte del 31 ottobre.

Per autobus, tram e filobus le fasce di garanzia sono 5.30–8.30 e 17–20. Per le metropolitane e le funicolari sono indicati orari specifici delle ultime e prime corse garantite.

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Il servizio regionale di Trenitalia inizierà lo sciopero il giorno prima, ovvero giovedì 29 ottobre, dalle ore 21. Verranno garantiti il funzionamento dei treni regionali Trenitalia, venerdì 30 ottobre, nelle fasce di garanzia: 6.00–9.00 del mattino e 18.00–21.00 per la fascia pomeridiana-serale.

Per quanto riguarda l’Eav, sono confermate le fasce garantite che vanno, nello specifico dalle 5.30 alle 8.30 e 16.30 alle 9.30 della sera. L'avviso specifica anche le partenze da Napoli verso Torre Annunziata, Sorrento, Poggiomarino e Sarno e quelle in direzione opposta.

Possibili disagi anche per autobus, tram e metropolitane che al momento non sono segnalati nello specifico.

Anche il trasporto aereo sarà interessato dallo sciopero generale di venerdì 30 ottobre 2026, proclamato dall'Unione Sindacale di Base (USB). La mobilitazione durerà 24 ore, dalle 00.01 alle 23.59, e potrebbe provocare disagi ai passeggeri in partenza e in arrivo all'aeroporto internazionale di Napoli-Capodichino.

Saranno presenti i principali gruppo studenteschi universitari napoletani

L’agitazione riguarderà soprattutto la scuola e l’università, con possibili ripercussioni sul regolare svolgimento delle lezioni e sulle attività degli istituti.

Il 26 ottobre il CAU (Collettivi Autorganizzati Universitari), importanti per il loro impegno molto attivo ed importante sul territorio, hanno organizzato un presidio con tende davanti a Palazzo San Giacomo, contestando il caro affitti e la realizzazione di studentati privati finanziati con risorse pubbliche, che ledono la qualità dell’istruzione universitaria pubblica. Inoltre, saranno in prima fila il 30 ottobre per la manifestazione, dopo aver occupato anche la sede di Porta di Massa della Federico II. Altri gruppi universitari, come UdU (Unione degli Universitari) e Link saranno presenti alla manifestazione.