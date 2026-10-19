Rassegna stampa di lunedì 19 ottobre 2026: protesta dei Tir, cronaca in Campania e calcio

Le principali notizie dall'Italia e dal mondo, con particolare attenzione a Napoli e ai comuni vesuviani. In primo piano i disagi nei trasporti, la sicurezza e lo sport.

La settimana si apre con le ripercussioni della protesta degli autotrasportatori contro il caro carburanti, che comincia a incidere anche sulla distribuzione delle merci. A Napoli entrano in vigore nuove limitazioni alla circolazione dei veicoli inquinanti, mentre resta alta l'attenzione sulla sicurezza e sulle proteste degli studenti. Sul fronte sportivo, riflettori puntati sulla crisi del Napoli e sui risultati di Juve Stabia e Savoia.

Italia e Attualità

Caro carburanti, prosegue la protesta degli autotrasportatori: primi disagi nella distribuzione

La mobilitazione dei camionisti nel Sud Italia continua a provocare ripercussioni sulla circolazione delle merci. In Campania si segnalano le prime difficoltà nell'approvvigionamento di alcuni supermercati, soprattutto per i prodotti ortofrutticoli. La protesta è prevista fino al 20 ottobre.

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Lavoro, una settimana di scioperi e vertenze

Dal 19 al 25 ottobre sono in programma mobilitazioni, presìdi e incontri istituzionali legati a diverse vertenze occupazionali. Tra i temi al centro delle iniziative sindacali figurano la tutela dei posti di lavoro e le condizioni dei lavoratori.

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Napoli e Campania

Napoli, da oggi stop ai veicoli più inquinanti

Entrano in vigore oggi, lunedì 19 ottobre, le nuove limitazioni alla circolazione disposte dal Comune di Napoli per contrastare lo smog. Il provvedimento, valido fino al 31 marzo 2027, prevede divieti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, per specifiche categorie di veicoli, tra cui le auto Euro 0 ed Euro 1 e alcuni mezzi commerciali diesel fino a Euro 5.

Protesta dei Tir, primi scaffali vuoti nei supermercati

La mobilitazione degli autotrasportatori comincia a farsi sentire anche nella distribuzione alimentare. In alcuni punti vendita si registrano difficoltà nel rifornimento di frutta e verdura. Riprendono intanto i presìdi dei camionisti nell'area di Nola.

Napoli, studenti in protesta: occupazioni e richieste di confronto

Prosegue la mobilitazione in diversi istituti superiori napoletani. Gli studenti chiedono maggiore attenzione alle condizioni della scuola pubblica, contestano alcune scelte del Governo in materia di istruzione e rivendicano il diritto a manifestare le proprie opinioni.

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Napoli, giovane denuncia una violenza sessuale: indagini della Polizia

Una ragazza di 18 anni ha denunciato di essere stata sequestrata e di aver subito violenze sessuali in un'abitazione nella zona del Vasto. Gli investigatori stanno ricostruendo quanto accaduto e verificando il racconto della giovane.

Napoli, infermiere aggredito all'ospedale Pellegrini

Nuovo episodio di violenza ai danni del personale sanitario. Un infermiere è stato aggredito all'ospedale Vecchio Pellegrini. Il presunto responsabile è stato identificato e denunciato. Il caso riaccende l'attenzione sulla sicurezza nei pronto soccorso.

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Casoria e Arzano, due rapine ai distributori di carburante

Due malviventi a bordo di uno scooter avrebbero rapinato un distributore in via Pietro Nenni a Casoria, portando via 500 euro, per poi colpire un secondo impianto ad Arzano. Nessun ferito e nessun colpo di pistola esploso. Indagano i Carabinieri.

Area Vesuviana

Circumvesuviana, nuovi orari e più corse: restano ritardi e sovraffollamento

Il nuovo orario ferroviario, entrato in vigore sabato 17 ottobre, ha migliorato i collegamenti soprattutto nella fascia costiera tra Napoli e Torre Annunziata, eliminando alcuni intervalli di 72 minuti tra le corse. Il sindacato OR.S.A. segnala tuttavia il persistere di guasti, ritardi e treni affollati, chiedendo ulteriori interventi all'EAV.

Torre Annunziata, attesa per le celebrazioni della Madonna della Neve

La città si prepara agli appuntamenti dedicati alla Madonna della Neve, patrona di Torre Annunziata. Le iniziative religiose e culturali rappresentano uno dei momenti più sentiti dalla comunità oplontina. la rievocazione storica della nascita di Torre Annunziata nell'ambito dei festeggiamenti patronali. Stasera, alle ore 20.00, presso la Basilica della Madonna della Neve la rievocazione storica della nascita di Torre Annunziata. Ad aprire la serata il Ballet Studio, a chiudere l'esibizione della cantante Francesca Maresca.

Sport

Serie A, i risultati di ieri – domenica 18 ottobre 2026

Clamoroso tonfo della Juventus, battuta 3-0 in casa dalla Lazio, che raggiunge l'Inter in vetta alla classifica. Il Milan supera l'Atalanta 3-2, mentre il Como espugna Firenze (1-3) e il Lecce conquista una netta vittoria a Udine (0-3).

Napoli, la sconfitta con il Venezia apre una fase delicata

Continua a far discutere il ko per 1-0 del Napoli sul campo del Venezia. Una battuta d'arresto pesante per gli azzurri, chiamati a reagire dopo una prestazione deludente. L'attenzione si sposta ora sui prossimi impegni, a cominciare da quelli europei con la Champions League, che vedrà gli azzurri affrontare martedì 20 ottobre al Maradona il Bodø/Glimt.

Juve Stabia, tris al Südtirol: prima vittoria casalinga

Grande soddisfazione a Castellammare di Stabia per il successo delle Vespe, che hanno superato 3-0 il Südtirol allo stadio Romeo Menti. A segno Sibilli, Di Nardo e Sandrucci. Una vittoria importante per il morale e per la classifica.

Savoia, Matachione difende Formisano dopo la sconfitta di Cerignola

Dopo il ko contro l'Audace Cerignola, il presidente Nazario Matachione ha espresso forte delusione per la prestazione dei bianchi, ribadendo però la piena fiducia nell'allenatore Gianluca Formisano. «Oggi il Savoia non è sceso in campo», ha dichiarato il presidente, precisando che l'obiettivo della società resta la salvezza. Matachione ha inoltre richiamato l'attenzione sull'emergenza infortuni e sul divario economico tra le sponsorizzazioni raccolte dal Savoia e quelle dell'Audace Cerignola.