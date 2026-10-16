Rassegna stampa di venerdì 16 ottobre 2026: manovra economica, guerra in Ucraina e cronaca in Campania

A cura della Redazione

Venerdì 16 ottobre 2026. Nuovo appuntamento con la rassegna stampa di TorreSette, dedicata alle principali notizie della giornata. Dalla politica nazionale agli scenari internazionali, fino alla cronaca campana e agli avvenimenti che interessano il territorio vesuviano.

Politica ed economia

Manovra economica, 23,5 miliardi tra famiglie, difesa e banche

Il Governo lavora alla legge di Bilancio da 23,5 miliardi di euro. Nel piano inviato a Bruxelles figurano cinque miliardi destinati alle famiglie e 4,5 miliardi alla difesa. Si discute anche di un contributo di cinque miliardi da parte delle banche, mentre restano aperti i nodi relativi al taglio dell'Irpef e ai finanziamenti per la sanità. Le Regioni chiedono maggiori risorse per il sistema sanitario nazionale. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Consiglio europeo, Meloni a Bruxelles: scontro su energia e bilancio

Prosegue a Bruxelles il Consiglio europeo, con al centro il caro energia, il bilancio comunitario e la guerra in Ucraina. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni chiede maggiore attenzione ai costi energetici e alle esigenze dei Paesi maggiormente esposti alla crisi. Nella notte è stata raggiunta una mediazione sul sistema europeo delle emissioni, mentre resta difficile il confronto sulle risorse economiche.

Esteri

Ucraina, nuovi bombardamenti su Kiev: allarme per le difese aeree

La Russia ha lanciato nuovi attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine, provocando blackout in alcune zone di Kiev. Secondo la CNN, l'Ucraina avrebbe esaurito le scorte di missili intercettori Patriot. Il Regno Unito prepara l'invio di nuovi missili Storm Shadow, mentre il presidente Volodymyr Zelensky annuncia ulteriori attacchi alle raffinerie russe.

Medio Oriente, nuove tensioni tra Stati Uniti e Iran

Resta alta la tensione in Medio Oriente. Secondo indiscrezioni riportate dalla CNN, gli Stati Uniti starebbero valutando l'impiego di armamenti particolarmente potenti contro obiettivi iraniani. Intanto, nello Yemen, un attacco degli Houthi contro il palazzo presidenziale di Aden avrebbe provocato cinque vittime. La situazione continua a destare preoccupazione per le possibili conseguenze sulla sicurezza internazionale.

Stati Uniti, sparatoria in una scuola dell'Oregon: cinque morti

Tragedia negli Stati Uniti, dove una sparatoria in una scuola elementare a Bend, nell'Oregon, ha provocato cinque vittime, tra cui tre bambini. Morto anche il presunto aggressore, un ragazzo di 16 anni. L'ennesimo episodio di violenza armata riapre il dibattito americano sulla diffusione delle armi da fuoco.

Cronaca nazionale

Incidenti sul lavoro, tre operai morti in una giornata

Ancora vittime sul lavoro in Italia. Tre operai hanno perso la vita in distinti incidenti avvenuti nei cantieri e nelle aree portuali di Firenze, Cagliari e Chieti. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica degli episodi e accertare eventuali responsabilità.

Papa Leone XIV, prosegue il recupero dopo l'intervento

Restano sotto osservazione le condizioni di Papa Leone XIV, ricoverato al Policlinico Gemelli dopo un intervento chirurgico al polmone. I controlli medici avrebbero evidenziato una buona ripresa. Il Pontefice continua a lavorare dall'ospedale e, compatibilmente con le condizioni di salute, potrebbe recitare l'Angelus.

Scuola, sciopero nazionale oggi 16 ottobre: lezioni a rischio anche in Campania

Giornata di sciopero oggi, venerdì 16 ottobre, nelle scuole italiane, per la mobilitazione nazionale proclamata dal sindacato SISA. La protesta coinvolge docenti, dirigenti scolastici e personale ATA, sia di ruolo che precario. Al centro delle rivendicazioni l'aumento degli stipendi del 20% per recuperare l'inflazione e la stabilizzazione dei precari. Possibili disagi anche negli istituti di Napoli e provincia, con ingressi posticipati, uscite anticipate o sospensione delle lezioni, a seconda delle adesioni

Cultura e spettacoli

Napoli, al via Piano City: oltre 200 pianisti e 65 eventi

Prende il via oggi la dodicesima edizione di Piano City Napoli, in programma fino a domenica 18 ottobre. Il festival propone 65 eventi in 16 location, con oltre 200 pianisti e 27 concerti nelle abitazioni private. In programma esibizioni nei luoghi simbolo della città, nelle scuole e nei quartieri periferici.

Napoli, al Maschio Angioino una mostra dedicata agli 80 anni della Repubblica

Da oggi al 25 ottobre il Maschio Angioino ospita la mostra 80 Repubblica, un percorso attraverso ritratti fotografici e videointerviste a donne campane ultraottantenni che hanno vissuto la nascita e l'evoluzione della democrazia italiana. L'inaugurazione è prevista alle ore 18.

Campania e Napoli

Fine vita, il Tribunale di Torre Annunziata dà ragione a una donna affetta da Sla

Importante decisione del Tribunale di Torre Annunziata sul suicidio medicalmente assistito. I giudici hanno disposto che l'Asl Napoli 3 Sud si doti di un dispositivo a puntamento oculare per consentire a una donna di 72 anni, affetta da Sla e completamente paralizzata, di esercitare autonomamente la propria scelta. La donna, indicata con il nome di fantasia Irene, ha dichiarato di voler decidere liberamente quando ricorrere alla procedura, senza aver ancora fissato una data.

Napoli, si insedia il nuovo Questore Fausto Lamparelli

Primo giorno di lavoro per il nuovo Questore di Napoli, Fausto Lamparelli. Nel corso del suo insediamento ha sottolineato la complessità del territorio e l'importanza della sicurezza. Il Questore ha espresso preoccupazione per le immagini della recente aggressione avvenuta in piazza Vanvitelli, al Vomero.

Camorra, maxi sequestro da 220 milioni a un imprenditore di Melito

Operazione contro i patrimoni riconducibili alla criminalità organizzata. Sequestrati beni per circa 220 milioni di euro a un imprenditore di Melito di Napoli ritenuto vicino ad ambienti camorristici. Il provvedimento riguarda proprietà mobiliari e immobiliari situate tra Campania e Lazio.

Napoli, dal 19 ottobre tornano i divieti per le auto inquinanti

Da lunedì 19 ottobre tornano a Napoli le limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti. Le restrizioni, previste fino al 31 marzo 2027, riguarderanno anche le automobili diesel fino alla categoria Euro 5, secondo le disposizioni comunali. L'obiettivo è ridurre l'inquinamento atmosferico.

Bagnoli, grave un operaio di 53 anni dopo un incidente sul lavoro

Un lavoratore di 53 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto a Bagnoli, nella zona occidentale di Napoli. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Sport

Napoli, Neres si ferma per tre settimane. Contro il Venezia serve una vittoria

Nuovo problema per il Napoli, che perde David Neres per circa tre settimane. Gli esami hanno evidenziato una lesione muscolare di basso grado alla coscia destra. Intanto la squadra prepara la sfida contro il Venezia, con l'obiettivo di tornare alla vittoria dopo le recenti difficoltà. Olivera, Anguissa e Alisson sono tornati ad allenarsi con il gruppo.

Europa League, Juventus e Milan vincono. Bene anche l'Atalanta

Serata positiva per le italiane nelle coppe europee. La Juventus supera il Celta Vigo per 2-1, grazie alla rete decisiva di Kolo Muani al 92'. Successo netto anche per il Milan, che batte il Salisburgo 4-0. In Conference League, l'Atalanta supera il Pafos per 3-1.