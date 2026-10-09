Rassegna stampa 9 ottobre: legge elettorale, tensioni internazionali, crisi industriale e maltempo in Campania

A cura della Redazione

Le principali notizie dall'Italia e dal mondo, con un'attenzione particolare a Napoli, all'area vesuviana, all'economia e allo sport. Aggiornamento del mattino.

Politica italiana

Legge elettorale, approvato lo Stabilicum: è scontro tra maggioranza e opposizioni

La Camera ha approvato la nuova legge elettorale con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Il sistema proporzionale prevede un premio di maggioranza per la coalizione o il partito che supera il 42% dei consensi, capilista bloccati e fino a tre preferenze. Soddisfatta la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, mentre Elly Schlein e Giuseppe Conte contestano duramente la riforma. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Conte propone a Schlein un passo indietro sulla leadership del campo largo

Il presidente del Movimento 5 Stelle riferisce di aver proposto alla segretaria del Partito Democratico una soluzione condivisa sulla guida della coalizione alternativa al centrodestra, senza ottenere un'intesa.

Esteri

Ucraina, raid russo su Kramatorsk: almeno 33 morti

Un attacco russo ha colpito due minibus di linea nella regione di Donetsk. Il bilancio riportato è di almeno 33 vittime e 18 feriti. Il presidente Volodymyr Zelensky promette una risposta. Intanto, a Miami sono previsti nuovi incontri tra i negoziatori ucraini e gli emissari statunitensi Witkoff e Kushner.

Iran, Trump parla di colloqui produttivi con Teheran

Il presidente americano riferisce di progressi nei contatti diplomatici con l'Iran ed esclude nuovi attacchi prima delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. Restano aperte le tensioni in Medio Oriente.

Yemen, nuovi attacchi Houthi contro aeroporti sauditi

Si riaccendono le tensioni nella penisola arabica dopo nuovi attacchi contro infrastrutture aeroportuali dell'Arabia Saudita.

Economia e lavoro

Ex Ilva, a Taranto si ferma l'area a caldo

Nuovo passaggio critico per il futuro dello stabilimento siderurgico. Il governo annuncia un prossimo decreto sulle tutele, mentre rimangono al centro del confronto la salvaguardia dell'occupazione e le prospettive industriali.

Manovra economica, confronto tra Italia e Unione Europea

Il governo cerca margini di flessibilità nei conti pubblici, ma da Bruxelles arrivano segnali di prudenza. Il ministro Giancarlo Giorgetti prosegue il confronto europeo, anche sulle proposte italiane relative all'inflazione.

Cronaca e maltempo

Campania, temporali e trombe d'aria: danni nel Napoletano

A Melito una tromba d'aria ha scoperchiato tettoie di garage e capannoni. Allagamenti a Giugliano, dove l'acqua ha invaso anche l'area di accesso al pronto soccorso. Disagi a Varcaturo e sull'isola d'Ischia, dove un fulmine ha danneggiato la storica chiesa di San Gaetano a Forio.

Allerta arancione fino alle 15: rischio frane e allagamenti

Resta alta l'attenzione della Protezione Civile per Napoli, le isole del Golfo e le zone interessate dall'allerta. Tra i rischi segnalati figurano allagamenti, frane e colate rapide di fango e detriti.

Attualità e tecnologia

Intelligenza artificiale, cresce l'attenzione per le auto a guida autonoma

La mobilità del futuro torna al centro del dibattito sull'innovazione tecnologica. Tra le prospettive più discusse, la diffusione dei veicoli autonomi e il loro impatto sulla sicurezza stradale e sulle città.

Area vesuviana

Maltempo, scuole chiuse nell'area vesuviana: ecco i comuni interessati

L'allerta meteo arancione, in vigore fino alle 15 di oggi, venerdì 9 ottobre, ha determinato la chiusura delle scuole in numerosi comuni dell'area vesuviana. Stop alle lezioni a Torre Annunziata, Torre del Greco, Castellammare di Stabia, Pompei, Boscoreale, Boscotrecase, Terzigno, Ottaviano, Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, San Gennaro Vesuviano, Sant'Anastasia e Somma Vesuviana. In diversi comuni i provvedimenti riguardano anche parchi pubblici, ville comunali e cimiteri. La Protezione Civile raccomanda massima prudenza per il rischio di allagamenti, frane e colate di fango.

Torre Annunziata, oggi Nicola Gratteri all'Istituto Marconi

Alle ore 17 è previsto l'incontro con il procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri, nell'ambito dell'iniziativa «Ancore della legalità». L'appuntamento, dedicato al tema «Giustizia e futuro: costruiamo insieme la legalità», è promosso dal Movimento delle Agende Rosse, gruppo Giancarlo Siani.

Sport

Serie C, domani Savoia-Inter Under 23 al Giraud

Appuntamento sabato 10 ottobre alle 14.30 per la nona giornata del campionato. I biancoscudati tornano davanti al proprio pubblico dopo il pareggio senza reti con il Monopoli. Partita trasmessa su Sky Sport 252.

Serie C, il programma delle campane

Sabato alle 14.30 si disputano Bari-Giugliano e Casertana-Monopoli. Domenica alle 14.30 Scafatese-Sorrento, mentre alle 15 è in programma Casarano-Salernitana. Lunedì sera Barletta-Cavese.

In serie D, Turris-Manfredonia

La Turris giocherà domenica 11 ottobre 2026 contro il Manfredonia, nella settima giornata del campionato di Serie D, girone H. La formazione corallina, allenata da Domenico Giampà, è ancora imbattuta in campionato: tre vittorie e tre pareggi nelle prime sei giornate, per un totale di 12 punti

Pallavolo in lutto, oggi i funerali di Stefania Corna

Si svolgono a Boltiere, in provincia di Bergamo, i funerali dell'ex pallavolista scomparsa a 35 anni dopo una lunga malattia. Corna aveva vestito anche la maglia della Nazionale italiana.

Meteo

Weekend instabile al Centro-Sud: da domenica torna il sole

Dopo l'ondata di maltempo che ha colpito diverse regioni italiane, il fine settimana sarà caratterizzato da condizioni ancora variabili. Sabato 10 ottobre possibili piogge e temporali al Centro-Sud, con temperature in lieve calo. Domenica 11 ottobre è previsto un graduale miglioramento, con schiarite su gran parte della Penisola. In Campania non si escludono precipitazioni residue, mentre all'inizio della prossima settimana il tempo dovrebbe diventare più stabile, pur con possibili episodi di instabilità locale.