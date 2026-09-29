Rassegna stampa di martedì 29 settembre 2026: Regeni, petrolio e l'Italia riparte con un poker

A cura della Redazione

Ecco la rassegna stampa di martedì 29 settembre 2026 per TorreSette.news, con una selezione delle notizie più rilevanti delle ultime ore, dall’estero alla cronaca, dall’economia alla Campania e allo sport.

ESTERI

Ucraina, resta alta la tensione con Mosca

Prosegue la guerra in Ucraina. Kiev ha rivendicato la riconquista di alcuni insediamenti nella regione di Donetsk, mentre Mosca ha riferito di nuovi attacchi contro infrastrutture strategiche ucraine. Il Cremlino ha inoltre definito pericoloso l’utilizzo di Starlink a supporto di operazioni militari contro la Russia. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Iran, petrolio ancora sotto pressione

Il prezzo del petrolio resta elevato dopo il mancato accordo sulla proposta iraniana di una tregua di una settimana. Il Brent ha superato quota 107 dollari al barile prima di ripiegare leggermente. Le tensioni internazionali continuano così a pesare sui mercati e sui prezzi dell’energia.

CRONACA

Caso Regeni, condannati tre 007 egiziani

Sentenza nel processo per il sequestro di Giulio Regeni: tre appartenenti agli apparati egiziani sono stati condannati a dieci anni per il sequestro del ricercatore italiano. Non è stata invece riconosciuta nei loro confronti la responsabilità per l’omicidio; assolto il quarto imputato.

Garlasco, chiuse le nuove indagini su Andrea Sempio

La Procura di Pavia ha chiuso, per la seconda volta, le indagini su Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. Tra gli elementi depositati dai pm figurano le nuove consulenze sull'“impronta 33” e sulla traccia di scarpa, ritenuta compatibile con il piede dell'indagato. È emerso inoltre che due controanalisi effettuate nel 2007 sul Dna trovato sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi avevano dato esito negativo, ma non risultavano nel fascicolo processuale. Sempio ha ora 20 giorni per presentare memorie o chiedere di essere interrogato; successivamente la Procura potrà avanzare la richiesta di rinvio a giudizio.

ECONOMIA

Carburanti, partiti gli sconti di Eni e IP

Resta in primo piano il caro carburanti. Sono entrate in vigore le iniziative di Eni e IP per limitare i prezzi alla pompa. Il governo auspica un effetto di trascinamento sugli altri operatori, mentre tra i gestori non mancano proteste e critiche.

Acqua, allarme sulle reti: perdite intorno al 40%

Il presidente di Utilitalia, Fabrizio Palermo Dal Fabbro, richiama l’attenzione sulla necessità di maggiori investimenti pubblici nel settore idrico. Uno dei problemi principali resta la dispersione: circa il 40% dell’acqua immessa nelle reti viene perso.

CAMPANIA E NAPOLI

Napoli, presunta truffa sui dispositivi ortopedici: 109 indagati

Una vasta inchiesta riguarda i rimborsi per dispositivi ortopedici: secondo l'accusa, anche poltrone relax sarebbero state rimborsate come sedie a rotelle. Gli indagati sono 109 e il giudice deve pronunciarsi su 43 richieste di arresto. Coinvolti, a vario titolo, imprenditori, medici e impiegati di Caf.

Aeroporto di Napoli, protocollo su legalità e sicurezza

Gesac e Acen hanno sottoscritto un protocollo dedicato alla legalità e alla sicurezza in vista degli interventi programmati nello scalo di Capodichino. Annunciati anche lavori sulla viabilità; la chiusura per gli interventi sulla pista è prevista a novembre.

America’s Cup, Manfredi guarda già al 2027

Dopo il successo delle regate preliminari vinte da Luna Rossa, Napoli pensa all’appuntamento del 2027. Il sindaco Gaetano Manfredi ha annunciato l’ipotesi di due Race Village, uno in via Caracciolo e l’altro a Bagnoli.

Regione Campania, Fico: «I bandi si vincono per merito»

Il presidente della Regione Roberto Fico ha ribadito che i bandi devono essere assegnati sulla base del merito e della qualità dei progetti, indicando nella pubblica amministrazione uno dei principali settori sui quali investire.

ATTUALITÀ

San Michele Arcangelo, oggi la festa della Polizia di Stato

Oggi, 29 settembre, ricorre la festività di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato. Cerimonie e celebrazioni sono previste in diverse città italiane. A Milano partecipano, tra gli altri, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il capo della Polizia Vittorio Pisani.

Scioperi, settimana difficile per i trasporti

Quella iniziata ieri è una settimana caratterizzata da diverse agitazioni sindacali che interessano trasporto aereo e trasporto pubblico. È inoltre previsto uno sciopero generale venerdì, con possibili disagi in diversi settori.

TECNOLOGIA

Arriva lo smartwatch che misura la pressione con un mini-bracciale

Tra le novità tecnologiche debutta Huawei Watch D3, che integra nel cinturino un piccolo sistema gonfiabile per misurare la pressione arteriosa secondo un principio simile a quello dei tradizionali misuratori domestici.

SPORT

Nations League, l’Italia travolge la Turchia 4-1

Pronta reazione della Nazionale dopo il ko con il Belgio. A Bursa gli Azzurri hanno battuto 4-1 la Turchia, conquistando i primi tre punti nel gruppo. A segno Bastoni, Frattesi, Kayode e Pio Esposito; per i turchi gol di Barış Alper Yılmaz.

La prossima partita sarà particolarmente impegnativa: venerdì 2 ottobre Francia-Italia. La Francia guida il gruppo dopo aver superato il Belgio. UEFA.com

Nations League, Grecia storica contro la Germania

Tra gli altri risultati della seconda giornata spicca la vittoria della Grecia sulla Germania, la prima nella storia degli scontri tra le due Nazionali. Successo anche del Portogallo in Norvegia, mentre la Francia ha battuto il Belgio nel finale.