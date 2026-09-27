Rassegna stampa di domenica 27 settembre: il Papa a Lourdes, choc per l'omicidio di Torino e Polonia campione d'Europa

A cura della Redazione

Ecco una selezione delle principali notizie di domenica 27 settembre 2026, dall’Italia e dal mondo, con uno sguardo particolare alla Campania e allo sport.

ITALIA

Caro carburanti, gli autotrasportatori minacciano lo sciopero

Continua a pesare l’aumento dei prezzi dei carburanti. Assotir chiede al Governo la convocazione della categoria e non esclude una mobilitazione degli autotrasportatori, da decidere unitariamente. Il caro gasolio sta incidendo pesantemente sui costi del trasporto e, di conseguenza, rischia di ripercuotersi sui prezzi dei prodotti.

Fisco, si guarda già alla prossima manovra

Nel dibattito sulla prossima legge di Bilancio torna il tema del ceto medio e dell’Irpef. Il presidente della Commissione Bilancio del Senato Nicola Calandrini ha indicato tra le ipotesi allo studio l'ampliamento della fascia interessata dall'aliquota del 33%, precisando che ogni intervento dovrà fare i conti con le coperture finanziarie. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

ESTERI

Ucraina, scontro diplomatico all’Onu

Resta alta la tensione sulla guerra in Ucraina. All'Assemblea generale delle Nazioni Unite il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha accusato l'Europa di ostacolare il percorso verso la pace e ha ribadito le posizioni di Mosca. Sullo sfondo restano le tensioni tra Russia e Paesi europei e il confronto sul sostegno occidentale a Kiev.

Iran, Trump respinge la proposta su Hormuz

Sul fronte mediorientale, il presidente americano Donald Trump ha respinto una proposta iraniana legata alla riapertura dello Stretto di Hormuz e alla cessazione dei combattimenti. La crisi continua quindi a mantenere alta l'attenzione internazionale, anche per le possibili conseguenze sui mercati energetici.

ECONOMIA

Benzina e gasolio, l'aumento pesa su famiglie e imprese

Il caro carburanti resta una delle questioni economiche più rilevanti di queste settimane. Oltre all'impatto diretto sugli automobilisti, preoccupa soprattutto l'effetto dell'aumento del gasolio sul trasporto delle merci.

La protesta annunciata dagli autotrasportatori riporta così al centro del confronto con il Governo l'ipotesi di nuovi interventi per contenere i costi.

ATTUALITÀ

Papa Leone XIV a Lourdes, giornata nel cuore del Santuario mariano

Papa Leone XIV trascorre oggi, domenica 27 settembre, l'intera giornata a Lourdes, terza tappa del viaggio apostolico in Francia. Alle 9 l'incontro con i vescovi della Conferenza episcopale francese, seguito alle 11 dalla Santa Messa nella Prairie del Santuario e dall'Angelus. Nel pomeriggio il Pontefice incontrerà operatori e assistiti dell'Accueil Notre-Dame e, successivamente, le religiose di vita contemplativa. Alle 21 è prevista la preghiera del Rosario con la tradizionale processione aux flambeaux.

CRONACA

Torino, 39enne ucciso e fatto a pezzi: tre persone fermate

Emergono nuovi particolari sull'omicidio di Fabio Colapietro, 39 anni, il cui corpo è stato trovato fatto a pezzi in un appartamento di Torino. Un 26enne è stato fermato con l'accusa di omicidio e soppressione di cadavere, mentre altre due persone sono indagate per favoreggiamento e concorso nella soppressione del corpo. Il giovane, durante l'interrogatorio davanti al gip, ha ammesso l'uccisione sostenendo che sarebbe avvenuta durante una lite dopo giorni trascorsi assumendo sostanze stupefacenti. La dinamica e le responsabilità sono ancora al vaglio degli inquirenti.

Messina, donna getta acido contro il suo avvocato: il legale ricoverato

Grave aggressione a Santo Stefano Medio, frazione di Messina, dove una donna avrebbe lanciato dell'acido contro il proprio avvocato, Piefrancesco Broccio, 58 anni. Il professionista ha riportato ustioni su circa il 20% del corpo ed è ricoverato in terapia intensiva al Centro grandi ustioni dell'ospedale Cannizzaro di Catania con prognosi riservata, anche se non sarebbe in pericolo di vita. La donna è ricercata dai carabinieri.

Lodi, 15enne muore folgorato su un traliccio dell'alta tensione

Tragedia nelle campagne alle porte di Lodi, dove Jacopo Rossi Trabattoni, 15 anni, è morto folgorato dopo essere salito su un traliccio dell'alta tensione. Il corpo del ragazzo è stato individuato su una delle strutture del traliccio, sotto cavi a 300mila volt. La Procura di Lodi ha disposto accertamenti per ricostruire cosa abbia spinto il quindicenne a salire. Tra le ipotesi investigative c'è quella di un selfie o di una possibile sfida social, ma la circostanza non è al momento accertata.

CAMPANIA

America's Cup, Napoli si prepara alla giornata decisiva

Oggi si conclude nel Golfo di Napoli la Preliminary Regatta dell'America's Cup, antipasto della grande competizione prevista nel 2027.

Dopo la seconda giornata Luna Rossa Senior guida la classifica con 51 punti, grazie a tre podi ottenuti nelle quattro regate disputate sabato. Oggi sono previste la settima e l'ottava regata, al termine delle quali le prime due imbarcazioni della classifica accederanno al match race decisivo.

Il grande evento sta richiamando pubblico sul Lungomare. Alle 12.25 Rai 3 dedicherà alla manifestazione lo speciale “Napoli 1000 Vele”, con collegamenti dal campo di regata e approfondimenti anche sulle trasformazioni previste a Bagnoli e Nisida in vista dell'America's Cup 2027.

SPORT

America's Cup, oggi si assegna la Preliminary Regatta di Napoli

È il grande appuntamento sportivo della domenica campana. Luna Rossa parte dalla testa della classifica nell'ultima giornata delle regate preliminari nelle acque del Golfo.

Dopo le ultime due prove della flotta, le prime due barche si affronteranno nel match race che assegnerà la competizione.

Calcio, giornata di Nations League

Prosegue oggi anche la fase iniziale della Nations League 2026-2027, con diverse nazionali europee impegnate nelle gare della giornata.

Volley, Polonia ancora campione d'Europa: Francia battuta 3-1

La Polonia si conferma campione d'Europa di pallavolo maschile. Nella finale disputata al Forum di Assago, davanti a oltre 11mila spettatori, la nazionale allenata da Nikola Grbić ha sconfitto la Francia di Andrea Giani 3-1, con i parziali di 31-29, 25-19, 20-25 e 25-16.

Basket, parte il campionato di Serie A

Weekend inaugurale anche per la Serie A di basket 2026-2027. Dopo la Supercoppa, il massimo campionato italiano ha preso il via tra sabato 26 e domenica 27 settembre.

METEO

Fine settembre con temperature ancora miti

L'autunno continua a mostrare un volto particolarmente mite. Le previsioni indicano tempo in prevalenza stabile e temperature elevate per il periodo, con valori che in alcune zone d'Italia possono avvicinarsi ai 30 gradi.

In Campania la situazione favorisce anche gli appuntamenti all'aperto di questa domenica, a cominciare dalle regate nel Golfo di Napoli.