Rassegna stampa di lunedì 14 settembre 2026: scuola, Napoli vincente e Antonelli trionfa a Madrid

A cura della Redazione

Ecco la rassegna stampa di TorreSette.news di lunedì 14 settembre 2026, con le principali notizie dall’Italia, dal mondo, di cronaca. Ricca la domenica di sport.

ITALIA

Scuola, riparte l'anno scolastico: 8 milioni di studenti sui banchi

Parte oggi per una parte consistente degli studenti italiani l'anno scolastico 2026-2027. Complessivamente sono circa 8 milioni gli alunni interessati dal ritorno in classe, anche se le date cambiano da regione a regione. Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara assicura che i docenti saranno in cattedra fin dall'avvio delle lezioni, mentre i sindacati pongono l'accento sul numero ancora elevato di precari. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Emma Bonino, prosegue l'omaggio. Domani i funerali di Stato

Prosegue il cordoglio per la morte di Emma Bonino, scomparsa venerdì all'età di 78 anni. Dopo l'apertura della camera ardente in Campidoglio, l'Italia si prepara ai funerali di Stato previsti per martedì 15 settembre. La scomparsa della storica leader radicale ha suscitato messaggi di cordoglio da tutto il mondo politico e istituzionale.

Governo, oggi Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi

Giornata politica caratterizzata dal Consiglio dei ministri convocato alle 10 a Palazzo Chigi. L'appuntamento figura tra i principali eventi istituzionali di oggi, lunedì 14 settembre.

CRONACA

Morto Sean Michieli, il pescatore di 25 anni coinvolto nell'incidente in barca a Venezia. Ancora dispersa la moglie

E' stato dichiarato il decesso di Sean Michieli, il pescatore di vongole di 25 anni di Burano, ricoverato all'ospedale dell'Angelo di Mestre dopo il drammatico incidente nautico nel canale di Tessera nella laguna di Venezia, mentre era a bordo della sua imbarcazione insieme alla moglie Gabriella Querino, di 26 anni. Della donna, dispersa, non si hanno ancora notizie e proseguono le ricerche.

Come ha ricordato l'ex presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, sulla propria pagina Facebook, "Sean e la moglie Gabriella si erano sposati appena tre mesi fa e aspettavano il loro primo figlio. Dopo lo scontro con un taxi, il loro barchino è affondato: Sean è stato recuperato in gravissime condizioni, mentre Gabriella risulta ancora dispersa nella Laguna". Poi, ha ricordato le parole del papà del ragazzo: "Vi prego, fate in modo che non soffra. Promettetemi che non sentirà dolore".

ESTERI

Indonesia, proseguono le ricerche dopo il naufragio

Resta drammatico il bilancio del traghetto naufragato in Indonesia, notizia che avevamo inserito ieri quando l'imbarcazione risultava ancora dispersa. Gli ultimi aggiornamenti parlano di 102 persone tratte in salvo, un morto e circa 140 dispersi su 243 persone che si trovavano a bordo. Il traghetto si sarebbe capovolto durante una tempesta mentre navigava da Giava Orientale verso il Kalimantan Meridionale.

Elezioni in Svezia: il centrosinistra in vantaggio

Testa a testa nelle elezioni parlamentari in Svezia. Lo spoglio delle schede si va completando e il quadro è all'insegna dell'equilibrio. L'opposizione di centrosinistra guidata dalla socialdemocratica Magdalena Andersson è in vantaggio sul blocco di destra che fa riferimento ai moderati del premier Ulf Kristersson. Il margine è esiguo e, secondo alcune proiezioni, si traduce in un solo seggio di vantaggio in parlamento: 175 contro 174.

SPORT

Napoli-Bologna 1-0, gli azzurri tornano alla vittoria

Il Napoli batte il Bologna 1-0 al Maradona e conquista tre punti importanti nella quarta giornata di Serie A. Gli azzurri ritrovano così il successo dopo la sconfitta europea contro l'Arsenal. Nelle altre partite di ieri clamoroso passo falso della Juventus, battuta 3-2 dal Sassuolo, mentre il Lecce ha superato il Monza 3-2.

Serie A, oggi si chiude la quarta giornata

Tre partite completano oggi il turno di campionato. Alle 18.30 Torino-Roma e Como-Parma, mentre alle 20.45 Inter-Udinese chiuderà la quarta giornata di Serie A.

Formula 1, Antonelli fa la storia: vince il primo GP di Madrid

La grande notizia sportiva della domenica arriva dalla Formula 1. Kimi Antonelli ha vinto il primo Gran Premio disputato sul nuovo circuito Madring di Madrid. Il ventenne italiano della Mercedes, partito secondo, ha preceduto Max Verstappen e Lando Norris.

Per Antonelli si tratta addirittura dell'ottava vittoria stagionale, che gli permette di allungare a 81 punti il vantaggio nel Mondiale sul compagno di squadra George Russell.

Ferrari, Leclerc quarto. Hamilton costretto al ritiro

Giornata dai due volti per la Ferrari a Madrid. Charles Leclerc ha concluso al quarto posto, appena fuori dal podio, mentre Lewis Hamilton si è ritirato per un problema ai freni. Nella classifica costruttori la Mercedes guida con 503 punti davanti alla Ferrari, seconda con 358.

Volley, Italia-Slovacchia 3-1: terza vittoria consecutiva agli Europei

Prosegue senza soste il cammino dell’Italia agli Europei maschili di pallavolo. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi hanno battuto ieri sera a Modena la Slovacchia per 3-1, conquistando la terza vittoria in altrettante partite nella Pool A.

Tennis, Zverev conquista gli US Open

Alexander Zverev ha vinto gli US Open. Il tedesco, numero 2 del mondo, ha battuto in finale lo statunitense Ben Shelton in quattro set: 6-3, 7-6, 5-7, 6-2, dopo tre ore e 33 minuti di gioco.