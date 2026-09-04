Rassegna stampa di venerdì 4 settembre 2026: le principali notizie dall'Italia e dal mondo

A cura della Redazione

Ecco la rassegna stampa di TorreSette.news di venerdì 4 settembre 2026, con una selezione delle principali notizie delle ultime ore.

ESTERI

Ucraina, Putin accusa Zelensky: «Le minacce ai voli civili ostacolano il negoziato»

Resta alta la tensione tra Russia e Ucraina. Vladimir Putin torna ad accusare il presidente ucraino Zelensky, sostenendo che le minacce ai voli civili russi complicherebbero il percorso negoziale. Intanto Zelensky annuncia per i prossimi giorni l'arrivo a Kiev degli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner, con incontri previsti anche a Mosca. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Gaza, Ben Gvir presenta un piano per favorire l'emigrazione

Il ministro israeliano della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir ha presentato un piano per quello che definisce «incoraggiamento dell'emigrazione» dei palestinesi dalla Striscia di Gaza. Una proposta destinata ad alimentare ulteriormente le tensioni politiche e diplomatiche sulla gestione futura del territorio.

Perù, rottura delle relazioni diplomatiche con l'Iran

Il Perù ha annunciato la rottura delle relazioni diplomatiche con l'Iran. Lima accusa Teheran di alimentare l'escalation in Medio Oriente e di ostacolare il commercio nello Stretto di Hormuz. Prosegue così la fase di forte instabilità internazionale legata alla crisi iraniana.

POLITICA E ATTUALITÀ

Governo Meloni, oggi il record di durata

Il governo guidato da Giorgia Meloni diventa oggi il più longevo della storia della Repubblica italiana, superando il precedente primato. Fratelli d'Italia celebra il traguardo, mentre a Bari è prevista una manifestazione con la premier e collegamenti con Matteo Salvini e Antonio Tajani. Le opposizioni contestano invece il bilancio dei quattro anni di governo.

Caso Vannacci, accertamenti della Procura militare

La Procura militare ha avviato verifiche sulla presenza di appartenenti alle Forze Armate nella struttura organizzativa di Futuro Nazionale, il partito del generale Roberto Vannacci. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha precisato che si tratta di accertamenti e non di un'indagine sulla presunta ricostituzione del partito fascista.

Report, Claudia Di Pasquale verso la conduzione

Nuova svolta per Report dopo la rinuncia di Giulia Presutti. La Rai ha indicato Claudia Di Pasquale come co-conduttrice insieme a Daniele Piervincenzi. Sigfrido Ranucci ha espresso apprezzamento per la scelta, spiegando che Di Pasquale era la candidata da lui indicata.

CRONACA

Toscana, sequestra l'ex e la getta da un viadotto: poi si suicida

Drammatico femminicidio in Toscana. Secondo la ricostruzione degli investigatori, un uomo avrebbe sequestrato l'ex compagna, chiudendola nel bagagliaio dell'auto, per poi gettarla da un viadotto. La donna avrebbe tentato di chiedere aiuto al 112. L'uomo si è successivamente tolto la vita.

Finale Ligure, uccide moglie e figlio e poi si toglie la vita

Un'altra tragedia familiare scuote il Paese. A Finale Ligure, nel Savonese, un uomo avrebbe ucciso la moglie e il figlio di 15 anni mentre dormivano, per poi spararsi. Gli investigatori stanno ricostruendo le circostanze e il movente del duplice omicidio-suicidio.

Scuola, oltre 37mila nuovi docenti immessi in ruolo

In vista dell'avvio del nuovo anno scolastico sono stati immessi in ruolo più di 37mila docenti. Il ministro Giuseppe Valditara assicura che le lezioni partiranno con tutti gli insegnanti in cattedra. Confermati anche circa 56mila supplenti di sostegno.

CAMPANIA

Campi Flegrei, ipotesi di una legge speciale

Dopo la nuova accelerazione del bradisismo nei Campi Flegrei, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha prospettato la possibilità di arrivare a una legge speciale una volta superata l'attuale fase emergenziale. Anche il presidente della Regione Roberto Fico sottolinea la necessità di un quadro normativo stabile per l'area.

Mare Monstrum, Campania maglia nera per illegalità sulle coste

La Campania risulta la regione con il maggior numero di illeciti lungo le coste nel rapporto Mare Monstrum di Legambiente: oltre 8.700 violazioni, 4.087 persone denunciate, 35 arresti e 1.094 sequestri. Numeri che riportano al centro dell'attenzione abusivismo, inquinamento e tutela del mare.

Napoli, fondi del Cus trasferiti in Germania: sequestrati 7 milioni

Tre persone sono indagate nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Napoli sulla presunta distrazione di risorse del Cus Napoli. Guardia di Finanza e magistratura hanno disposto un sequestro di beni per circa 7 milioni di euro. Tra gli indagati figura anche un ex presidente del centro universitario sportivo.

Napoli, presunti maltrattamenti a un bambino autistico a scuola

Un registratore nascosto negli abiti di un bambino avrebbe documentato presunti maltrattamenti all'interno di una scuola di Napoli. Il caso è ora al centro degli accertamenti delle autorità. La vicenda è emersa dopo che la famiglia, insospettita, aveva deciso di registrare quanto accadeva durante le ore scolastiche.

SPORT

US Open, Musetti eliminato dopo un malore. Avanti Cobolli e Darderi

Si ferma al secondo turno l'avventura di Lorenzo Musetti agli US Open: l'azzurro, testa di serie numero 13, è stato sconfitto dall'australiano Dane Sweeny dopo avere accusato problemi fisici e giramenti di testa durante l'incontro. Buone notizie invece da Flavio Cobolli e Luciano Darderi, entrambi qualificati al terzo turno.

Volley femminile, Italia verso la semifinale europea

Dopo il successo sulla Svezia, le azzurre di Julio Velasco preparano la semifinale degli Europei, in programma sabato 5 settembre. L'Italia continua così la propria corsa verso il titolo continentale, dopo un quarto di finale più combattuto del previsto.

Atletica, Tamberi torna protagonista in Diamond League

Riflettori puntati su Gianmarco Tamberi, atteso oggi nelle finali della Diamond League a Bruxelles. Sabato sarà invece il turno, tra gli altri, di Andy Diaz, Zaynab Dosso, Leonardo Fabbri e Larissa Iapichino.

Napoli, nuovo stop: Giovane operato per un'ernia inguinale

Nuovo problema per il Napoli: Giovane è stato sottoposto a un intervento chirurgico per un'ernia inguinale. Il club dovrà quindi fare i conti con un'altra assenza in questa fase iniziale della stagione.

METEO

Campania, caldo e temperature fino a 33 gradi

Dopo l'instabilità delle ultime ore, oggi a Napoli torna protagonista il caldo, con temperature che potranno raggiungere i 33 gradi e bollino giallo. Per sabato è previsto ancora tempo prevalentemente stabile, con temperature elevate e mare poco mosso.