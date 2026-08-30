Rassegna stampa di domenica 30 agosto 2026: le principali notizie dall'Italia e dal mondo

A cura della Redazione

Alessandro Di Battista ha ripreso conoscenza: trasferito all’Avana; caso Report, scontro sempre più duro in Rai; Ucraina, esplode deposito militare vicino Kiev: almeno 37 morti; rientro dalle vacanze sempre più caro per le famiglie italiane. Queste e altre le principali notizie selezionate dalla redazione di torresette.news.

CRONACA

Alessandro Di Battista ha ripreso conoscenza: trasferito all’Avana

Arrivano segnali incoraggianti da Cuba sulle condizioni di Alessandro Di Battista. L’ex deputato del Movimento 5 Stelle, ricoverato dopo un grave malore, ha ripreso conoscenza ed è lucido e in grado di rispondere alle domande dei medici. Dopo il primo ricovero a Santa Clara è stato trasferito all’ospedale Hermanos Ameijeiras dell’Avana per accertamenti e cure specialistiche. Le sue condizioni restano serie e non è stata ancora comunicata ufficialmente la diagnosi. Il Governo italiano ha messo a disposizione un volo sanitario per l’eventuale rientro in Italia, che sarà valutato dai medici. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Ultimo controesodo d’agosto, traffico intenso sulle autostrade

Ultima domenica di agosto all’insegna dei rientri dalle località di villeggiatura. Milioni di italiani si stanno rimettendo in viaggio verso le grandi città e sono previsti rallentamenti sulle principali direttrici autostradali. Polizia Stradale e Autostrade per l’Italia hanno rafforzato i servizi di assistenza e prevenzione. A pesare sulle famiglie anche il costo dei carburanti e la presenza di numerosi cantieri lungo la rete.

Campania, il grande caldo concede una tregua: temperature in calo

Comincia lentamente ad attenuarsi l’eccezionale ondata di caldo che negli ultimi giorni ha interessato la Campania. Per oggi a Napoli è previsto cielo prevalentemente sereno, con temperature in lieve diminuzione rispetto ai picchi delle giornate precedenti. Il caldo resterà comunque intenso, con valori percepiti che in alcune zone potranno raggiungere ancora i 37 gradi. Un calo più evidente è previsto da lunedì.

Ischia, 77enne sul tetto per impedire la demolizione della casa

Momenti di forte tensione a Casamicciola. Un uomo di 77 anni, destinatario di un ordine di demolizione della propria abitazione, è salito sul tetto minacciando di togliersi la vita. Dopo una lunga opera di mediazione è stato convinto a desistere e messo in salvo. Durante le concitate fasi dell’intervento la moglie dell’uomo ha accusato un malore.

POLITICA E ATTUALITÀ

Caso Report, scontro sempre più duro in Rai

Si infiamma lo scontro intorno a Report. Il Pd ha deciso di portare il caso anche a Bruxelles, mentre Sigfrido Ranucci chiede il reintegro e valuta una causa di lavoro per discriminazione e demansionamento. I vertici Rai non sembrano intenzionati a fare marcia indietro e sostengono di essere disponibili al dialogo con la redazione, pur confermando la volontà di sostituire chi lascerà il programma.

Centrosinistra, resta aperto il nodo delle primarie

Prosegue il confronto tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle sulle regole per la scelta del futuro candidato premier del centrosinistra. Tra i nodi da sciogliere ci sono modalità di voto, eventuale utilizzo del web e platea degli elettori. Elly Schlein nei giorni scorsi aveva definito prematuro e dannoso concentrare ora il dibattito sulle primarie, invitando la coalizione a lavorare prima sui programmi.

ESTERI

Ucraina, esplode deposito militare vicino Kiev: almeno 37 morti

Una nuova tragedia scuote l’Ucraina. Un attacco russo ha colpito nella regione di Bucha, alle porte di Kiev, un deposito dell’esercito ucraino contenente munizioni, mine, droni ed esplosivi. Le successive detonazioni hanno provocato almeno 37 morti e più di 40 feriti. Il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato un’inchiesta sulla presenza del deposito in prossimità delle abitazioni civili. Il premier polacco Donald Tusk avverte intanto che Mosca starebbe preparando una nuova escalation militare per l’autunno e l’inverno.

Putin incontra Lukashenko, cresce la tensione nell’Est Europa

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko è atteso oggi a Mosca per incontrare Vladimir Putin. Il vertice arriva mentre aumenta la preoccupazione per una possibile intensificazione dell’offensiva russa in Ucraina. Le autorità di Kiev temono nuove operazioni sulla capitale e nell’area di Chernihiv, mentre i Paesi confinanti seguono con crescente attenzione i movimenti militari russi.

Nepal, l’alluvione assume proporzioni catastrofiche: 682 morti e oltre 3mila dispersi

Continua ad aggravarsi il bilancio delle devastanti alluvioni in Nepal. Le vittime sarebbero salite a 682 e oltre tremila persone risultano disperse. Intere comunità sono state travolte dalle acque e proseguono senza sosta le operazioni di ricerca e soccorso. Si tratta ormai di una delle più gravi catastrofi naturali degli ultimi anni nel Paese asiatico.

Islanda, referendum sull’ingresso nell’Unione europea: testa a testa

Grande attenzione in Europa per il referendum islandese sull’adesione all’Unione europea. Lo spoglio è ancora in corso e, secondo i primi dati disponibili, il No avrebbe effettuato il sorpasso, ma il risultato resta estremamente incerto. L’esito della consultazione potrebbe avere importanti conseguenze sui futuri rapporti tra Reykjavik e Bruxelles.

ECONOMIA

Rientro dalle vacanze sempre più caro per le famiglie italiane

Il ritorno dalle ferie si annuncia pesante per i bilanci familiari. Benzina, alimentari e materiale scolastico contribuiscono a una nuova impennata delle spese. Secondo le stime degli economisti, l’inflazione di agosto potrebbe raggiungere il 3,4% in Italia, uno dei livelli più elevati degli ultimi tre anni. La crescita dei prezzi potrebbe spingere la Banca centrale europea verso una nuova stretta monetaria.

Gas, Italia con scorte all’80% mentre l’Europa teme l’inverno

Le riserve europee di gas destano preoccupazione in vista della stagione fredda, ma l’Italia presenta una situazione migliore rispetto alla media dell’Unione. Gli stoccaggi italiani hanno già raggiunto circa l’80% della capacità complessiva, offrendo un margine di sicurezza superiore a quello di diversi partner europei.

SPORT

Napoli-Como, oggi il debutto di Allegri al Maradona

Prima partita casalinga della stagione per il Napoli, che alle 18.30 affronta il Como allo stadio Diego Armando Maradona. Sarà anche l’esordio di Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra davanti al pubblico napoletano. Il tecnico ha definito emozionante il ritorno al Maradona e ha minimizzato le tensioni avute in passato con Cesc Fabregas. Il Napoli arriva dalla vittoria per 2-0 sul campo del Genoa.

Juventus, seconda vittoria: Parma battuto 2-0

La Juventus continua a punteggio pieno. I bianconeri hanno superato ieri sera il Parma per 2-0, ottenendo la seconda vittoria consecutiva dopo l’1-0 sul Frosinone nella giornata inaugurale. Negli altri anticipi clamoroso successo del Frosinone per 3-0 sul campo della Fiorentina, mentre l’Udinese ha battuto il Monza 3-2 e il Sassuolo ha superato il Torino 2-1.

Serie A, stasera anche Cagliari-Inter e Lazio-Genoa

La seconda giornata di Serie A proseguirà dopo Napoli-Como con altre due partite alle 20.45. L’Inter sarà impegnata sul campo del Cagliari, mentre la Lazio ospiterà il Genoa. Il turno si concluderà domani con Lecce-Roma alle 18.30 e Atalanta-Bologna alle 20.45.

MotoGP, oggi il Gran Premio d’Aragona

Motori protagonisti nella giornata sportiva con il Gran Premio d’Aragona di MotoGP, in programma alle 14 sul circuito MotorLand Aragón. Proseguono inoltre i Giochi del Mediterraneo di Taranto, gli Europei femminili di pallavolo e gli US Open di tennis a New York.