Rassegna stampa di venerdì 28 agosto 2026: le principali notizie dall'Italia e dal mondo

A cura della Redazione

CRONACA

Caldo record, oggi il picco: in Campania temperature fino a 41 gradi TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

È quella di oggi la giornata più difficile della nuova ondata di caldo che sta investendo soprattutto il Centro-Sud. In Campania la Protezione civile regionale ha diramato un avviso per ondate di calore valido fino a domenica 30 agosto: le temperature potranno superare di 6-7 gradi le medie stagionali, con punte fino a 41 gradi. Sulle zone costiere l'umidità nelle ore serali e notturne potrebbe raggiungere valori molto elevati. A Napoli il Cardarelli ha già registrato un aumento degli accessi al pronto soccorso.

Circumvesuviana, stop tra Barra e Torre del Greco: due giorni di disagi

Oggi, venerdì 28, e domani, sabato 29 agosto, è sospesa per l'intera giornata la circolazione ferroviaria della Circumvesuviana tra Barra e Torre del Greco. L'interruzione è necessaria per completare i lavori nelle gallerie Bosco di Portici e Cavalli di Bronzo. I treni provenienti da Sorrento terminano la corsa a Torre Annunziata, quelli da Poggiomarino a Torre del Greco. Eav ha predisposto autobus sostitutivi, compresi collegamenti diretti via autostrada.

Campi Flegrei, quasi 4mila sfollati. Completata la prima fase dell'hub di Pozzuoli

Resta pesante la situazione nei Campi Flegrei dopo il terremoto del 31 luglio. A Pozzuoli sono quasi 4mila le persone costrette a lasciare le proprie abitazioni. Intanto è stata completata la prima fase dei lavori per l'hub di via Artiaco, mentre per la linea Cumana l'obiettivo indicato dalla Regione è la riapertura entro il 10 settembre, in tempo per l'avvio dell'anno scolastico.

Napoli, turista aggredito durante una rapina

Violenza nel centro di Napoli. Un giovane turista straniero è stato ferito a colpi di bottiglia durante una rapina avvenuta nelle prime ore della giornata di ieri in corso Umberto. L'episodio riaccende l'attenzione sul problema della sicurezza nelle zone maggiormente frequentate dai visitatori durante la stagione turistica.

Ariano Irpino, cocaina destinata ai detenuti: arrestata operatrice sanitaria

Un'operatrice sanitaria del carcere di Ariano Irpino è stata arrestata dopo la scoperta di cocaina che, secondo gli investigatori, sarebbe stata destinata ai detenuti. La sostanza stupefacente è stata individuata grazie all'intervento delle unità cinofile della Polizia penitenziaria.

Tragedia sul lavoro nell'Astigiano, operaio muore durante la vendemmia

Un operaio di 50 anni ha perso la vita in un'azienda agricola di Monastero Bormida, nell'Astigiano. L'uomo è caduto all'interno di un tino contenente mosto durante le operazioni legate alla vendemmia. Le esalazioni non gli avrebbero lasciato scampo. Sull'incidente sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica.

POLITICA

Report, ore decisive per Sigfrido Ranucci: la Rai pensa al futuro della trasmissione

Resta incerto il futuro di Sigfrido Ranucci alla guida di Report. Il giornalista ha dichiarato di voler «resistere fino all'ultimo», mentre in Rai si ragiona sulle possibili soluzioni per la conduzione del programma. Gli inviati della trasmissione hanno espresso la loro contrarietà a un eventuale commissariamento, ma all'interno della redazione sarebbero emerse posizioni differenti.

Legge elettorale, il centrodestra accelera

La maggioranza lavora alle modifiche della legge elettorale e punta ad accelerare l'iter parlamentare. Tra i temi allo studio anche una norma contro l'eccessiva frammentazione delle coalizioni. Parallelamente il centrodestra prepara la stagione delle prossime sfide amministrative, con l'indicazione dei candidati nelle principali città attesa a settembre.

Centrosinistra, resta aperto il nodo delle primarie

Nel campo progressista continua il confronto sulla scelta della leadership e sull'eventuale ricorso alle primarie. Elly Schlein tiene ferma la propria posizione, mentre all'interno del Pd emergono dubbi e differenti valutazioni. Il confronto coinvolge inevitabilmente anche il Movimento 5 Stelle e Giuseppe Conte, in vista della costruzione di una possibile coalizione alternativa al centrodestra.

ESTERI

Ucraina, sale la tensione tra Russia e Gran Bretagna

Nuovo durissimo scontro sulla guerra in Ucraina. Mosca ha minacciato possibili attacchi contro obiettivi militari britannici in risposta all'utilizzo da parte di Kiev delle armi fornite da Londra. Donald Trump ha però dichiarato di aver avuto colloqui positivi con Vladimir Putin e di non ritenere imminente un attacco russo contro territori della Nato. Anche fonti dell'Unione europea escludono al momento un rischio immediato, pur mettendo in guardia dalle operazioni ibride.

Stretto di Hormuz, gli Usa: «Rimosse le mine iraniane»

Il comando centrale americano ha annunciato di aver completato la rimozione delle mine navali iraniane dalle rotte internazionali dello Stretto di Hormuz. Secondo l'ammiraglio Brad Cooper, le principali vie di transito sono nuovamente libere. Un passaggio importante per la sicurezza della navigazione in una delle aree strategiche per il trasporto mondiale di petrolio e gas.

ECONOMIA

Carburanti, taglio delle accise sul gasolio fino al 5 settembre

Il Governo ha prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise sul gasolio, mentre resta aperta la discussione sulle misure da adottare successivamente. L'ipotesi è quella di passare da un intervento generalizzato a sostegni più selettivi, legati al reddito. La questione carburanti resta particolarmente delicata dopo i forti rincari registrati nelle ultime settimane.

Generali apre alla valutazione dell'offerta di Mps

Generali si è detta disponibile a valutare l'offerta di Monte dei Paschi di Siena su Banca Generali e le possibili conseguenze industriali e commerciali dell'operazione. Il dossier resta sotto osservazione dei mercati, mentre Fitch ha richiamato l'attenzione sui possibili rischi legati all'esecuzione delle operazioni in corso nel settore bancario.

SPORT

Champions League, sorteggio da brividi per le quattro italiane

Urne pesanti per Inter, Napoli, Roma e Como nella nuova Champions League. Inter e Roma affronteranno il Real Madrid: i nerazzurri al Bernabeu, i giallorossi all'Olimpico. Il Napoli di Massimiliano Allegri volerà invece in Inghilterra per affrontare il Manchester City e troverà anche l'Arsenal. Battesimo europeo affascinante per il Como di Cesc Fabregas, atteso al Camp Nou dal Barcellona e chiamato ad affrontare anche il Paris Saint-Germain.

Oggi i sorteggi di Europa League e Conference

Dopo la Champions, oggi a Montecarlo tocca alle altre competizioni europee. Alle ore 13 sono in programma i sorteggi di Europa League e Conference League. In Europa League l'Italia sarà rappresentata da Juventus e Milan, entrambe con ambizioni importanti. Per la Conference resta invece da completare il quadro delle qualificate attraverso i playoff.

Serie A, il Napoli pensa al Como dopo il successo di Genova

Archiviato il successo per 2-0 sul campo del Genoa nella prima giornata, il Napoli prepara il debutto casalingo contro il Como. La squadra di Allegri vuole dare continuità alla vittoria ottenuta all'esordio, mentre resta alta l'attenzione sul mercato negli ultimi giorni prima della chiusura delle trattative.

CURIOSITÀ

Eclissi di Luna, spettacolo nei cieli italiani

Un'alba particolare quella di oggi. Dopo l'eclissi totale di Sole, agosto regala anche un'eclissi parziale di Luna visibile dall'Italia. Nel momento di massimo oscuramento circa il 96 per cento del disco lunare viene coperto dall'ombra della Terra, assumendo la caratteristica colorazione rossastra.