Rassegna stampa di oggi, domenica 16 agosto: terremoto in Indonesia, Kiev sotto attacco e Italia d'oro agli Europei

A cura della Redazione

Domenica 16 agosto 2026 – Le principali notizie dall’Italia e dal mondo: il terremoto in Indonesia, la nuova notte di attacchi su Kiev, il maltempo in arrivo dopo il caldo di Ferragosto. L’Etna continua a condizionare i trasporti in Sicilia. Nello sport Italia protagonista agli Europei di atletica e ginnastica.

CRONACA

Dopo il caldo di Ferragosto cambia il tempo: arrivano i temporali

Il caldo intenso che ha accompagnato il Ferragosto potrebbe avere le ore contate. Una perturbazione proveniente dal Nord Europa porterà una maggiore instabilità sull’Italia, con temporali e un progressivo calo delle temperature. I primi fenomeni interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, per poi spostarsi gradualmente verso il Centro e successivamente verso il Sud. In alcune zone non vengono esclusi temporali intensi accompagnati da grandine e forti raffiche di vento.

Per oggi, domenica 16 agosto, sono state segnalate condizioni di allerta gialla in alcune aree del Paese. La Campania dovrebbe risentire del cambiamento soprattutto nei prossimi giorni, quando l’aria più fresca potrebbe interrompere la lunga fase caratterizzata da temperature molto elevate.

Etna, l'aeroporto di Catania prova a tornare alla normalità

Dopo giorni difficilissimi per migliaia di viaggiatori, l’aeroporto di Catania prova gradualmente a tornare alla normalità. L’attività dell’Etna e soprattutto la dispersione della cenere vulcanica avevano costretto alla sospensione di numerosi voli proprio nei giorni di maggiore traffico turistico dell’estate. Dall’8 all’11 agosto erano stati cancellati o impediti circa 700 tra arrivi e partenze, con conseguenze pesantissime sul sistema dei trasporti siciliano.

Terremoto anche in Sicilia: scossa di magnitudo 3.9 nel Catanese

Non soltanto l’Etna. Nelle ultime ore la zona orientale della Sicilia ha dovuto fare i conti anche con una scossa di terremoto di magnitudo 3.9. Il sisma è stato registrato nell’area di Linguaglossa, nel Catanese, ed è stato distintamente avvertito dalla popolazione. Secondo le informazioni diffuse dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la scossa ha provocato danni a una strada ma non risultano persone ferite.

Incendi, resta alta l'emergenza dopo il Ferragosto

Non si abbassa l’attenzione sul fronte degli incendi boschivi. Le temperature elevate, la vegetazione secca e il vento continuano a favorire la propagazione delle fiamme in diverse zone d’Italia. Particolarmente complessa la situazione in Carnia, dove un incendio ha interessato il Monte Amariana, richiedendo un consistente dispiegamento di uomini e mezzi. Nei giorni scorsi, nel Veneziano, un uomo di 51 anni è stato invece arrestato con l’accusa di avere appiccato incendi che hanno devastato circa 17mila metri quadrati di vegetazione nel territorio di Ceggia.

ESTERI

Terremoto devastante in Indonesia: migliaia di evacuati

Si aggrava il bilancio del fortissimo terremoto che ha colpito l’Indonesia. Il sisma, di magnitudo 7.7, ha interessato in particolare l’area di Sikka e ha provocato vittime, feriti e gravissimi danni alle infrastrutture.

Secondo gli ultimi aggiornamenti disponibili questa mattina, circa 5mila persone sono state evacuate, mentre diverse strade risultano interrotte, rendendo più complicato l'arrivo dei soccorritori nelle zone maggiormente colpite. Il bilancio delle vittime continua ad essere aggiornato con il passare delle ore.

Ucraina, notte di paura a Kiev: missili balistici sulla capitale

Nuova notte di guerra in Ucraina. Diverse esplosioni sono state udite a Kiev dopo l’attivazione dell’allarme per l'arrivo di missili balistici. Poco prima delle 3 del mattino il sindaco Vitali Klitschko ha invitato i cittadini a rimanere nelle proprie abitazioni e nei rifugi, annunciando che la capitale era sotto attacco.

Oltre 600 droni ucraini lanciati contro Mosca nella notte

Sono oltre 600 i droni ucraini che sono stati lanciati contro Mosca nella notte. Il sindaco della capitale russa, Sergei Sobyanin, ha riferito della distruzione di oltre 200 droni nella regione mentre ha quantificato in oltre 600 quelli che hanno sorvolato la zona. Almeno tre persone sono rimaste ferite. Sul piano diplomatico non si intravede ancora una soluzione definitiva al conflitto.

Migranti, tensione in Marocco: centinaia tentano di raggiungere Ceuta

Momenti di forte tensione in Marocco, dove centinaia di migranti hanno tentato di raggiungere l’enclave spagnola di Ceuta. Le forze dell’ordine marocchine sono intervenute anche con cariche e gas lacrimogeni per impedire l’avvicinamento alla frontiera. Gruppi di migranti si erano concentrati sulle alture circostanti nel tentativo di superare le barriere e raggiungere il territorio europeo.

Gaza, resta difficile il percorso verso una pace stabile

Il Medio Oriente continua a essere attraversato da una situazione estremamente fragile. Il piano sostenuto dall’amministrazione americana per arrivare a una stabilizzazione di Gaza resta al centro del confronto diplomatico, ma persistono profonde divergenze. Israele ha espresso agli Stati Uniti diverse preoccupazioni sul quadro proposto, mentre nelle ultime settimane sono proseguiti i contatti diplomatici per individuare una soluzione capace di reggere nel tempo. La situazione resta complessa anche sul terreno, dove anni di guerra hanno lasciato una popolazione civile allo stremo e un territorio profondamente devastato. Il dossier mediorientale rimane uno dei principali banchi di prova della diplomazia internazionale.

POLITICA E ATTUALITÀ

Centrodestra, Vannacci rilancia i sondaggi e scuote la maggioranza

Il dibattito politico estivo continua a essere animato da Roberto Vannacci, che sui social ha rilanciato un sondaggio nel quale la sua formazione viene indicata come seconda forza all’interno del centrodestra. Vannacci ha accompagnato la pubblicazione dei numeri con una delle sue consuete provocazioni, sostenendo di non credere ai sondaggi ma sottolineando comunque il risultato attribuito alla propria forza politica.

Siena, oggi il Palio dell'Assunta: città pronta alla grande sfida

È il giorno del Palio dell’Assunta. Siena si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, con Piazza del Campo destinata a riempirsi per la tradizionale corsa del 16 agosto. La città è già da giorni immersa nell’atmosfera del Palio, tra prove, cene delle contrade e preparativi. Anche quest’anno l’evento richiama migliaia di visitatori italiani e stranieri, trasformando Siena nel centro di una tradizione che conserva un fascino unico.

ECONOMIA

Il caldo estremo presenta il conto: miliardi di euro bruciati in Europa

Il cambiamento climatico non rappresenta soltanto un problema ambientale, ma anche un enorme costo economico. Secondo uno studio rilanciato oggi, le conseguenze del caldo estremo potrebbero pesare sull’Europa per circa 180 miliardi di euro, equivalenti a circa l’1% del Pil. Per l’Italia l’impatto viene paragonato, per dimensioni, a quello di una vera e propria manovra di bilancio. A pesare sono l’aumento dei consumi energetici per il raffreddamento degli edifici, i danni all’agricoltura, la minore produttività e le conseguenze sulla salute. Intanto i dati sul secondo trimestre indicano una crescita del Pil dello 0,4% nell’Eurozona e dello 0,5% nell’Unione europea, mentre l’Italia registra un +0,2%.

SPORT

Europei, Italia padrona dell'atletica: Diaz vola a 18,15, oggi il gran finale

L’Italia continua a essere protagonista assoluta agli Europei di atletica di Birmingham e si presenta all’ultima giornata in testa alla corsa del medagliere. Ieri sera è arrivato lo straordinario oro di Andy Diaz Hernandez nel salto triplo, accompagnato da una misura eccezionale: 18,15 metri, nuovo record italiano. Sul podio anche Andrea Dallavalle, medaglia di bronzo. Ma la giornata azzurra era stata impreziosita anche dalle prove della marcia. Massimo Stano e Sofia Fiorini hanno conquistato l’oro nella maratona di marcia, con Fiorini capace anche di firmare il record del mondo. Sono arrivati inoltre gli argenti di Francesco Fortunato e Alexandrina Mihai e un altro bronzo con Cosi.

Oggi, domenica 16 agosto, si assegnano gli ultimi titoli e gli azzurri proveranno a difendere il primato. Grande attesa anche a Zagabria, dove si conclude l’Europeo di ginnastica artistica femminile: dopo l’oro nel corpo libero e l’argento alla trave conquistati ieri da Manila Esposito, oggi è in programma la finale a squadre.

Europei nuoto, Quadarella oro nei 1500. Bronzo alla staffetta 4x100 stile libero mista

Simona Quadarella si prende il centro della scena nella quinta giornata di gare agli Europei di Parigi. La romana vince il suo decimo titolo europeo individuale, il secondo in questa rassegna continentale, trionfando nei 1500 metri con il tempo di 15'46"22, davanti alle tedesche Isabel Gose e Maya Werner. Stesso podio di tre giorni fa negli 800 stile libero.

Bronzo della staffetta 4x100 stile libero mista. Carlos D’Ambrosio, Thomas Ceccon, Sara Curtis, Emma Virginia Menicucci realizzano il nuovo record italiano in 3'20"80 alle spalle della Russia (3'19"95) e dell'Olanda (3'20"09).