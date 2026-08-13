Rassegna stampa di giovedì 13 agosto: nubifragi sull'Italia, tensione internazionale e azzurri protagonisti nel nuoto

A cura della Redazione

Dalla confessione di Valter Lavitola sull'attentato a Sigfrido Ranucci al maltempo che ha flagellato la Campania. Restano altissime le tensioni internazionali tra Russia e Ucraina e sullo Stretto di Hormuz. L'Italia brilla agli Europei di nuoto e Sara Curtis firma il record del mondo nei 50 dorso

CRONACA E ATTUALITÀ

Attentato a Ranucci, Lavitola confessa: «Sono io il mandante»

Svolta clamorosa nell'inchiesta sull'attentato contro Sigfrido Ranucci. Valter Lavitola, interrogato per circa cinque ore nel carcere di Rebibbia, ha ammesso di essere il mandante dell'attacco. Ha però escluso motivazioni politiche, sostenendo di aver agito paradossalmente per aumentare la protezione del giornalista. Una versione sulla quale gli investigatori stanno facendo verifiche. La Procura contesta anche l'aggravante del metodo mafioso.

Campania travolta dal maltempo: alberi abbattuti, smottamenti e strade chiuse

Il violento nubifragio di ieri ha provocato pesanti danni in numerose zone della Campania, dal Sannio alla Valle dell'Irno, dal Vesuviano fino alla Costiera Amalfitana. Alberi abbattuti, automobili danneggiate, smottamenti e strade temporaneamente impraticabili hanno richiesto centinaia di interventi dei vigili del fuoco. Violente raffiche di vento e piogge torrenziali hanno interessato anche Napoli e provincia.

Caldo e temporali, l'Italia divisa in due

Il grande caldo ha le ore contate in diverse zone del Paese. L'arrivo di infiltrazioni più fresche sta favorendo la formazione di temporali anche molto intensi, dopo le temperature elevate degli ultimi giorni. Nubifragi e forti raffiche di vento hanno già colpito Toscana, Lazio e Campania. A Napoli resta valida fino a oggi la criticità legata all'ondata di calore.

Ferragosto, milioni di italiani in viaggio: cresce l'attenzione sulle autostrade

Si avvicina il nuovo picco dell'esodo estivo. Per oggi 13 e domani 14 agosto le previsioni di Autostrade per l'Italia indicano una situazione complessivamente regolare, mentre per sabato 15 agosto è atteso traffico più intenso in diverse fasce della giornata. Sorvegliate soprattutto le grandi direttrici verso le località turistiche e il Sud.

Sant'Anna di Stazzema, Mattarella: «Simbolo dell'abisso della guerra»

Nel ricordo delle 560 vittime dell'eccidio nazifascista di Sant'Anna di Stazzema, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha richiamato il valore della memoria come difesa della democrazia e della libertà. Alla commemorazione ufficiale ha partecipato, in rappresentanza del Governo, anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Ferragosto, supermercati aperti o chiusi: orari diversi da città a città

Alla vigilia del lungo fine settimana molti italiani cercano di capire quali attività commerciali resteranno aperte. Per sabato 15 agosto non esiste una regola unica: diverse catene prevedono aperture ridotte o limitate ad alcuni punti vendita, mentre altri supermercati resteranno completamente chiusi.

Temporali violenti anche in Toscana, alberi abbattuti nel Fiorentino

Non soltanto la Campania. Una violenta bufera di pioggia e vento ha investito anche Campi Bisenzio, Signa e altre località della provincia di Firenze. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per alberi e rami caduti e situazioni di pericolo. Il peggioramento conferma la crescente instabilità atmosferica sull'Italia.

Eclissi totale, lo spettacolo del “sole nero” incanta l'Europa

Grande attenzione ieri per la rarissima eclissi totale di Sole del 12 agosto, osservata in particolare in alcune zone europee. Migliaia di persone si sono radunate nei punti considerati migliori per assistere al fenomeno astronomico, con immagini spettacolari che hanno fatto rapidamente il giro del mondo.

ESTERI E POLITICA

Ucraina, Putin minaccia l'Europa: «Se sequestrate le nostre navi risponderemo»

Nuova escalation verbale tra Mosca e l'Unione europea. Vladimir Putin ha minacciato una risposta russa nel caso di sequestri di navi legate a Mosca. Intanto Kiev continua a colpire obiettivi in territorio russo e avrebbe condotto un nuovo raid contro una base sul Mar Nero. La guerra resta in una fase di forte tensione, senza segnali concreti di una tregua imminente.

Stretto di Hormuz, Trump: «Gli Stati Uniti ne hanno il controllo totale»

Resta altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump ha rivendicato il controllo americano dello strategico Stretto di Hormuz, fondamentale per i flussi mondiali di petrolio e gas. Il transito delle navi si è ridotto e l'incertezza continua a pesare sui mercati energetici e sull'economia internazionale.

SPORT

Europei di nuoto, Italia ancora sul podio: argento nella 4x100 e bronzi Ceccon-Pilato

Prosegue la grande spedizione azzurra agli Europei di nuoto di Parigi. Nella giornata di ieri l'Italia ha conquistato l'argento nella staffetta femminile 4x100 stile libero e due bronzi con Thomas Ceccon e Benedetta Pilato. La copertina azzurra è dedicata a Sara Curtis, protagonista di un'impresa straordinaria: nei 50 dorso ha stabilito il record del mondo in 26"63, conquistando l'accesso alla finale.

Europei di atletica a Birmingham, oggi l’Italia cerca nuove medaglie

Prosegue a Birmingham l’avventura dell’Italia ai Campionati Europei di atletica 2026. Oggi, giovedì 13 agosto, gli azzurri puntano ad arricchire ulteriormente il medagliere: tra gli appuntamenti più attesi la finale del salto triplo femminile, con Dariya Derkach ed Erika Saraceni, e quella degli 800 metri maschili, dove sarà in gara Francesco Pernici. L’Italia si è presentata in Inghilterra con ben 130 atleti, la squadra azzurra più numerosa di sempre agli Europei, e ha già conquistato diverse medaglie nei primi giorni della manifestazione.