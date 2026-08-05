Legge elettorale, intesa nel centrodestra: sì a preferenze con alternanza genere

A cura di AdnKronos

Il centrodestra presenterà anche al Senato l’emendamento alla legge elettorale presentato alla Camera per l’introduzione delle preferenze con una sola modifica per rafforzare maggiormente l’alternanza di genere, ivi compresi anche i collegi uninominali del Trentino Alto Adige.

E' terminato intanto l'incontro nella sede di Fratelli d'Italia a via della Scrofa tra gli sherpa del centrodestra sulla legge elettorale. L'incontro è stato chiesto da Forza Italia proprio per trovare un accordo sull'emendamento che sarà presentato dalla maggioranza al Senato.

L'intesa prevede un emendamento su cui tutte le forze del centrodestra convergeranno. Il testo, a differenza di quanto successo alla Camera, a quanto si apprende potrebbe essere a firma di tutte le forze della maggioranza. In Senato il termine per la presentazione degli emendamenti è quello del primo settembre.