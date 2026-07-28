Rassegna stampa, le ultime notizie di martedì 28 luglio

A cura della Redazione

In primo piano

La giornata del 28 luglio è dominata dalla cronaca, con gli sviluppi dell'inchiesta sugli scontri No Tav, l'emergenza incendi e il dibattito sulla sicurezza. Sul fronte politico tiene banco il confronto tra maggioranza e opposizioni, mentre nello sport l'attenzione è tutta rivolta alla FIGC e alla scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale.

CRONACA

No Tav, l'ipotesi terrorismo infiamma il dibattito

L'assalto al cantiere dell'alta velocità in Val di Susa continua a far discutere. Gli investigatori stanno valutando anche l'ipotesi di contestare il reato di terrorismo dopo i violenti scontri che hanno provocato il ferimento di numerosi agenti e ingenti danni alle strutture. La vicenda è diventata il principale tema di apertura di molti quotidiani nazionali.

Il caso potrebbe segnare un precedente giudiziario e riaprire il confronto sulle manifestazioni violente contro le grandi opere.

Carceri, resta alta la tensione dopo i fatti di Viterbo

Dopo il suicidio di un detenuto e l'incendio sviluppatosi all'interno del carcere di Viterbo, sindacati e operatori chiedono interventi urgenti contro sovraffollamento e carenza di personale. Il Governo è chiamato a dare risposte rapide.

Il sistema penitenziario italiano continua a vivere una situazione di forte criticità.

Trasporti, traffico intenso verso l'esodo di agosto

Con l'avvicinarsi del grande esodo estivo aumentano i flussi di traffico sulle principali autostrade italiane. Le autorità invitano gli automobilisti alla prudenza e raccomandano di evitare le ore più calde della giornata.

Il prossimo fine settimana è atteso uno dei picchi di traffico dell'estate.

Sicurezza, rafforzati i controlli nelle città turistiche

Questure e prefetture hanno intensificato i controlli nelle località di maggiore affluenza per contrastare furti, rapine e abusivismo durante il periodo delle vacanze. L'obiettivo è garantire maggiore sicurezza a residenti e turisti.

L'estate comporta un aumento dei reati predatori nelle principali mete turistiche.

Intercettazioni, il testo arriva in Aula

Prosegue il confronto parlamentare sulla riforma delle intercettazioni. Maggioranza e opposizioni si preparano a un acceso dibattito su uno dei provvedimenti più delicati della legislatura.

La riforma potrebbe modificare profondamente il rapporto tra giustizia, informazione e tutela della privacy.

ESTERI

Incendi, il caldo continua a mettere in ginocchio l'Europa

Le temperature elevate alimentano nuovi roghi in Italia, Francia e Spagna. Vigili del Fuoco e Protezione Civile sono impegnati senza sosta per contenere le fiamme che minacciano boschi, abitazioni e attività agricole. La siccità rende particolarmente difficili le operazioni di spegnimento.

L'emergenza climatica continua ad avere pesanti ripercussioni sull'ambiente e sull'economia.

Berlino ricorda le vittime dell'attentato al Pride

Alla Porta di Brandeburgo si sono svolte le commemorazioni dopo il grave attentato durante il Pride. Le autorità tedesche proseguono le indagini per ricostruire la rete di contatti dell'attentatore e verificare eventuali collegamenti con ambienti estremisti.

L'episodio riporta al centro il tema della sicurezza nei grandi eventi pubblici europei.

Gaza, continua l'emergenza umanitaria

La comunità internazionale intensifica gli appelli per garantire l'ingresso degli aiuti nella Striscia di Gaza. Restano difficili le trattative per una tregua, mentre la popolazione civile continua a vivere una grave crisi umanitaria.

Il conflitto resta uno dei principali fattori di instabilità internazionale.

POLITICA E ATTUALITÀ

Centrodestra e opposizioni, scontro sul Quirinale

Le dichiarazioni del presidente del Senato Ignazio La Russa, secondo cui una futura candidatura di Giorgia Meloni al Quirinale sarebbe "una grande fortuna per l'Italia", hanno riacceso il confronto politico. Le opposizioni accusano la maggioranza di alimentare polemiche premature.

Il dibattito conferma il clima di forte contrapposizione politica.

Schlein e Conte accelerano sul progetto comune

Partito Democratico e Movimento 5 Stelle lavorano a una maggiore collaborazione in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Restano ancora da definire modalità e leadership dell'alleanza.

L'evoluzione del cosiddetto "campo largo" influenzerà gli equilibri della politica italiana.

ECONOMIA

Italia più innovativa, ma ancora distante dai grandi Paesi europei

Un'analisi pubblicata oggi evidenzia un miglioramento nell'adozione delle tecnologie digitali da parte delle imprese italiane. Nonostante i progressi, il divario con le principali economie europee resta significativo, soprattutto sul fronte degli investimenti e della produttività.

Innovazione e digitalizzazione saranno decisive per la competitività del sistema produttivo italiano.

SPORT

Nazionale Calcio, giornata decisiva per il nuovo commissario tecnico

È il giorno del Consiglio federale della FIGC dopo il clamoroso stop alla candidatura di Andrea Pirlo e le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo. Il presidente Giovanni Malagò è chiamato a individuare rapidamente una soluzione per rilanciare la Nazionale italiana.

Il calcio italiano vive una delle crisi istituzionali più profonde degli ultimi anni e la scelta del nuovo CT sarà decisiva per il futuro della Nazionale.