Rassegna stampa, le ultime notizie di mercoledì 5 agosto

A cura della Redazione

Le principali notizie del giorno selezionate dalla redazione di torresette.news.

CRONACA

Caldo record, oggi il picco: 27 città da bollino rosso

L'Italia affronta oggi la giornata più critica dell'ondata di calore. Il Ministero della Salute segnala il massimo livello di allerta in 27 città, con temperature superiori ai 40 gradi in diverse aree del Centro-Sud e notti tropicali praticamente ovunque.

Secondo le previsioni, il caldo inizierà ad attenuarsi tra giovedì sera e venerdì grazie all'arrivo di correnti più fresche dal Nord Europa, che porteranno un generale calo delle temperature e anche temporali su parte del Settentrione.

Recuperato il corpo del marito della ministra Roccella

È stato ritrovato nel lago di Vico il corpo di Luigi, marito della ministra per la Famiglia Eugenia Roccella. Le ricerche erano in corso da diversi giorni e hanno impegnato squadre di sommozzatori, vigili del fuoco e protezione civile.

La ministra ha voluto ringraziare pubblicamente tutti gli operatori impegnati nelle operazioni di ricerca, esprimendo gratitudine per il lavoro svolto in queste ore difficili.

Bari, vince un milione di euro ma getta il biglietto: ritrovato tra i rifiuti

Una vicenda incredibile arriva da Bari, dove un uomo aveva inconsapevolmente gettato nella spazzatura un biglietto vincente da un milione di euro. Dopo una frenetica ricerca tra i rifiuti, il tagliando è stato recuperato prima che venisse definitivamente smaltito.

L'episodio ha avuto un lieto fine e consentirà al fortunato vincitore di riscuotere il premio.

Campi Flegrei, il Governo stanzia altri 100 milioni di euro

Nuove risorse per affrontare l'emergenza bradisismica nei Campi Flegrei. Il Governo ha stanziato ulteriori 100 milioni di euro destinati agli interventi di messa in sicurezza, all'assistenza alla popolazione e al rafforzamento delle attività di monitoraggio del territorio.

Battipaglia, pazienti trasferiti per rischio cedimenti strutturali

Scatta l'emergenza all'ospedale di Battipaglia, dove alcune aree della struttura sono state dichiarate non sicure a causa del rischio di cedimenti strutturali. Per garantire la sicurezza di degenti e personale sanitario è stato disposto il trasferimento dei pazienti verso altri presidi ospedalieri della Campania, mentre proseguono le verifiche tecniche sull'edificio.

ESTERI

Iran-Usa, si avvicina l'intesa per riaprire lo Stretto di Hormuz

Si avvicina un accordo tra Stati Uniti, Iran e Oman per la riapertura dello Stretto di Hormuz, uno dei passaggi marittimi più strategici al mondo, attraverso il quale transita circa il 20% del petrolio globale. Secondo indiscrezioni diplomatiche, l'intesa potrebbe essere annunciata già nelle prossime ore e prevedere un meccanismo temporaneo per garantire il transito delle navi commerciali in sicurezza.

Ucraina, nuova strage a Kiev: missili russi provocano almeno 15 vittime

La guerra in Ucraina continua a mietere vittime. Nelle ultime ore una nuova ondata di missili russi ha colpito Kiev, causando almeno 15 morti e decine di feriti. Diversi edifici residenziali sono stati danneggiati e i soccorritori hanno lavorato per tutta la notte tra le macerie alla ricerca di eventuali superstiti.

L'Europa sostiene la Spagna: "L'emergenza migranti è conclusa"

L'Unione Europea ritiene superata la fase più critica dell'emergenza migratoria che aveva interessato la Spagna negli ultimi mesi. Bruxelles riconosce i risultati ottenuti dal governo di Madrid nel contenimento dei flussi e rallenta l'ipotesi di nuovi centri straordinari per l'accoglienza. La valutazione europea potrebbe influenzare anche il dibattito sulle future politiche migratorie comuni.

POLITICA

Pd e M5S, disgelo tra Schlein e Conte ma resta il nodo Nato e riarmo

Dopo settimane di tensioni, tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle torna il dialogo. Il confronto tra Elly Schlein e Giuseppe Conte avrebbe riaperto uno spazio di collaborazione su diversi temi sociali ed economici. Restano però profonde divergenze sulla politica estera. La risoluzione parlamentare relativa al riarmo europeo e al ruolo della Nato continua infatti a dividere i due partiti, rendendo ancora complicata la costruzione di un'alleanza stabile in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

ECONOMIA

Carburanti, prorogato il taglio delle accise sul gasolio fino al 25 agosto

Il Governo ha deciso di prorogare fino al 25 agosto il taglio delle accise sul gasolio per contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi provocato dalla crisi internazionale e dalle tensioni nello Stretto di Hormuz.

SPORT

Napoli presenta il nuovo stadio Maradona per Euro 2032

Prende forma il progetto del nuovo stadio Diego Armando Maradona. Il piano di riqualificazione punta a trasformare l'impianto in una struttura moderna, sostenibile e conforme agli standard UEFA, rafforzando la candidatura di Napoli tra le città ospitanti degli Europei del 2032. Il progetto prevede un profondo restyling dell'impianto, con nuovi servizi, maggiore accessibilità e una significativa riqualificazione dell'area circostante.

Milano saluta Franco Baresi: migliaia di persone ai funerali

Grande commozione a Milano per i funerali di Franco Baresi. Il feretro è stato accolto nella basilica dagli applausi dei presenti e dal coro "C'è solo un capitano", intonato da tifosi ed ex calciatori. L'ultimo saluto allo storico capitano del Milan ha richiamato migliaia di persone, confermando l'affetto e il rispetto che il mondo del calcio continua a nutrire per una delle sue bandiere più amate.

Europei di nuoto, Italia ancora protagonista: un oro e due bronzi

Continua il momento d'oro dell'Italia ai Campionati Europei di sport acquatici di Parigi. Nella 10 chilometri di nuoto in acque libere, Ginevra Taddeucci ha conquistato una splendida medaglia d'oro al termine di una gara dominata dall'inizio alla fine. Sul podio è salita anche Linda Caponi, che ha chiuso al terzo posto conquistando il bronzo.

Bronzo anche per le azzurre del nuoto artistico nella finale del tecnico a squadre. Sulle note di note di Sweet Dreams, una splendida medaglia per Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti, Alessia Macchi, Beatrice Esegio, Beatrice Andina, Giulia Vernice e Valentina Bisi.

Grazie a queste tre medaglie, la spedizione azzurra consolida il secondo posto nel medagliere generale degli Europei, portando il bottino complessivo a 14 podi e continuando l'inseguimento alla Gran Bretagna, capolista della classifica per nazioni.