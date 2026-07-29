Rassegna stampa, le ultime notizie di mercoledì 29 luglio

A cura della Redazione

Difesa, scontro nella maggioranza sui fondi europei

Si accende il confronto all'interno della maggioranza dopo l'annuncio del ministro degli Esteri Antonio Tajani di voler destinare 14,9 miliardi di euro del fondo europeo SAFE al rafforzamento della difesa. La Lega ha espresso forti perplessità sull'utilizzo di queste risorse, aprendo un nuovo fronte di discussione nel Governo. Il tema è destinato a restare centrale nei prossimi giorni, anche in vista delle decisioni che dovranno essere assunte in sede europea.

Nuova ondata di caldo: temperature fino a 40 gradi

L'anticiclone africano torna a interessare gran parte della Penisola. Le previsioni indicano un progressivo aumento delle temperature, con valori fino a 7 gradi sopra la media stagionale e punte di 40 gradi nel Centro-Sud. Il Ministero della Salute ha aggiornato il bollettino delle città a rischio, invitando soprattutto anziani, bambini e persone fragili a limitare le attività all'aperto nelle ore più calde della giornata.

Ucraina, Trump annuncia nuove sanzioni contro la Russia

Sul fronte internazionale cresce la pressione su Mosca. Donald Trump ha annunciato nuove sanzioni nei confronti della Russia e ha ribadito il sostegno a Kiev, rilanciando il dialogo con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Le nuove mosse di Washington potrebbero influenzare i delicati equilibri diplomatici e avere ripercussioni anche sui mercati energetici.

Medio Oriente, proseguono gli sforzi diplomatici

A Roma è in corso la riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione dei due Stati, promossa dal ministro degli Esteri Antonio Tajani insieme all'omologo saudita. L'obiettivo è rilanciare il dialogo tra israeliani e palestinesi, mentre sul terreno continuano le tensioni e la comunità internazionale cerca di riaprire un percorso negoziale.

Ex Ilva, il futuro dell'acciaieria resta un nodo aperto

Prosegue il confronto tra Governo, azienda e parti sociali sul rilancio dell'ex Ilva. Restano sul tavolo le questioni legate agli investimenti, alla tutela dell'occupazione e al risanamento ambientale. La vertenza continua a essere considerata strategica per l'intero sistema industriale italiano e potrebbe registrare sviluppi nelle prossime settimane.

Incendi, ancora emergenza in Europa

Le alte temperature e la siccità continuano ad alimentare vasti incendi boschivi, in particolare tra Spagna e Francia. Migliaia di ettari sono già andati distrutti e centinaia di vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento. Le autorità europee mantengono alta l'allerta, temendo che il caldo favorisca nuovi roghi anche nei prossimi giorni.

Mercati in attesa della Federal Reserve

Gli investitori guardano con attenzione alla riunione della banca centrale statunitense. Le decisioni della Federal Reserve sui tassi d'interesse potrebbero influenzare l'andamento delle Borse, il costo del credito e i mercati finanziari internazionali. Anche in Europa gli operatori attendono indicazioni sulla futura politica monetaria.

Sondaggi politici, Fratelli d'Italia recupera terreno

Le ultime rilevazioni registrano una lieve crescita di Fratelli d'Italia, che torna intorno al 27% delle intenzioni di voto. Nonostante il recupero del partito della premier Giorgia Meloni, il cosiddetto "campo largo" mantiene un leggero vantaggio complessivo. I sondaggi confermano comunque un quadro politico ancora molto competitivo.

FIGC, resta da ricostruire il nuovo assetto federale

Dopo le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo dagli incarichi federali, la Federazione italiana calcio è chiamata a definire il nuovo assetto tecnico e organizzativo. La nomina di Roberto Mancini a nuovo commissario tecnico rappresenta solo uno dei tasselli di una riorganizzazione più ampia che punta a rilanciare il progetto azzurro dopo gli ultimi risultati deludenti.

Vacanze estive, attenzione ai costi nascosti

Con milioni di italiani in partenza, associazioni dei consumatori invitano a verificare con attenzione le condizioni di viaggio. Supplementi per il bagaglio, costi di check-in, assicurazioni facoltative e servizi aggiuntivi possono far lievitare sensibilmente il prezzo finale di voli e pacchetti turistici. Leggere con attenzione le clausole contrattuali resta il modo migliore per evitare spiacevoli sorprese.

La notizia del giorno

Il tema destinato a influenzare maggiormente la giornata resta quello economico: da un lato il confronto politico sull'utilizzo dei fondi europei per la difesa, dall'altro l'attesa per le decisioni della Federal Reserve, che potrebbero incidere sui mercati finanziari mondiali. Sullo sfondo continuano l'emergenza caldo e le crisi internazionali in Ucraina e Medio Oriente.