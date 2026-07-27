Rassegna stampa, le ultime notizie di lunedì 27 luglio

A cura della Redazione

Caso Fakir, l'inchiesta entra in una fase decisiva

Proseguono gli accertamenti sulla morte di Fakir, una delle vicende di cronaca più seguite delle ultime settimane. Gli investigatori attendono gli esiti di nuove consulenze tecniche che potrebbero chiarire alcuni aspetti ancora irrisolti e orientare definitivamente le indagini. Il lavoro degli inquirenti continua nel massimo riserbo, mentre familiari e opinione pubblica attendono risposte.

Incendi, resta alta l'emergenza nel Centro-Sud

Le alte temperature e il vento alimentano nuovi roghi in diverse regioni italiane. Vigili del Fuoco e Protezione Civile sono impegnati senza sosta per contenere le fiamme che minacciano abitazioni, aree boschive e infrastrutture. La situazione resta particolarmente delicata nelle zone più esposte alla siccità.

Berlino, dopo l'attacco al Pride proseguono le indagini

La Germania continua a fare i conti con le conseguenze dell'attacco avvenuto durante il Pride di Berlino. Le autorità stanno ricostruendo i contatti e il percorso di radicalizzazione del giovane attentatore, ucciso dalla polizia durante l'intervento. Il caso riaccende il dibattito sulla sicurezza durante i grandi eventi pubblici.

Carceri, riflettori sulla tragedia di Viterbo

Dopo il suicidio di un detenuto e l'incendio sviluppatosi all'interno della struttura, si riapre il confronto sulle condizioni del sistema penitenziario italiano. Sindacati della polizia penitenziaria e operatori chiedono interventi urgenti contro sovraffollamento e carenza di personale.

No Tav, scontri e polemiche dopo l'assalto al cantiere

Continuano a far discutere gli scontri avvenuti in Val di Susa. Il bilancio parla di numerosi agenti feriti e ingenti danni al cantiere. Sul piano politico si riaccende il confronto tra chi invoca maggiore fermezza e chi chiede una riflessione sul conflitto sociale legato alla grande opera.

Carburanti, il Governo valuta nuove misure sulle accise

L'aumento dei prezzi dei carburanti continua a preoccupare famiglie e imprese. Tra le ipotesi allo studio del Governo c'è un possibile intervento sul sistema delle accise per contenere gli effetti dei rincari e limitare l'impatto sull'inflazione.

Gaza, cresce la pressione internazionale

La crisi umanitaria nella Striscia di Gaza resta al centro dell'attenzione mondiale. Le organizzazioni internazionali chiedono l'apertura di nuovi corridoi umanitari mentre proseguono i contatti diplomatici per favorire una tregua e la ripresa dei negoziati.

Volo Roma-Filadelfia, atterraggio d'emergenza a Dublino

Momenti di apprensione per i passeggeri di un volo diretto negli Stati Uniti, costretto a un atterraggio non programmato dopo che sei assistenti di volo hanno accusato un malore. L'aereo è atterrato in sicurezza e sono in corso accertamenti sulle cause dell'incidente.

Economia, occhi puntati sui dati della settimana

I mercati attendono i principali indicatori economici e le decisioni delle banche centrali, mentre imprese e investitori monitorano l'andamento dell'inflazione e della crescita. Le prospettive economiche restano condizionate dalle tensioni internazionali.

Pirlo sempre più vicino alla panchina della Nazionale

Il nome di Andrea Pirlo continua a essere accostato alla guida della Nazionale italiana. L'ex campione è intervenuto anche sulle polemiche relative ai suoi rapporti professionali con uno sponsor russo, ribadendo che si tratta esclusivamente di una collaborazione commerciale.

Estate da bollino rosso, traffico intenso sulle autostrade

Prosegue il grande esodo estivo con milioni di italiani in viaggio verso le località di vacanza. Polizia Stradale e società autostradali invitano gli automobilisti alla prudenza, soprattutto nelle ore più calde e lungo le principali direttrici verso il Sud.

Le prime pagine: cronaca e politica dominano i quotidiani

Le aperture dei principali giornali nazionali sono dedicate soprattutto ai grandi fatti di cronaca, alle tensioni internazionali, agli sviluppi politici e alle questioni economiche. Ampio spazio anche agli incendi, alla sicurezza e alle prospettive della Nazionale di calcio.