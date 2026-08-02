Rassegna stampa, le ultime notizie di domenica 2 agosto

A cura della Redazione

CRONACA

Campi Flegrei, sale a 26 il bilancio dei feriti: centinaia di sfollati dopo il sisma

Resta critica la situazione nell'area flegrea dopo il terremoto di magnitudo 4.7 che ha colpito Pozzuoli venerdì sera. Il bilancio aggiornato parla di 26 feriti, cinque ricoverati (due in condizioni più serie ma non in pericolo di vita) e circa 300 persone costrette a lasciare le proprie abitazioni. Proseguono i controlli sugli edifici lesionati mentre continua lo sciame sismico. La Regione Campania ha stanziato un primo fondo da un milione di euro per l'assistenza agli sfollati. Da questa mattina è prevista anche la riapertura del porto commerciale di Pozzuoli dopo le verifiche strutturali.

Disastro aereo in Perù, precipita un volo turistico: 13 morti

Tragedia nei cieli del Perù, dove un piccolo aereo turistico è precipitato durante un volo panoramico sulle celebri Linee di Nazca. Nell'incidente hanno perso la vita tutte le 13 persone a bordo: undici turisti stranieri e due membri dell'equipaggio. Le autorità peruviane hanno avviato un'indagine per accertare le cause dello schianto, avvenuto poco dopo il decollo dall'aeroporto di Pisco.

Crollo del palazzo a Messina, trovata la terza vittima

Si aggrava il bilancio del crollo della palazzina avvenuto a Messina. Nelle ultime ore i Vigili del Fuoco hanno recuperato il corpo della terza vittima rimasta sotto le macerie. Le squadre di soccorso hanno lavorato senza sosta per tutta la notte con unità cinofile e mezzi speciali, mentre la Procura ha aperto un'inchiesta per chiarire le cause del cedimento strutturale. Le verifiche sugli edifici vicini proseguono per escludere ulteriori rischi.

Incidente mortale sulla A1, traffico paralizzato nel primo weekend di agosto

L'esodo estivo è stato segnato da un grave incidente sull'Autostrada del Sole che ha provocato una vittima e lunghe code. Migliaia di automobilisti hanno affrontato ore di rallentamenti lungo le principali direttrici verso le località di villeggiatura. Le autorità raccomandano prudenza e partenze scaglionate.

Caldo record sull'Italia, resta l'allerta in numerose città

L'ondata di calore continua a interessare gran parte della Penisola. Temperature superiori ai 38 gradi sono previste anche oggi, con particolare attenzione per anziani, bambini e soggetti fragili. La Protezione Civile invita a limitare le attività all'aperto nelle ore più calde.

Maxi controlli sulle strade per il controesodo estivo

Polizia Stradale e Carabinieri hanno intensificato i controlli lungo autostrade e principali arterie nazionali. L'obiettivo è prevenire incidenti legati all'eccesso di velocità, alla guida in stato di ebbrezza e all'uso del cellulare durante la guida.

Truffe agli anziani, rafforzati i servizi di prevenzione

Le forze dell'ordine hanno intensificato le campagne informative contro le truffe ai danni delle persone anziane, fenomeno che tende ad aumentare durante il periodo estivo. Proseguono anche gli incontri nei comuni italiani per sensibilizzare la popolazione sui principali raggiri.

Emergenza incendi, decine di interventi dei Vigili del Fuoco

Le alte temperature e il vento alimentano nuovi roghi in diverse regioni italiane. Le squadre antincendio sono impegnate senza sosta per contenere le fiamme e mettere in sicurezza le aree

Sicurezza nelle località turistiche, rafforzati i controlli

Con l'arrivo di migliaia di vacanzieri aumentano i servizi di vigilanza in spiagge, stazioni e centri storici. L'obiettivo è contrastare furti, abusivismo commerciale e microcriminalità durante il mese di agosto.

POLITICA

Governo al lavoro sulla legge di Bilancio

Archiviati i primi impegni estivi, l'esecutivo guarda già alla manovra economica d'autunno. Al centro del confronto ci saranno fisco, sanità, pensioni e sostegno alle famiglie, con l'obiettivo di predisporre il Documento programmatico di bilancio nelle prossime settimane.

ATTUALITÀ

Vacanze 2026, cresce il turismo di prossimità

Sempre più italiani scelgono mete raggiungibili in auto e soggiorni brevi per contenere le spese. Buone presenze nelle località balneari del Sud, che registrano un incremento delle prenotazioni durante il primo weekend di agosto.

SPORT

Europei di nuoto, Italia protagonista: arrivano le prime medaglie

Seconda giornata ai Campionati Europei di nuoto di Parigi. Gli azzurri conquistano l'oro nel Team Event dei tuffi con Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Elisa Pelligra e Stefano Jodoin Di Maria. Arriva anche il bronzo nel duo misto di nuoto artistico grazie a Filippo Pelati e Lucrezia Ruggiero, confermando l'ottimo avvio della spedizione italiana nella rassegna continentale.

Commento del giorno

La cronaca continua a dominare l'attualità nazionale. Il terremoto ai Campi Flegrei resta la notizia principale, con verifiche ancora in corso e centinaia di persone fuori casa. Sul fronte internazionale, domina la notizia del disastro aereo in Perù, mentre lo sport regala le prime soddisfazioni grazie alle medaglie conquistate dagli azzurri agli Europei di nuoto di Parigi.