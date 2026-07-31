Rassegna stampa, le ultime notizie di giovedì 31 luglio

A cura della Redazione

Di seguito le principali notizie del giorno, selezionate tra cronaca, politica, economia e sport.

CRONACA

Caldo record, l'Italia nella morsa dell'anticiclone

L'ondata di caldo continua a interessare gran parte del Paese con temperature che in diverse aree superano i 40 gradi. Le autorità sanitarie invitano anziani, bambini e persone fragili a limitare le uscite nelle ore più calde e a mantenersi costantemente idratati. Anche in Europa si registrano valori eccezionali, con numerosi record di temperatura.

Decreto "svuota carceri", prosegue il confronto politico

Continua il dibattito sul provvedimento del Governo per alleggerire il sovraffollamento degli istituti penitenziari. Maggioranza e opposizioni restano divise sulle misure previste, mentre il tema della sicurezza e delle condizioni di detenzione rimane al centro dell'agenda politica.

Immigrazione, nuovi sbarchi nel Mediterraneo

Le operazioni di soccorso nel Canale di Sicilia proseguono senza sosta. Le autorità italiane sono impegnate nell'accoglienza dei migranti giunti sulle coste meridionali, mentre prosegue il confronto europeo sulla gestione dei flussi migratori.

Giustizia, riflettori sulle riforme

Le riforme della giustizia restano tra i temi principali del confronto politico nazionale. Governo e opposizioni continuano a discutere su tempi dei processi, separazione delle carriere e interventi sul sistema giudiziario.

Emergenza incendi, resta alta l'allerta

Le alte temperature e il vento favoriscono nuovi incendi boschivi in diverse regioni italiane. Vigili del Fuoco e Protezione Civile sono impegnati in numerosi interventi per contenere i roghi e limitare i danni al patrimonio ambientale.

Sicurezza stradale, intensificati i controlli estivi

Con l'aumento degli spostamenti per le vacanze, Polizia Stradale e Carabinieri hanno rafforzato i controlli sulle principali arterie autostradali per contrastare velocità eccessiva, guida in stato di ebbrezza e uso del cellulare al volante.

Truffe agli anziani, aumentano le campagne di prevenzione

Le forze dell'ordine rinnovano l'appello alla prudenza dopo i numerosi tentativi di truffa registrati nelle ultime settimane. Particolare attenzione viene riservata ai falsi appartenenti alle forze di polizia e ai sedicenti tecnici.

Maltempo al Nord dopo il grande caldo

Dopo giorni di temperature eccezionali, alcune regioni settentrionali si preparano all'arrivo di temporali intensi con possibili grandinate e forti raffiche di vento.

POLITICA

Quirinale, richiamo al dialogo istituzionale

Il confronto politico continua su numerosi dossier nazionali. Dal Quirinale arriva un nuovo invito alla collaborazione istituzionale e alla responsabilità nell'affrontare le principali sfide del Paese.

Esteri e crisi internazionali al centro del dibattito

Le tensioni internazionali continuano a influenzare anche la politica italiana, con particolare attenzione ai conflitti in corso e alle ricadute economiche ed energetiche sull'Europa.

ECONOMIA

Pil italiano, crescita oltre le attese

I più recenti indicatori economici confermano una crescita dell'economia italiana superiore alle previsioni nel secondo trimestre dell'anno. Il dato viene accolto positivamente dal Governo e dagli osservatori economici, pur in un quadro internazionale ancora caratterizzato da forti incertezze.

SPORT

Calcio, i club di Serie A entrano nel vivo della preparazione

Le squadre della massima serie proseguono il lavoro nei ritiri estivi in vista dell'inizio della nuova stagione. Continuano anche le operazioni di calciomercato, con diverse trattative destinate a entrare nella fase decisiva nei prossimi giorni.