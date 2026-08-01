Rassegna stampa, le ultime notizie di sabato 1° agosto

A cura della Redazione

CRONACA

Campi Flegrei, notte di paura dopo il terremoto: 21 feriti e nuove scosse

Resta alta l'allerta nell'area dei Campi Flegrei dopo la violenta scossa di magnitudo 4.7 registrata venerdì sera alle 19.46, la più forte degli ultimi quarant'anni legata al fenomeno del bradisismo. Il bilancio aggiornato è di 21 feriti, due dei quali ricoverati in codice rosso, mentre decine di edifici sono stati dichiarati inagibili e diverse famiglie hanno trascorso la notte fuori casa. Lo sciame sismico non si è fermato: durante la notte e nelle prime ore del mattino sono state registrate oltre 15 nuove scosse, tra cui eventi di magnitudo 3.8, 3.1 e 3.0, avvertiti distintamente anche a Napoli. Proseguono le verifiche di Protezione civile, Vigili del Fuoco e tecnici comunali sugli edifici pubblici e privati, mentre resta attivo il monitoraggio dell'INGV.

Italia nella morsa del caldo: 19 città da bollino rosso

Weekend da temperature record in gran parte del Paese. Il Ministero della Salute ha elevato l'allerta a livello massimo in 19 città, con punte vicine ai 40 gradi. Le autorità raccomandano di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde e di prestare particolare attenzione ad anziani e bambini.

Blitz antiterrorismo, arrestato un latitante turco

Operazione delle forze dell'ordine in Abruzzo, dove è stato fermato un cittadino turco ricercato nell'ambito di un'indagine internazionale sul terrorismo. Sono in corso ulteriori accertamenti sui suoi contatti in Italia.

Emergenza ambientale nel Beneventano, interviene il Prefetto

Il Comitato Contrade Nord chiede l'apertura di un tavolo istituzionale per affrontare i problemi ambientali dell'area. I residenti denunciano criticità che da tempo attendono risposte concrete. Al centro dell’allarme ci sono gli episodi segnalati negli ultimi giorni: presunti sversamenti nel fiume, presenza di schiuma anomala, moria di pesci e forti odori che, secondo numerosi residenti, rendono difficile la quotidianità e si aggiungono ai miasmi che da anni interessano alcune zone del territorio.

Piemonte, la siccità mette in crisi decine di Comuni

L'emergenza idrica continua ad aggravarsi. Circa 70 Comuni sono riforniti con autobotti e cresce la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza.

Esodo estivo, traffico intenso sulle principali autostrade

Primo grande fine settimana di agosto caratterizzato da partenze verso le località di vacanza. Previsti rallentamenti e lunghe code lungo le principali direttrici autostradali italiane.

Sanità, liste d'attesa ancora troppo lunghe

Nonostante alcuni miglioramenti registrati negli ultimi mesi, molti cittadini continuano a denunciare tempi incompatibili con le esigenze di cura. Il tema resta al centro del dibattito nazionale.

Aeroporti sotto pressione per il maxi esodo

Milioni di passeggeri sono attesi negli scali italiani nel primo weekend di agosto. Le società di gestione invitano i viaggiatori ad arrivare con largo anticipo per evitare disagi ai controlli.

POLITICA

Governo, il confronto riprende dopo la pausa estiva

L'esecutivo prepara i prossimi provvedimenti economici e fiscali che saranno al centro dell'agenda politica di settembre, con particolare attenzione alla legge di Bilancio.

ATTUALITÀ

Vacanze sempre più care, cresce la ricerca del risparmio

Tra rincari di trasporti e servizi, le famiglie italiane scelgono soggiorni più brevi o mete meno costose. Aumentano anche le prenotazioni dell'ultimo minuto.

ESTERI

Immigrazione, Madrid: oltre 48 mila migranti già rientrati in Marocco

Dopo l'ondata di ingressi irregolari a Ceuta, il governo spagnolo ha reso noto che oltre 48.300 migranti hanno già fatto ritorno in Marocco grazie alla cooperazione tra i due Paesi. Secondo Madrid, nell'enclave spagnola resta ormai solo una parte residuale delle persone entrate durante la crisi. Un dato che ridimensiona l'impatto dell'emergenza rispetto ai numeri registrati nelle prime ore dell'assalto alla frontiera.

SPORT

Europei di nuoto, Italia subito protagonista: oro nei tuffi e argento nel nuoto artistico

Partenza brillante per l'Italia ai Campionati Europei di nuoto in corso a Parigi. La prima medaglia d'oro è arrivata nel Team Event dei tuffi, grazie a Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Elisa Pelligra e Stefano Jodoin Di Maria, che hanno preceduto Spagna e Ucraina. Nel nuoto artistico è invece arrivato l'argento di Filippo Pelati nel solo tecnico maschile. Dopo la prima giornata gli azzurri occupano le prime posizioni del medagliere con 1 oro e 1 argento, confermando le ambizioni dell'Italia nella rassegna continentale.

Commento del giorno

Il primo agosto segna tradizionalmente l'avvio del grande esodo estivo, ma quest'anno il protagonista è anche il caldo estremo che interessa gran parte dell'Italia. Tra emergenze climatiche, sicurezza e preparativi politici per l'autunno, il Paese si avvia verso il mese delle vacanze con molte questioni ancora aperte.