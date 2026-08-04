Rassegna stampa, le ultime notizie di martedì 4 agosto

A cura della Redazione

Le principali notizie del giorno selezionate dalla redazione di torresette.news.

CRONACA

Tragedia sulla Terni-Rieti, si indaga sulle cause dello schianto

Proseguono le indagini sul gravissimo incidente avvenuto lungo la statale Terni-Rieti, costato la vita a sei persone e che ha provocato oltre 30 feriti. Secondo le prime ricostruzioni, a causare lo schianto e il successivo tamponamento a catena è stata un’invasione di corsia da parte di un camper, che ha così centrato frontalmente un bus turistico. Novità potrebbero arrivare dall’analisi della scatola nera della navetta.

Campi Flegrei, continua il monitoraggio dopo il terremoto

Resta alta l'attenzione nell'area dei Campi Flegrei dopo le ultime scosse. Proseguono le verifiche sugli edifici e il monitoraggio del fenomeno bradisismico da parte degli esperti dell'INGV e della Protezione Civile. La popolazione continua a chiedere interventi strutturali per la messa in sicurezza del territorio.

Incendi, resta alta l'emergenza nel Centro-Sud

Le alte temperature e il vento continuano ad alimentare numerosi incendi boschivi. Vigili del Fuoco, Protezione Civile e volontari sono impegnati senza sosta per contenere i roghi che stanno interessando soprattutto il Mezzogiorno. Prosegue anche l'attività dei Canadair nelle aree più colpite.

Estate nera sulle strade: aumentano vittime e feriti

L'esodo estivo continua a essere segnato da gravi incidenti. Le forze dell'ordine intensificano i controlli su velocità, guida in stato di ebbrezza e uso del cellulare al volante. Il Ministero dei Trasporti rinnova l'appello alla prudenza.

Ospedali sotto pressione per caldo e turismo

Pronto soccorso ancora affollati in molte località turistiche. Tra colpi di calore, incidenti e malori legati alle elevate temperature, le strutture sanitarie stanno affrontando uno dei periodi più impegnativi dell'estate.

Caldo africano, nuova settimana di temperature elevate

L'anticiclone continua a interessare gran parte della Penisola. In diverse città sono previste massime superiori ai 35 gradi e il Ministero della Salute mantiene elevato il livello di attenzione per le fasce più fragili.

Milano dà l'ultimo saluto a Franco Baresi

Si svolgono questa mattina, nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, i funerali di Franco Baresi, storico capitano del Milan e della Nazionale italiana, scomparso nei giorni scorsi. Attesi migliaia di tifosi, oltre a ex compagni di squadra, dirigenti e rappresentanti del mondo del calcio. La squadra rossonera, impegnata nella tournée estiva in Australia, non potrà essere presente, ma il club sarà rappresentato dalla dirigenza. Per la città di Milano è una giornata di lutto e di profonda commozione per uno dei simboli più amati della storia del calcio italiano.

CRONACA ESTERI

Drone ucraino cade su un resort in Russia: 7 morti e circa 40 feriti

È di sette morti, tra cui alcuni bambini, e circa 40 feriti il bilancio dell'attacco con droni che ha colpito la località balneare di Arkhipo-Osipovka, vicino a Gelendzhik, sulla costa russa del Mar Nero. Secondo Mosca, un drone ucraino diretto verso un obiettivo militare è stato intercettato e i suoi frammenti sono precipitati sulla spiaggia affollata del resort, provocando la strage. Kiev non ha commentato ufficialmente l'episodio, mentre il Cremlino parla di "atto terroristico". L'area si trova a pochi chilometri dal cosiddetto "Palazzo di Putin", residenza che il presidente russo ha sempre negato di possedere.

POLITICA

10. Euro 2032, tredici città italiane in corsa

Entra nel vivo la selezione delle sedi italiane che ospiteranno gli Europei di calcio del 2032. Sono tredici le città candidate, ma soltanto cinque saranno scelte dalla FIGC in base ai requisiti richiesti dalla UEFA. Tra le candidature figura anche Napoli, che punta sulla riqualificazione dello stadio Diego Armando Maradona.

Libano, oggi a Roma nuovo tavolo internazionale

L'Italia ospita una nuova sessione di dialogo dedicata alla crisi in Libano. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ribadito il ruolo del nostro Paese come mediatore nei processi diplomatici e di stabilizzazione dell'area mediorientale.

SPORT

Europei di nuoto, Italia sempre seconda: salgono a nove le medaglie azzurre

Prosegue il momento d'oro dell'Italia ai Campionati Europei di sport acquatici di Parigi 2026. Gli azzurri sono saliti a nove medaglie complessive, mantenendo il secondo posto nel medagliere alle spalle della Gran Bretagna. Le ultime soddisfazioni sono arrivate dal nuoto artistico, con l'argento conquistato da Filippo Pelati nel solo libero e quello del duo misto formato da Pelati e Ruggiero, mentre nei tuffi è arrivato il bronzo della coppia Matteo Santoro-Sara Belotti. La spedizione italiana continua così a confermarsi tra le protagoniste della rassegna continentale.