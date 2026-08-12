Rassegna stampa di mercoledì 12 agosto 2026: le principali notizie dall'Italia e dal mondo

A cura della Redazione

Le principali notizie di mercoledì 12 agosto 2026 si concentrano sul caso dell’attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, con Valter Lavitola atteso davanti al gip dopo l’arresto. Sul fronte internazionale resta alta la tensione per la guerra in Ucraina, mentre non si placa lo scontro diplomatico tra Italia e Spagna sulla crisi migratoria di Ceuta.

In Italia continua l’ondata di caldo, con temperature vicine ai 40 gradi in diverse città. Grande attesa, inoltre, per l’eclissi di Sole di oggi, visibile parzialmente anche nel nostro Paese. Nello sport riflettori puntati sugli Europei di nuoto e atletica.

CRONACA E ATTUALITÀ

Caso Ranucci, Lavitola oggi davanti al gip

È uno dei casi giudiziari al centro delle prime pagine. Valter Lavitola, arrestato perché ritenuto dagli inquirenti il mandante dell’attentato contro il giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci, comparirà oggi davanti al gip per l’interrogatorio di garanzia. Secondo l'ipotesi investigativa, l'attentato sarebbe stato organizzato nell'ambito di un progetto finalizzato a favorire una possibile discesa in campo politico del giornalista, che sarebbe stato però all'oscuro del piano.

Caldo estremo, 20 città da bollino rosso

L’Italia resta nella morsa dell’anticiclone africano. Per oggi sono 20 le città indicate con bollino rosso per il rischio legato alle alte temperature. L’ondata di calore dovrebbe accompagnare il Paese fino a Ferragosto, con punte intorno ai 38-40 gradi e afa particolarmente intensa nelle aree urbane.

Oggi l’eclissi di Sole, spettacolo anche nei cieli italiani

Occhi al cielo nel pomeriggio-sera per uno degli eventi astronomici più attesi dell’anno. L’eclissi solare del 12 agosto 2026 sarà totale in alcune zone del pianeta, mentre dall’Italia sarà osservabile in forma parziale, con percentuali e orari differenti a seconda della località. Il fenomeno sarà visibile con il Sole ormai basso sull’orizzonte. Gli esperti ricordano di utilizzare esclusivamente protezioni certificate per osservare direttamente il Sole.

Etna, nuova attività eruttiva

Torna sotto osservazione l’Etna, interessato da una nuova fase di attività. La colonna eruttiva ha regalato immagini spettacolari, con la nube vulcanica illuminata dai colori del tramonto. Prosegue il monitoraggio del vulcano siciliano.

ESTERI

Ucraina, nuova notte di sangue: almeno dieci morti nei raid russi

Ancora bombardamenti e vittime nella guerra tra Russia e Ucraina. Missili russi hanno colpito diverse città ucraine. A Zaporizhzhia, secondo il presidente Volodymyr Zelensky, sarebbero stati utilizzati anche missili nordcoreani: sei le vittime segnalate. Attacchi anche su Kiev, Dnipropetrovsk, Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Il bilancio complessivo riportato nelle ultime ore è di almeno dieci morti e numerosi feriti.

Ceuta, resta alta la tensione tra Italia e Spagna

Non accenna a placarsi lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid sulla crisi migratoria di Ceuta. Il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares ha accusato il governo italiano di avere utilizzato l’emergenza migratoria per ragioni di politica interna. Madrid assicura intanto di voler rimpatriare in Marocco le persone entrate irregolarmente nell’enclave spagnola.

Migranti, l’Europa si divide sulla linea spagnola

La vicenda di Ceuta assume sempre più una dimensione europea. Diversi Paesi hanno espresso preoccupazione per la gestione dei flussi migratori e per il rischio di nuovi ingressi di massa intorno a Ferragosto. L’Unione europea tenta di ricucire lo strappo diplomatico mentre restano rafforzati i controlli alle frontiere.

Trump e la minaccia iraniana: il retroscena sul vertice in Turchia

Emergono nuovi particolari sulla presunta minaccia iraniana contro Donald Trump durante il vertice Nato del mese scorso in Turchia. Secondo indiscrezioni della stampa americana, il presidente sarebbe stato trasferito segretamente dall’area del summit e fatto rientrare negli Stati Uniti su un aereo militare, mentre l’Air Force One sarebbe stato utilizzato come diversivo. L’intelligence temeva un possibile attacco contro l’aereo presidenziale.

POLITICA

Caso Ranucci, scontro politico dopo l’arresto di Lavitola

L’inchiesta sull’attentato al conduttore di Report si trasforma anche in un caso politico. Dopo l’arresto di Lavitola si moltiplicano le reazioni e le polemiche sul rapporto intercorso tra l’ex direttore dell’Avanti! e Ranucci. Il gip, secondo quanto emerso dagli atti dell’inchiesta, considera il giornalista estraneo e inconsapevole rispetto al presunto progetto attribuito a Lavitola.

Meloni: «Ridurre le tasse e rafforzare il potere d’acquisto»

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni indica le priorità del governo per i prossimi mesi: alleggerimento della pressione fiscale, sostegno al potere d’acquisto delle famiglie e consolidamento dell’occupazione. La premier esclude inoltre l’ipotesi di un rimpasto di governo a settembre.

SPORT

Europei di nuoto, Italia in testa: oggi Pilato e Ceccon cercano altre medaglie

Prosegue il grande Europeo dell’Italia nel nuoto a Parigi. Dopo gli ori conquistati ieri da Simona Quadarella negli 800 stile libero e Nicolò Martinenghi nei 100 rana, gli azzurri tornano oggi in vasca con nuove possibilità di medaglia. Attesa soprattutto per Benedetta Pilato nella finale dei 100 rana e Thomas Ceccon nei 200 dorso. Il medagliere dell'Italia conta 8 ori, 9 argenti e 11 bronzi.

Curtis bronzo, Cerasuolo sul podio nei 100 rana

La giornata di ieri ha regalato all’Italia anche il bronzo di Sara Curtis nei 100 stile libero e quello di Simone Cerasuolo nei 100 rana, nella gara vinta da Martinenghi. Ceccon ha invece chiuso al quarto posto la finale dei 50 farfalla prima di conquistare l’accesso alla finale dei 200 dorso.

Europei di atletica, azzurri ancora in gara a Birmingham

Non c’è soltanto il nuoto. Oggi proseguono anche gli Europei di atletica, con diversi italiani impegnati nella terza giornata di gare. Riflettori puntati sulle qualificazioni e sulle finali serali, mentre l’Italia cerca di incrementare il proprio bottino di medaglie nella rassegna continentale. Attualmente il medagliere dell’Italia conta 2 ori, 1 argento e 1 bronzo.