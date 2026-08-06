Rassegna stampa, le ultime notizie di giovedì 6 agosto

A cura della Redazione

Le principali notizie del giorno selezionate dalla redazione di torresette.news.

CRONACA

Carburante annacquato, maxi operazione a Roma: sequestrati distributori e migliaia di litri di gasolio

Una vasta operazione delle forze dell'ordine ha portato alla scoperta di una rete di distributori che commercializzava carburante adulterato nell'area metropolitana di Roma. Le indagini hanno permesso di sequestrare migliaia di litri di gasolio e benzina miscelati con sostanze non conformi agli standard di legge, causando danni ai motori dei veicoli e ingenti profitti illeciti.

Drone con esplosivo vicino all'aeroporto di Lipsia, scattano i controlli di sicurezza

Momenti di tensione in Germania, dove un drone carico di materiale esplosivo è stato individuato nei pressi dell'aeroporto di Lipsia. L'allarme ha determinato l'immediata sospensione di alcune operazioni aeroportuali e l'intervento degli artificieri e delle unità antiterrorismo.

Secondo le prime informazioni, il velivolo senza pilota sarebbe stato intercettato prima che potesse raggiungere l'area operativa dello scalo. Le autorità stanno verificando se si tratti di un gesto dimostrativo o di un vero e proprio tentativo di attentato.

Morte di Domenico, raggiunto l'accordo sul risarcimento: si chiude la vicenda civile

Si avvia verso la conclusione almeno sotto il profilo risarcitorio la vicenda legata alla morte di Domenico, che negli ultimi anni aveva suscitato forte emozione nell'opinione pubblica.

Le parti hanno raggiunto un accordo economico (intorno ad un milione e mezzo di euro di euro) che evita il proseguimento del contenzioso civile.

Maltempo, torna il rischio temporali: allerta gialla in sette regioni

La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per rischio temporali in sette regioni italiane, con particolare attenzione alle aree alpine e alle zone interne del Centro-Nord. Sono attesi rovesci intensi, raffiche di vento e possibili grandinate.

L'abbassamento delle temperature sarà inizialmente limitato alle regioni settentrionali, mentre il caldo continuerà a interessare buona parte del Sud almeno fino al fine settimana.

Caldo record allo zoo di Tokyo: tre leoni in gravi condizioni per le temperature estreme

L'ondata di calore che sta colpendo il Giappone ha avuto pesanti ripercussioni anche sugli animali ospitati negli zoo. A Tokyo tre leoni sono in gravi condizioni dopo aver accusato malori legati alle temperature eccezionalmente elevate.

I veterinari stanno monitorando costantemente gli animali, mentre la direzione dello zoo ha predisposto sistemi di raffrescamento aggiuntivi, nebulizzatori e aree climatizzate per limitare gli effetti del caldo.

POLITICA E ATTUALITÀ

Delmastro, scontro alla Camera sulle chat: l'Aula finisce in bagarre

Alta tensione alla Camera dei Deputati durante il dibattito sul caso che coinvolge il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. L'opposizione ha chiesto che venissero acquisite e rese disponibili alcune conversazioni ritenute rilevanti ai fini del confronto politico, ma la maggioranza ha respinto la richiesta, provocando una dura protesta dei gruppi di minoranza.

Ne è nata una bagarre in Aula, con interventi concitati, richiami del presidente di turno e momenti di forte tensione tra deputati. Le opposizioni accusano il Governo di voler sottrarre elementi utili alla trasparenza istituzionale, mentre la maggioranza ribadisce che non sussistono i presupposti giuridici per autorizzare l'utilizzo di materiale coperto dalle garanzie previste dalla legge.

Iran e Oman trovano un'intesa sulle rotte di Hormuz: prende quota l'ipotesi di una tregua

Un primo segnale di distensione arriva dal Golfo Persico. Iran e Oman hanno raggiunto un'intesa tecnica sulla gestione delle nuove rotte di navigazione nello Stretto di Hormuz, uno dei passaggi marittimi più strategici del pianeta, attraverso il quale transita circa un quinto del petrolio mondiale.

L'accordo punta a garantire maggiore sicurezza alla navigazione commerciale e viene interpretato dagli osservatori internazionali come un possibile preludio a una fase di riduzione delle tensioni tra Teheran e gli Stati Uniti, dopo mesi segnati da attacchi, minacce e incidenti navali.

Sanità, raggiunta l'intesa sul nuovo contratto: fino a 240 euro in più al mese per gli infermieri

Dopo una lunga trattativa è stato raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto del comparto sanità, che interessa centinaia di migliaia di lavoratori del Servizio sanitario nazionale.

Il punto più significativo riguarda gli infermieri, per i quali è previsto un incremento medio delle retribuzioni fino a 240 euro mensili, oltre alla valorizzazione delle indennità legate ai turni, al lavoro notturno e alle attività svolte nei reparti più complessi.

ECONOMIA E SPORT

Ex Ilva, prende corpo l’ipotesi di una cordata italiana: Confindustria apre ai “capitani coraggiosi”

Il futuro dell’ex Ilva potrebbe passare da una cordata di imprenditori italiani. Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, ha aperto alla possibilità di un intervento congiunto di operatori siderurgici nazionali, sottolineando il valore strategico dell’acciaio e delle filiere produttive collegate allo stabilimento di Taranto.

Maternità sempre più tardiva: le italiane partoriscono in media a 33,4 anni

In Italia si diventa madri sempre più tardi. Secondo il Rapporto sull’evento nascita del ministero della Salute, nel 2025 l’età media al parto delle donne italiane ha raggiunto i 33,4 anni, contro i 33,3 dell’anno precedente. Per le cittadine straniere la media è invece di 31,4 anni, mentre il primo figlio arriva rispettivamente a 32,5 e 29,4 anni.

Il quadro conferma anche il forte calo demografico: nel 2025 sono state registrate 353.240 nascite, oltre 17mila in meno rispetto al 2024. Scende inoltre il numero medio di figli per donna, passato da 1,35 nel 2015 a 1,14.

SPORT

Europei di nuoto, Italia da sogno nella Senna: oro Taddeucci e tre bronzi

Giornata memorabile per l’Italia agli Europei di sport acquatici di Parigi. Ginevra Taddeucci ha conquistato l’oro nella 5 chilometri di fondo, bissando il successo ottenuto il giorno precedente nella 10 chilometri. È la prima nuotatrice italiana capace di vincere entrambe le distanze nella stessa edizione degli Europei.

Nella gara femminile è arrivato anche il bronzo di Barbara Pozzobon, mentre tra gli uomini Gregorio Paltrinieri ha chiuso al terzo posto la 5 chilometri, dietro il tedesco Florian Wellbrock e l’ungherese David Betlehem. “SuperGreg” ha costruito il podio con una grande rimonta nell’ultimo giro.

Il quarto podio azzurro della giornata è arrivato dal nuoto artistico, con il bronzo dell’Italia nella prova acrobatica a squadre. Il bilancio complessivo di mercoledì 5 agosto è stato quindi di un oro e tre bronzi, confermando il ruolo da protagonista della spedizione italiana.

Napoli, Gutierrez ceduto al Bayer Leverkusen: agli azzurri 30 milioni

È ufficiale il trasferimento di Miguel Gutiérrez dal Napoli al Bayer Leverkusen. Il terzino spagnolo è stato ceduto a titolo definitivo per una cifra di circa 30 milioni di euro, garantendo al club azzurro una significativa plusvalenza dopo una sola stagione.