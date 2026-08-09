Rassegna stampa di domenica 9 agosto: Ucraina, Hormuz, caldo, esodo e MotoGP

A cura della Redazione

Nuovi attacchi nella guerra in Ucraina, tensione altissima tra Iran e Stati Uniti sullo Stretto di Hormuz, controlli della Spagna sui viaggiatori provenienti dall’Italia, caldo ancora protagonista e grande esodo sulle autostrade. Queste e altre sono le principali notizie di oggi, domenica 9 agosto, selezionate dalla redazione di Torresette.news.

CRONACA E MONDO

Odessa sotto attacco russo: colpiti edifici e infrastrutture

La guerra in Ucraina continua a segnare l’apertura dei principali notiziari internazionali. Nella notte la regione di Odessa è stata interessata da un nuovo attacco russo con droni e missili balistici. Secondo le prime informazioni sono stati danneggiati edifici residenziali e infrastrutture, mentre nella città si sono verificati problemi anche alla rete elettrica.

Sul fronte opposto, un attacco con droni ucraini contro la città russa di Belgorod avrebbe provocato almeno 13 feriti, tra cui due bambini. Il conflitto resta quindi caratterizzato da una continua escalation di attacchi su entrambi i territori, senza segnali concreti di una possibile tregua nel breve periodo.

Iran, Teheran avverte gli Usa: “Hormuz resterà chiuso”

Resta altissima la tensione nello Stretto di Hormuz, uno dei passaggi strategici più importanti al mondo per il traffico petrolifero.

Il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano ha dichiarato che lo stretto non verrà riaperto fino a quando gli Stati Uniti non modificheranno il proprio atteggiamento nei confronti dell’Iran.

Tra le condizioni indicate da Teheran figurano la fine delle minacce militari, la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei beni iraniani congelati e il ritiro delle forze statunitensi dalle aree vicine all’Iran. Il presidente Masoud Pezeshkian, pur mantenendo una linea dura, ha però affermato che questo potrebbe essere “il momento migliore” per raggiungere un accordo.

Usa, il Pentagono chiede di accelerare la produzione di armi

Il Pentagono avrebbe chiesto alle industrie della difesa americane di aumentare rapidamente la produzione di armamenti.

Secondo un documento interno riportato dalla stampa statunitense, le aziende avrebbero ricevuto l’indicazione di presentare entro 21 giorni piani capaci di ridurre drasticamente i tempi di consegna e incrementare la produzione di sistemi considerati strategici.

La richiesta sarebbe legata alle difficoltà di approvvigionamento provocate dal conflitto con l’Iran. Il presidente Donald Trump, tuttavia, ha respinto l’idea che gli Stati Uniti siano a corto di armamenti, sostenendo che il Paese dispone ancora di grandi quantità di munizioni.

Spagna, scattano i controlli sui viaggiatori provenienti dall’Italia

Dalla mezzanotte sono entrati in vigore i controlli a campione disposti dalla Spagna sui viaggiatori provenienti dall’Italia.

La decisione del governo di Pedro Sánchez rappresenta la risposta alle analoghe verifiche introdotte da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Madrid ha annunciato controlli temporanei in porti e aeroporti sui passeggeri in arrivo dall’Italia.

La misura rischia di provocare disagi proprio nel periodo di maggiore movimento turistico dell’estate. Bruxelles ha invitato entrambi i Paesi a evitare un’escalation, ricordando l’importanza della fiducia reciproca tra gli Stati membri dell’Unione europea.

Canada, emergenza incendi: 20mila persone evacuate

Situazione drammatica nella British Columbia, in Canada, dove è stato dichiarato lo stato d’emergenza a causa dei vasti incendi boschivi.

Oltre 20mila persone sono state evacuate e più di cento incendi risultano ancora attivi nella provincia.

Le autorità stanno cercando di contenere l’avanzata delle fiamme, alimentate dalle alte temperature e dalle condizioni meteorologiche sfavorevoli. L’emergenza canadese si inserisce in un’estate caratterizzata da incendi e temperature eccezionali in numerose aree del pianeta.

Ucraina, Zelensky: “Fino a 50mila soldati nordcoreani in Russia”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sostiene che la Corea del Nord potrebbe inviare tra 30mila e 50mila soldati sul territorio russo.

Secondo Zelensky, Pyongyang starebbe utilizzando il conflitto anche per acquisire esperienza nelle moderne tecniche di guerra, con possibili conseguenze future anche sullo scenario asiatico.

La crescente cooperazione militare tra Russia e Corea del Nord rappresenta uno degli aspetti più delicati dell’evoluzione internazionale del conflitto ucraino.

Caldo, temporali sui rilievi ma poi torna l’anticiclone africano

Domenica ancora caratterizzata da caldo intenso su gran parte dell’Italia.

Nelle ore pomeridiane sono possibili temporali soprattutto sulle Alpi e lungo l’Appennino, ma non si tratta di un vero cambiamento delle condizioni meteorologiche.

Da metà settimana è infatti prevista una nuova intensificazione dell’anticiclone africano, con temperature nuovamente vicine ai 40 gradi in diverse regioni e punte fino a 41°C in Sardegna.

Il caldo potrebbe quindi accompagnare gli italiani fino e oltre Ferragosto.

Lecce, si sente male mentre nuota con gli amici: morto 19enne

Un ragazzo di 19 anni, in Salento da Bologna insieme agli amici per una vacanza, si è sentito male mentre era in mare ed è morto nonostante l'intervento tempestivo dei bagnini prima e dei soccorritori poi.

E' successo nel tardo pomeriggio di ieri a Rivabella, a Gallipoli. A dare l'allarme un amico della vittima, preoccupato per non averlo più visto riemergere dopo qualche bracciata.

Riportato a riva, i sanitari hanno tentato a lungo di rianimare il giovane, senza successo. Sul posto anche i carabinieri del reparto operativo di Lecce.

POLITICA E ATTUALITÀ

Italia-Spagna, lo scontro sui confini diventa un caso europeo

La vicenda dei controlli alle frontiere sta assumendo anche una forte dimensione politica.

Il governo italiano ha ribadito di voler mantenere le verifiche almeno fino al 15 agosto, sostenendo che si tratti di una misura necessaria per ragioni di sicurezza dopo il forte afflusso migratorio registrato a Ceuta.

Madrid contesta invece le motivazioni italiane e ha risposto con controlli analoghi. Il confronto tra Roma e Madrid rischia così di trasformarsi in un nuovo caso politico all’interno dell’Unione europea.

Marcinelle, il 70° anniversario lascia dietro di sé nuove polemiche politiche

Le celebrazioni per i 70 anni dalla tragedia di Marcinelle si sono concluse in un clima di tensione politica. La commemorazione delle 262 vittime della miniera, tra cui 136 italiani, avrebbe dovuto rappresentare un momento unitario dedicato alla memoria e alla sicurezza sul lavoro.

Fratelli d'Italia, infatti, pubblicava una foto di alcune persone di spalle durante il discorso del presidente Ignazio La Russa. E Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo, attaccava la Cgil: “Esponenti di spalle durante l’intervento di La Russa”. E la premier Meloni: “Vergognoso”.

Il segretario generale Landini, presente alla manifestazione con una larga rappresentanza di iscritti, aveva subito replicato all'accusa: "Fidanza deve aver preso un colpo di sole". Poi arrivava la "rivendicazione", non da parte della Cgil, ma del sindacato belga Fgtb: "Siamo contro i fascisti". Il Pd: "Vergognoso che Meloni commenti delle fake news"

ECONOMIA

Esodo estivo, carburanti più cari: 370 milioni in più in un solo weekend

Il grande esodo di agosto pesa anche sui bilanci delle famiglie.

Secondo una stima del Codacons, nel weekend dell’8 e 9 agosto saranno oltre 25 milioni le automobili in movimento sulle strade italiane.

A causa dell’aumento dei prezzi dei carburanti, la maggiore spesa complessiva rispetto allo stesso periodo dello scorso anno potrebbe raggiungere circa 370 milioni di euro.

Il caro carburanti si conferma quindi uno dei principali problemi economici dell’estate, proprio mentre milioni di famiglie si spostano per raggiungere le località di villeggiatura.

SPORT

Europei di nuoto, Italia ancora sul podio: tre nuovi argenti

Continua la raccolta di medaglie dell’Italia agli Europei di nuoto di Parigi.

Nell’ultima giornata sono arrivati tre nuovi argenti: nei tuffi dalle grandi altezze con Elisa Cosetti e Davide Barnaba e nella staffetta mista 4x1,5 km nelle acque libere.

La spedizione azzurra continua così a confermarsi tra le protagoniste assolute della manifestazione europea, dopo i numerosi successi già ottenuti da Chiara Pellacani, Ginevra Taddeucci e Gregorio Paltrinieri.

MotoGP, oggi il Gran Premio di Gran Bretagna: Aprilia davanti a tutti

Oggi alle ore 14 scatta a Silverstone il Gran Premio di Gran Bretagna della MotoGP.

La vigilia è stata dominata dall’Aprilia: Jorge Martin ha conquistato la pole position e successivamente ha vinto anche la Sprint Race davanti ad Ai Ogura e Marco Bezzecchi, completando un podio tutto Aprilia.

Le Ducati sono apparse più in difficoltà, mentre Marc Marquez ha chiuso soltanto nono nella gara breve.

La gara di oggi potrebbe quindi diventare un passaggio importante anche nella corsa al titolo mondiale, con Martin intenzionato ad allungare ulteriormente in classifica.