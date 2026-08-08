Rassegna stampa di sabato 8 agosto: caldo, Ucraina, Marcinelle e gli Europei di nuoto

A cura della Redazione

Caldo ancora protagonista in Italia, la guerra in Ucraina che continua a provocare vittime, il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle e le polemiche politiche dopo la Commissione Covid. Queste e altre sono le principali notizie di oggi, sabato 8 agosto, selezionate dalla redazione di torresette.news.

CRONACA

Monte Livata, fulmine colpisce un 16enne scout: è grave

Un ragazzo di 16 anni è stato colpito da un fulmine mentre si trovava in campeggio con un gruppo scout sul Monte Livata, nel territorio di Subiaco. Il giovane è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasferito in gravi condizioni al Policlinico Gemelli di Roma, dove è ricoverato in terapia intensiva. La zona era interessata da un violento temporale e le condizioni meteorologiche restano instabili anche nelle prossime ore. L’episodio riaccende l’attenzione sui rischi legati ai fenomeni estremi che, durante questa estate, stanno alternandosi a lunghi periodi di caldo eccezionale.

Etna, riaperti gli spazi aerei: tornano gli atterraggi a Catania

Dopo le limitazioni imposte a causa dell’attività dell’Etna, sono stati riaperti alcuni settori dello spazio aereo sopra Catania. Gli atterraggi all’aeroporto Fontanarossa sono quindi ripresi, anche se la situazione resta sotto costante monitoraggio. La presenza di cenere vulcanica aveva imposto restrizioni temporanee ai voli, provocando disagi ai passeggeri proprio nel pieno dell’esodo estivo.

Caldo senza tregua, anticiclone fino a Ferragosto

L’Italia resta nella morsa dell’anticiclone africano. Le previsioni indicano temperature molto elevate ancora per diversi giorni, con il caldo destinato a durare almeno fino a Ferragosto. Non mancheranno temporali, soprattutto al Nord e nelle zone interne, ma si tratterà di episodi localizzati che non interromperanno la fase rovente. Gli esperti parlano di un’estate segnata da un’ondata di caldo quasi continua iniziata già alla fine di maggio.

Marcinelle, 70 anni dalla tragedia: oggi il ricordo delle 262 vittime

Ricorre oggi il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle. L’8 agosto 1956, nella miniera di Bois du Cazier in Belgio, morirono 262 lavoratori di 12 nazionalità diverse, tra cui 136 italiani. L’Unione europea ha rilanciato la proposta di fare dell’8 agosto una giornata dedicata alle vittime del lavoro. Le commemorazioni istituzionali si svolgono oggi proprio a Marcinelle, con la partecipazione anche di esponenti politici italiani.

Bologna saluta Guccini, lutto cittadino e omaggi in via Paolo Fabbri

Proseguono gli omaggi a Francesco Guccini. A Bologna, in via Paolo Fabbri, centinaia di persone stanno lasciando fiori, biglietti e messaggi davanti ai luoghi simbolo della vita del cantautore. Il Comune ha proclamato per oggi il lutto cittadino. La scomparsa di Guccini ha aperto una lunga serie di ricordi e testimonianze da parte del mondo della musica, della cultura e della politica.

POLITICA

Conte-Meloni, resta aperto lo scontro dopo la Commissione Covid

Non si spegne il confronto tra Giuseppe Conte e Giorgia Meloni. Dopo l’audizione dell’ex premier davanti alla Commissione parlamentare Covid, Conte ha accusato Meloni di essere la “regista” degli attacchi politici nei suoi confronti e l’ha sfidata a un confronto pubblico. La vicenda si intreccia con il dibattito interno alle opposizioni e con il tema delle future primarie del centrosinistra.

Leopolda dal 2 al 4 ottobre nel segno dell'Odissea

Leopolda dal 2 al 4 ottobre a Firenze dedicata a Itaca. Matteo Renzi annuncia le date e il segno della consueta kermesse nell'ultima enews prima delle vacanze: "Sono felice di annunciare che la prossima Leopolda, l’ultima prima delle elezioni politiche, sarà dedicata a Itaca. A riprenderci Itaca, a riconquistare Itaca, a ritrovare Itaca. A ritornare a Itaca. Quando vedrete il programma sarà più chiaro perché abbiamo scelto di usare la metafora di Itaca come ambientazione per le nostre riflessioni e per le nostre proposte. Ci vediamo il 2-3-4 ottobre a Firenze".

ESTERI

Ucraina, nuovi raid russi su Kiev: tre morti, anche un bambino

La guerra in Ucraina torna ad aprire la cronaca internazionale della giornata. Nella regione di Kiev, nel distretto di Brovary, un attacco russo ha provocato almeno tre morti, tra cui un bambino, e diversi feriti. I bombardamenti continuano mentre Kiev prova a rafforzare la propria capacità militare. Zelensky ha annunciato l’accelerazione dei programmi interni per la produzione di missili, dopo le nuove tensioni con Washington sulle forniture militari.

Migranti Roma respinge ultimatum della Spagna, Madrid ripristina controlli

La crisi migratoria verificatasi a Ceuta si trasforma in uno scontro diplomatico tra Italia e Spagna. Madrid ha annunciato il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne per i viaggiatori provenienti dall'Italia, motivando la decisione con la "persistente pressione migratoria irregolare".

Il Governo spagnolo aveva invitato l’Italia a revocare la sospensione dell’applicazione all’accordo di Schengen nei confronti della Spagna, introdotta dopo la crisi migratoria verificatasi a Ceuta oltre una settimana fa.

Social e minori, maxi condanna negli Usa per Meta

Negli Stati Uniti Meta dovrà pagare 567 milioni di dollari per danni legati all’impatto dei social network sui minori. La cifra si aggiunge ad altre sanzioni civili già disposte. Il caso è destinato ad avere ripercussioni anche sul dibattito europeo sulla tutela dei ragazzi online, sull’uso degli algoritmi e sulla responsabilità delle grandi piattaforme digitali.

SPORT

Europei di nuoto, Italia in testa al medagliere: già 20 podi

L’Italia continua a dominare gli Europei di nuoto di Parigi. Dopo il bronzo di Ginevra Taddeucci nella 3 km knockout, gli azzurri sono saliti a quota 20 medaglie: 7 ori, 4 argenti e 9 bronzi, restando al comando del medagliere. Taddeucci ha conquistato tre medaglie personali nel fondo, mentre Chiara Pellacani si conferma la regina dei tuffi con cinque ori.

MotoGP, oggi qualifiche e Sprint a Silverstone

Giornata decisiva per il Gran Premio di Gran Bretagna della MotoGP. A Silverstone sono in programma oggi le ultime libere, le qualifiche alle 12.50 e la Sprint Race alle 17. La gara lunga si correrà invece domenica alle 14. Il Mondiale riparte così dopo la pausa estiva con un weekend che può già pesare molto nella corsa al titolo.