Rassegna stampa, le ultime notizie di venerdì 7 agosto

A cura della Redazione

Le principali notizie del giorno selezionate dalla redazione di torresette.news.

CRONACA

Addio a Francesco Guccini, l’Italia saluta il “Maestrone”

L’Italia della musica e della cultura piange Francesco Guccini, morto a 86 anni. Cantautore, scrittore e narratore di intere generazioni, Guccini ha attraversato oltre mezzo secolo di storia italiana raccontando provincia, politica, amori, disillusioni e inquietudini con uno stile inconfondibile. Nelle ore successive alla notizia sono arrivati messaggi di cordoglio dal mondo della musica, dello spettacolo e delle istituzioni. Questa mattina molti quotidiani dedicano ampio spazio alla sua figura e alla sua eredità artistica. Con Guccini scompare uno degli ultimi grandi protagonisti della stagione dei cantautori del Novecento.

Campi Flegrei: si aggrava il bilancio, 691 case inagibili e 1700 sfollati

Sono 691 le abitazioni inagibili e 1700 gli sfollati a seguito della forte scossa registrata nella serata di venerdì scorso ai Campi Flegrei. Questi i numeri riferiti dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, al termine della riunione che si è svolta in Prefettura per fare il punto della situazione.

Nel comune di Pozzuoli sono 1652 le persone sgomberate di cui 1514 in autonoma sistemazione, 78 alloggiate in albergo e 60 al Palatrincone; nel comune di Bacoli sono 10 le persone in regime di autonoma sistemazione e a Monte di Procida 38.

Caldo estremo, l’Italia resta nella morsa dell’anticiclone

Continua l’ondata di caldo eccezionale che interessa gran parte dell’Italia. Nei giorni scorsi tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute hanno raggiunto il livello massimo di allerta, una situazione particolarmente delicata per anziani, bambini e persone con patologie croniche. Le temperature restano molto elevate soprattutto nelle grandi città, dove l’effetto dell’isola di calore amplifica il disagio anche durante le ore notturne.

Alla Stazione Centrale di Napoli e al mercato ortofrutticolo di Afragola battuto ogni record per il caldo: raggiunti i 48 gradi.

Esodo estivo, weekend difficile sulle autostrade

Si prepara un altro fine settimana complicato sulle strade italiane. Milioni di persone sono in viaggio verso le località di villeggiatura e le previsioni indicano traffico particolarmente intenso lungo le principali direttrici verso mare e montagna. L’attenzione è rivolta soprattutto all’Autostrada del Sole, alla rete adriatica e ai collegamenti verso Liguria, Toscana e Sud Italia. Possibili code anche ai valichi alpini e lungo le arterie che conducono alle località balneari.

Carta d’identità cartacea, non è più valida per l’espatrio

Una novità importante per chi sta per partire all’estero: la carta d’identità cartacea non può più essere utilizzata come documento valido per l’espatrio. Per viaggiare nei Paesi nei quali è sufficiente la carta d’identità è quindi necessario possedere la versione elettronica, oppure utilizzare il passaporto. La disposizione interessa soprattutto chi, in questi giorni di vacanze estive, sta programmando una partenza verso Paesi dell’Unione europea o altre destinazioni che accettano il documento italiano. I cittadini ancora in possesso del vecchio modello cartaceo sono invitati a richiedere per tempo la Carta d’identità elettronica presso il proprio Comune, tenendo conto dei tempi necessari per il rilascio.

POLITICA

Commissione Covid, Conte sfida Meloni: nuovo scontro politico

Si accende nuovamente il confronto sulla gestione della pandemia. Giuseppe Conte ha attaccato la maggioranza e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo la sua audizione davanti alla Commissione parlamentare Covid. Al centro della vicenda anche un documento anonimo relativo alle forniture di mascherine, depositato in Procura. Conte rivendica le decisioni assunte quando era presidente del Consiglio e sostiene che la proclamazione dello stato di emergenza fosse necessaria davanti a una situazione senza precedenti.

Ponte sullo Stretto, arriva un altro via libera ma con prescrizioni

Nuovo passaggio nell’iter del Ponte sullo Stretto di Messina. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole, accompagnandolo però con una serie di prescrizioni tecniche che dovranno essere recepite prima dell’avvio della fase realizzativa. La società Stretto di Messina ha annunciato l’intenzione di predisporre la documentazione richiesta entro la fine di agosto. Secondo il cronoprogramma, i primi interventi potrebbero partire nell’ultimo trimestre dell’anno. Il progetto continua tuttavia a dividere il mondo politico e le associazioni ambientaliste: il Governo considera l’opera strategica per il Mezzogiorno, mentre le opposizioni contestano costi, priorità e impatto sul territorio.

ESTERI

Thailandia, sparatoria in una scuola vicino a Bangkok: sette morti

Si fa pesante il bilancio di una sparatoria in una scuola superiore vicino alla capitale della Thailandia, Bangkok: sono sette i morti, secondo quanto reso noto da un portavoce del governo thailandese. Il portavoce ha aggiunto che il sospettato della sparatoria è stato trasferito in ospedale per le cure, dopo che in precedenza la polizia aveva dichiarato che si era suicidato. La Thailandia ha uno dei tassi di possesso di armi da fuoco più alti della regione, con circa 10 milioni di armi in circolazione, ovvero una ogni sette persone.

Iran, media: "Mojtaba Khamenei in condizioni critiche, potrebbe essere in punto di morte"

Nelle più alte sfere del regime circolano voci secondo cui Mojtaba Khamenei si troverebbe in condizioni estremamente critiche e potrebbe morire da un momento all'altro. Una delle fonti avrebbe dichiarato: "Non ci sorprenderemmo se presto venissimo a conoscenza della notizia del suo martirio”. Da quando è diventato Guida Suprema, Mojtaba Khamenei non ha fatto alcuna apparizione pubblica e non sono state trasmesse registrazioni di suoi discorsi, ma solo dichiarazioni scritte, a lui attribuite dai media statali.

SPORT

Europei di nuoto, oggi ancora Italia in gara nelle acque libere

Proseguono gli Europei di nuoto con l’Italia ancora protagonista. Il programma di oggi, venerdì 7 agosto, prevede le finali knockout delle acque libere: alle 9 quella femminile e alle 11 quella maschile. Nel pomeriggio spazio invece ai tuffi dalle grandi altezze. La spedizione azzurra ha già raccolto numerose soddisfazioni nelle prime giornate della manifestazione, confermando la competitività del movimento italiano. Nei giorni scorsi erano arrivati altri podi anche dal nuoto artistico e dai tuffi sincronizzati. L’obiettivo è incrementare ulteriormente il bottino nel medagliere in vista della seconda parte degli Europei.

MotoGP, parte il Gran Premio di Gran Bretagna

Scatta oggi il weekend del Gran Premio di Gran Bretagna di MotoGP. Le prime prove libere sono in programma alle 12.45, mentre la seconda sessione inizierà alle 17. Sabato sarà la giornata delle qualifiche e della Sprint Race, mentre la gara è prevista domenica alle 14. Il circuito britannico rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione, anche per le caratteristiche tecniche del tracciato e per un meteo spesso imprevedibile. Il fine settimana di Silverstone potrebbe avere un peso importante nella corsa al titolo mondiale.