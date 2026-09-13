Rassegna stampa di domenica 13 settembre 2026: nave dispersa in Indonesia, caro carburanti e Napoli-Bologna

A cura della Redazione

Ecco la rassegna stampa di TorreSette.news di domenica 13 settembre 2026, con le principali notizie dall’Italia e dal mondo, dalla Campania e dallo sport.

ESTERI

Indonesia, nave con oltre 240 persone dispersa nel Mar di Giava

Sono scattate nelle prime ore di oggi, domenica 13 settembre, le ricerche della Virgo Transport 8, nave passeggeri della quale si sono perse le comunicazioni mentre attraversava il Mar di Giava, in Indonesia. L'imbarcazione era partita sabato da Surabaya, nell'isola di Giava, ed era diretta a Banjarmasin, nel Kalimantan meridionale, sull'isola del Borneo. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Secondo le prime informazioni, la nave trasportava oltre 240 persone. Il contatto sarebbe stato perso intorno alle 2 del mattino, mentre nella zona imperversavano condizioni meteorologiche avverse. L'ultima posizione conosciuta si trova nel Mar di Giava, a circa 148 chilometri da Banjarmasin. Le autorità indonesiane hanno mobilitato uomini e mezzi per raggiungere l'area e localizzare l'imbarcazione.

Medio Oriente, cresce la tensione: colpito un oleodotto strategico saudita

La crisi mediorientale resta in primo piano. L’Arabia Saudita ha chiuso un oleodotto strategico dopo un attacco con droni provenienti dall’Iraq, mentre aumenta la pressione delle milizie filo-iraniane nella regione. La situazione nel Mar Rosso e nel Golfo continua ad alimentare le preoccupazioni per le forniture energetiche mondiali e per un ulteriore allargamento del conflitto.

Ucraina, Zelensky propone a Putin un incontro al G20

Nuovo tentativo di aprire uno spiraglio diplomatico nella guerra tra Russia e Ucraina. Volodymyr Zelensky ha proposto un incontro con Vladimir Putin al G20 di Miami, previsto a dicembre. Fredda la risposta di Mosca: il Cremlino ha replicato che, se il presidente ucraino vuole discutere direttamente con Putin, dovrebbe recarsi in Russia. Intanto proseguono i raid incrociati.

ITALIA

Emma Bonino, oggi la camera ardente in Campidoglio

Roma rende omaggio a Emma Bonino, morta venerdì all’età di 78 anni. Per oggi è prevista alle 12 nella sala della Protomoteca del Campidoglio la camera ardente della storica leader radicale. La sua scomparsa ha suscitato messaggi di cordoglio trasversali dal mondo politico e istituzionale.

Carburanti, benzina sopra i 2,10 euro e diesel oltre 2,20

Continua a farsi sentire sulle tasche degli automobilisti la crisi energetica internazionale. Secondo i dati dell’Osservatorio prezzi del Mimit, la benzina self è salita mediamente a 2,100 euro al litro, mentre il gasolio ha raggiunto 2,208 euro. Ancora più elevati i prezzi sulla rete autostradale: rispettivamente 2,192 e 2,285 euro al litro.

Accise, prorogato fino al 17 settembre il taglio del Governo

Per limitare l’impatto dei rincari energetici, il Governo ha deciso di prorogare fino a giovedì 17 settembre il taglio delle accise. Una misura che arriva mentre le quotazioni internazionali del petrolio restano su livelli molto elevati, con Brent e Wti che hanno superato quota 100 dollari al barile.

CAMPANIA

Radioterapia, il Tar sospende la delibera della Regione Campania

Il Tar Campania ha sospeso in via d’urgenza l’efficacia della delibera regionale sui tetti di spesa per la radioterapia relativi al 2026. Un provvedimento importante per il settore sanitario regionale, che riapre il confronto sulle risorse destinate alle strutture e sull’assistenza ai pazienti oncologici.

Caro benzina sulle isole, vertice in Prefettura a Napoli

Il forte aumento dei carburanti pesa ancora di più sulle isole del Golfo di Napoli, dove ai rincari alla pompa si aggiungono i costi legati al trasporto. La questione è arrivata sul tavolo della Prefettura di Napoli, dove si è svolto un vertice dedicato proprio all’emergenza prezzi.

Campi Flegrei, il 90% degli arenili sarà spiaggia libera

Novità sul fronte della fruizione del litorale flegreo. A Bacoli, su circa 130mila metri quadrati di arenile fruibile, oltre 110mila saranno destinati a spiaggia libera o libera attrezzata. Un modello che punta ad aumentare sensibilmente gli spazi costieri accessibili gratuitamente ai cittadini.

Napoli, mozziconi e plastica invadono i parchi cittadini

Mozziconi di sigarette e rifiuti in plastica sono tra i materiali più frequentemente abbandonati nei parchi di Napoli. È quanto emerge dall’indagine “Park Litter” di Legambiente Campania, che ha analizzato undici spazi verdi urbani del capoluogo. Il rapporto riporta ancora una volta al centro il tema del decoro e della tutela delle aree verdi.

AREA VESUVIANA

Torre Annunziata-Nocera, ancora stop e disagi per i treni

Giornata difficile per chi viaggia in treno nell’area vesuviana. Anche oggi, domenica 13 settembre, proseguono i lavori programmati sulla tratta Torre Annunziata Centrale-Nocera Inferiore, con variazioni e cancellazioni per treni regionali, metropolitani e alcuni collegamenti Alta Velocità. L’interruzione è prevista fino alle 5 di lunedì 14 settembre.

Boscoreale, questa mattina torna il Mercato della Terra

Appuntamento questa mattina a Boscoreale, dalle 9 alle 13 in piazza Vargas, con il Mercato della Terra. Protagonista dell’iniziativa è il pomodoro vesuviano insieme alle altre produzioni del Paniere Vesuviano. Una domenica dedicata ai prodotti locali, all’agricoltura e alla valorizzazione delle eccellenze del territorio.

SPORT

Serie A, Lazio-Milan 2-2. Colpo del Cagliari a Bergamo

La quarta giornata di Serie A ha regalato ieri risultati importanti. Lazio e Milan hanno pareggiato 2-2, mentre il Cagliari ha conquistato una prestigiosa vittoria per 2-1 sul campo dell’Atalanta. Genoa-Frosinone è terminata 1-1, mentre venerdì la Fiorentina aveva superato 4-2 il Venezia.

Napoli-Bologna, oggi alle 18 al Maradona

È il giorno del Napoli, che alle 18 affronta il Bologna allo stadio Diego Armando Maradona per la quarta giornata di Serie A. Gli azzurri cercano il riscatto dopo la sconfitta per 1-0 contro l’Arsenal nell’esordio stagionale in Champions League. In vista della partita, dalle 19 sarà chiuso lo svincolo di uscita Fuorigrotta della Tangenziale di Napoli.

Formula 1, Norris in pole nel primo GP di Madrid: Antonelli secondo

Grande spettacolo nel primo weekend della Formula 1 sul nuovo circuito Madring di Madrid, dove oggi si corre il Gran Premio di Spagna. Nelle qualifiche di ieri Lando Norris su McLaren ha conquistato la pole position con il tempo di 1'31"824, precedendo per appena 11 millesimi Kimi Antonelli, leader del Mondiale con la Mercedes. Terzo Max Verstappen con la Red Bull.

Sessione movimentata per Lewis Hamilton, finito contro le barriere con la Ferrari all'ultima curva. Incidente anche per Oliver Bearman, che ha provocato una seconda bandiera rossa nel finale delle prove. Hamilton è comunque riuscito a partecipare alle successive qualifiche classificandosi al quarto posto. Quinto Leclerc. Oggi alle 14 il Gran Premio, con Norris e Antonelli in prima fila e Verstappen subito alle loro spalle.

Europei di volley, Italia ancora vincente: Grecia battuta 3-0

Secondo successo consecutivo per l’Italia di Ferdinando De Giorgi agli Europei maschili di pallavolo. Dopo il 3-0 sulla Svezia nella spettacolare gara inaugurale disputata in piazza del Plebiscito a Napoli, gli azzurri hanno battuto con lo stesso punteggio anche la Grecia, confermando l’ottimo avvio nel torneo continentale.