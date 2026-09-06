Rassegna stampa di domenica 6 settembre 2026: le principali notizie dall'Italia e dal mondo

A cura della Redazione

Ecco la rassegna stampa di TorreSette.news di domenica 6 settembre 2026, con le notizie più significative delle ultime ore dall’Italia, dal mondo e dallo sport.

ESTERI

Ucraina, tre ore di colloqui tra Putin e gli inviati di Trump

Nuovo tentativo diplomatico per fermare la guerra. Al Cremlino si sono conclusi dopo circa tre ore i colloqui tra Vladimir Putin e gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner. Mosca ha parlato di un confronto «estremamente franco» e della volontà di proseguire il dialogo politico-diplomatico. Putin, tuttavia, non avrebbe accettato di estendere la tregua oltre i tre giorni concordati per Kiev e Mosca. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Russia-Ucraina, tregua limitata mentre continuano le accuse

La tregua temporanea riguarda principalmente gli attacchi sulle due capitali e dovrebbe durare fino alla mezzanotte di lunedì. Kiev ha però accusato le forze russe di aver colpito gli aeroporti di Kiev e Borispol. Gli inviati statunitensi sono attesi nella capitale ucraina per proseguire la difficile mediazione.

Israele-Hezbollah, nuova escalation al confine con il Libano

Torna a salire la tensione in Medio Oriente. Israele ha annunciato raid nel sud del Libano dopo il lancio di due droni attribuito a Hezbollah contro militari israeliani nella zona di sicurezza. Uno dei velivoli sarebbe stato abbattuto e non risultano soldati feriti. L'Idf parla di una «palese violazione» da parte di Hezbollah.

Von der Leyen in Groenlandia, l’Artico al centro della strategia europea

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è attesa oggi in Groenlandia per una visita di due giorni. Al centro degli incontri la sicurezza dell'Artico, le materie prime critiche e la cooperazione nel settore satellitare, in una regione diventata sempre più importante negli equilibri geopolitici internazionali.

POLITICA E ATTUALITÀ

Governo, Meloni celebra il record di durata

Il governo guidato da Giorgia Meloni ha superato per durata il secondo esecutivo Berlusconi, diventando uno dei più longevi della storia repubblicana. La premier ha rivendicato la stabilità politica e i risultati raggiunti durante i quattro anni di governo, mentre Lega e Forza Italia ribadiscono la volontà di arrivare alla conclusione naturale della legislatura.

Legge elettorale, maggioranza verso l’intesa sulle preferenze

Continua il confronto sulla riforma della legge elettorale. La maggioranza ha trovato una prima convergenza sull'introduzione delle preferenze, mentre restano ancora da sciogliere i nodi relativi alla soglia e all'eventuale ballottaggio. Le opposizioni contestano il metodo seguito dal centrodestra.

Controesodo, domenica difficile su strade e autostrade

Ultime grandi partenze di rientro dalle località di villeggiatura. Per oggi sono previsti bollini rossi e gialli su numerose arterie italiane, con traffico particolarmente intenso in direzione delle grandi città. Il consiglio per chi deve affrontare lunghi spostamenti è di verificare le condizioni della viabilità prima della partenza.

CRONACA

Di Battista operato a Cuba, rinviato il rientro in Italia

Cambio di programma per Alessandro Di Battista. Il rientro in Italia, inizialmente previsto per ieri, è stato rinviato. L'ex parlamentare è stato sottoposto a un intervento chirurgico a Cuba dopo un peggioramento delle sue condizioni mentre veniva trasferito in ambulanza verso l'aeroporto. L'associazione Schierarsi ha chiesto «massima discrezione e prudenza» in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Napoli, 24enne investita sul lungomare: è grave, caccia all’auto pirata

Una studentessa di 24 anni originaria di Lecce è ricoverata in gravi condizioni all'Ospedale del Mare dopo essere stata investita in via Anton Dohrn, sul lungomare di Napoli. Il conducente dell'auto è fuggito senza prestare soccorso. La Polizia locale sta acquisendo le immagini delle telecamere per risalire al veicolo e al responsabile.

SPORT

Volley, Italia in finale: oggi sfida alla Turchia per l’oro europeo

Grande appuntamento alle 18 per l'Italvolley femminile. Le azzurre di Julio Velasco hanno superato ieri la Polonia 3-1 (25-19, 25-19, 21-25, 25-16) conquistando la finale degli Europei. Oggi affronteranno la Turchia padrona di casa con l'obiettivo di conquistare per la quarta volta il titolo continentale. Paola Egonu è stata protagonista della semifinale con 20 punti.

Formula 1, Ferrari all’assalto di Monza: Gasly parte dalla pole

È il giorno del Gran Premio d'Italia a Monza. Pierre Gasly ha conquistato a sorpresa la pole position con l'Alpine davanti alla Mercedes di George Russell. Le Ferrari scatteranno dalla seconda fila, con Charles Leclerc terzo e Lewis Hamilton quarto. Per la Rossa l'obiettivo è trasformare la spinta del pubblico di Monza in una vittoria.

Serie A, Inter rimonta il Napoli: 3-2 con Lautaro decisivo

Spettacolo nel big match di ieri. L'Inter ha battuto il Napoli 3-2 in rimonta, dopo che gli azzurri si erano portati avanti di due reti. Lautaro Martinez ha firmato nel finale il gol decisivo, consentendo ai nerazzurri di restare a punteggio pieno.

Roma da brividi, Atalanta battuta 2-1 al 93’: giallorossi in vetta

Finale incredibile all’Olimpico. La Roma batte 2-1 l’Atalanta ribaltando la partita negli ultimissimi minuti. Bergamaschi avanti al 47’ con Ederson, poi la squadra di Gasperini reagisce e, dopo aver colpito anche un palo e una traversa con Castro, trova il pareggio con Hermoso all’89’. Al 93’ Soulé firma il gol della vittoria, facendo esplodere l’Olimpico. Terzo successo in tre giornate per i giallorossi, che salgono a 9 punti e agganciano l’Inter in testa alla classifica.

Serie A, oggi Juventus-Milan

La giornata di campionato propone questa sera un altro appuntamento di grande richiamo: Juventus-Milan, in programma alle 20.45. Una sfida già significativa per misurare le ambizioni delle due squadre in questo avvio di stagione.

Como da sogno, Genoa travolto 4-1

Continua il brillante avvio del Como, che ha travolto il Genoa 4-1. Dopo l'iniziale vantaggio rossoblù di Osmajic, i lombardi hanno ribaltato la partita con Baturina, Nico Paz e una doppietta di Diao, confermandosi tra le sorprese di questo inizio di campionato.

US Open, eliminato Cobolli

Finisce agli ottavi il cammino di Flavio Cobolli agli US Open. L'azzurro è stato eliminato dal belga Alexander Blockx dopo una partita rimasta equilibrata nella prima parte e poi sfuggita di mano al tennista italiano.