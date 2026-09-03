Rassegna stampa di giovedì 3 settembre 2026: le principali notizie dall'Italia e dal mondo

A cura della Redazione

Ecco la rassegna stampa di TorreSette.news di giovedì 3 settembre 2026, con i principali fatti delle ultime ore.

ESTERI

Ucraina, nuova tensione tra Russia, Europa e Nato

Resta altissima la tensione dopo gli attacchi con droni bomba a Lipsia, per i quali Berlino punta il dito contro Mosca. Unione Europea e Nato promettono una risposta compatta, mentre Putin respinge le accuse tedesche. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito la necessità di restare uniti di fronte alle intimidazioni. Von der Leyen, dopo l'incontro con Rutte, ha chiesto di aumentare la pressione sulla Russia. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Nepal, oltre 1.200 morti per le devastanti inondazioni

Si aggrava ulteriormente il bilancio delle inondazioni che hanno colpito il Nepal. Le vittime sono salite a 1.204, mentre almeno 4.216 persone risultano disperse. Considerando anche i dati provenienti dal Tibet, il bilancio raggiunge 1.225 morti e oltre 4.700 dispersi. Particolarmente difficile la situazione dei bambini sopravvissuti alla catastrofe.

Stretto di Hormuz, due petroliere colpiscono mine e prendono fuoco

Nuovo episodio di forte tensione nello Stretto di Hormuz, dove due petroliere sono andate a fuoco dopo avere urtato delle mine. La situazione della navigazione internazionale resta delicatissima. Intanto il presidente americano Donald Trump sostiene che lo stretto sarebbe ormai sotto il controllo degli Stati Uniti.

ATTUALITÀ E POLITICA

Fine vita, il Veneto approva la legge: prima Regione di centrodestra

Il Veneto ha approvato la legge sul fine vita con 32 voti favorevoli, diventando la quarta Regione italiana a dotarsi di una normativa in materia e la prima governata dal centrodestra. Il provvedimento apre inevitabilmente un nuovo confronto politico nazionale. L'ex governatore Luca Zaia ha definito la decisione «un atto di responsabilità».

Legge elettorale, perde terreno l'ipotesi del ballottaggio

Prosegue il confronto nella maggioranza sulla nuova legge elettorale. L'ipotesi del ballottaggio sembra perdere quota, anche alla luce dei dubbi manifestati da Forza Italia e Lega. Palazzo Chigi riflette sulle modifiche, mentre le opposizioni annunciano battaglia. Polemiche anche sulle norme riguardanti la rappresentanza femminile.

Report, Giulia Presutti rinuncia alla conduzione

Nuovo capitolo della vicenda relativa al futuro di Report. Giulia Presutti ha annunciato il passo indietro rispetto alla conduzione del programma, spiegando di aver preso la decisione «per amore del programma». La rinuncia potrebbe riaprire il dialogo sulla futura guida della trasmissione.

CRONACA

Campi Flegrei, oltre 4.200 sfollati dopo il terremoto

Resta difficile la situazione nei Campi Flegrei dopo la scossa del 31 luglio. Secondo i dati emersi durante una riunione in Prefettura a Napoli, sono 4.217 le persone sfollate, mentre 59 nuclei familiari sono riusciti a rientrare nelle proprie abitazioni. Prosegue il monitoraggio della situazione.

Beneventano, uccide i due fratelli e poi si toglie la vita

Tragedia ad Apice, in provincia di Benevento, dove un uomo avrebbe ucciso i suoi due fratelli per poi togliersi la vita. Gli spari sarebbero arrivati al culmine di una lite nel ristorante di famiglia. La dinamica è al vaglio degli investigatori. Il sindaco ha parlato di una comunità sotto choc.

Incendio di Airola, allarme per le diossine

Preoccupano le conseguenze ambientali dell'incendio che ha interessato un deposito di rifiuti ad Airola, nel Beneventano. I primi monitoraggi dell'Arpac hanno rilevato valori di diossine pari a circa il doppio della soglia di riferimento nelle prime 24 ore. Proseguono le operazioni di spegnimento e la Regione Campania ha inviato ulteriori mezzi e uomini.

CAMPANIA

Campi Flegrei, l'11 settembre riapre la Cumana

Buone notizie sul fronte dei trasporti nell'area flegrea. L'11 settembre tornerà in funzione la linea Cumana tra Torregaveta e Montesanto. Pronta anche la nuova stazione Eav di Pozzuoli, mentre vengono segnalati passi avanti per gli interventi sulla Linea 2 di Rfi.

Tutela delle coste, dalla Città Metropolitana di Napoli 8,5 milioni

La Città Metropolitana di Napoli ha stanziato 8,5 milioni di euro per la tutela delle coste. Le risorse saranno assegnate attraverso un avviso pubblico destinato ai Comuni costieri. Un intervento particolarmente interessante anche per le amministrazioni dell'area vesuviana e del Golfo di Napoli.

SPORT

US Open, Berrettini eliminato al secondo turno

Finisce al secondo turno l'avventura di Matteo Berrettini agli US Open. L'azzurro è stato sconfitto dall'argentino Mariano Navone in quattro set: 3-6, 6-3, 6-4, 7-6. Eliminati anche Francesco Passaro e Andrea Guerrieri.

Volley, Italia in semifinale agli Europei

Continua la corsa delle azzurre del volley agli Europei. L'Italia ha superato la Svezia nei quarti di finale, pur soffrendo più del previsto, conquistando così l'accesso alla semifinale. Prosegue dunque il cammino della Nazionale verso le medaglie.

Napoli, Di Lorenzo rinnova fino al 2030

Una conferma importante in casa Napoli: Giovanni Di Lorenzo continuerà a vestire la maglia azzurra fino al 2030. Intanto Scott McTominay ha rassicurato sulle proprie condizioni, spiegando che lo stop è stato concordato con il club e che sta bene.