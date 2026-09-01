Rassegna stampa di martedì 1 settembre 2026: le principali notizie dall'Italia e dal mondo

A cura della Redazione

Ecco la rassegna stampa di Torresette.news di martedì 1 settembre 2026, con una selezione delle notizie più significative che aprono la giornata.

CRONACA

Di Battista, possibile rientro in Italia nelle prossime 48 ore

Arrivano segnali incoraggianti sulle condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato all’Avana dopo il grave malore dei giorni scorsi. I medici del Gemelli hanno raggiunto Cuba e stanno seguendo direttamente la situazione. Secondo le ultime informazioni, l'ex parlamentare potrebbe essere riportato in Italia entro pochi giorni, probabilmente attraverso un volo privato e non di Stato. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Roma, 16enne uccide la madre e poi chiama il 112

Una vicenda drammatica scuote Roma. Un ragazzo di 16 anni avrebbe picchiato violentemente la madre, provocandole ferite che ne hanno successivamente causato la morte in ospedale. È stato lo stesso adolescente a telefonare al 112 per chiedere aiuto. Gli investigatori stanno ricostruendo quanto accaduto all'interno dell'abitazione e il contesto familiare nel quale è maturata la tragedia.

Attentato a Ranucci, gli esecutori restano in carcere

Restano in carcere gli uomini accusati di essere gli esecutori dell’attentato contro Sigfrido Ranucci. Il gip ha respinto la richiesta di arresti domiciliari, giudicando le loro dichiarazioni reticenti e contraddittorie. Intanto resta altissima la tensione attorno al caso Report: l'assemblea dei giornalisti della trasmissione ha proclamato lo stato di agitazione, dichiarandosi pronta anche allo sciopero.

Milano, pedone travolto e ucciso da un mezzo pesante

Nuova tragedia sulle strade di Milano. Un pedone è stato investito e ucciso da un mezzo pesante in corso Lodi. Per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti sono intervenuti anche i vigili del fuoco con un'autogru. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle forze dell'ordine.

Varese, operaio muore schiacciato in un cantiere

Ancora una vittima sul lavoro. Un muratore di 55 anni è morto in un cantiere nel Varesotto dopo essere stato travolto dal cedimento di una soletta. L'incidente riporta in primo piano l'emergenza delle morti sul lavoro e la questione della sicurezza nei cantieri italiani.

Andalusia, rilasciato l’italiano fermato per la morte della compagna

È stato rilasciato il 60enne italiano inizialmente fermato in Andalusia per la morte della compagna. Gli accertamenti investigativi avrebbero infatti escluso l'ipotesi del femminicidio, orientandosi verso il suicidio della donna. L'uomo era stato inizialmente trattenuto dalle autorità spagnole in attesa di chiarire le circostanze della morte.

Università, parte il semestre aperto per Medicina

Novità da oggi per gli aspiranti medici. Prendono il via le attività didattiche del semestre aperto per l'accesso a Medicina, che dovranno concludersi non oltre dieci giorni prima del primo appello d'esame, previsto per il 10 dicembre. È uno dei passaggi della nuova organizzazione dell'accesso ai corsi universitari di area medica.

Caldo, altre quattro città da bollino rosso

Settembre comincia ancora con temperature elevate. Oggi sono quattro le città italiane da bollino rosso per il caldo. La situazione dovrebbe gradualmente migliorare nei prossimi giorni. In Campania è prevista una giornata prevalentemente serena, con temperature massime intorno ai 32 gradi a Napoli e venti in attenuazione.

POLITICA E ATTUALITÀ

Legge elettorale, spunta l’ipotesi del ballottaggio

Il centrodestra lavora a una modifica della legge elettorale che potrebbe introdurre il ballottaggio qualora nessuna coalizione raggiungesse la soglia prevista. Il progetto divide però la maggioranza: la Lega manifesta la propria contrarietà, mentre il tema è stato affrontato durante un lungo vertice con la premier Giorgia Meloni. Le opposizioni contestano l'impianto della riforma.

Primarie del centrosinistra, Conte chiede chiarezza agli alleati

Torna al centro del dibattito politico il nodo delle primarie del centrosinistra. Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte chiede agli alleati una posizione chiara, giudicando ormai "stucchevole" il dibattito quotidiano sulla leadership. Nicola Fratoianni invita invece a concentrarsi prima di tutto sul programma comune.

ESTERI

Usa-Iran, cresce nuovamente la tensione

Rimane alta l'attenzione sul confronto tra Stati Uniti e Iran, mentre Washington valuta le prossime mosse nell'area dello Stretto di Hormuz. Secondo le informazioni circolate nelle ultime ore, Donald Trump starebbe valutando anche possibili attacchi limitati. Una nuova escalation avrebbe conseguenze non soltanto militari, ma anche economiche, soprattutto sui mercati energetici.

Messico, sequestrate 210 armi destinate ai narcos

Le autorità messicane hanno sequestrato 210 armi provenienti dagli Stati Uniti e presumibilmente destinate alle organizzazioni del narcotraffico. Durante il governo di Claudia Sheinbaum sarebbe stata superata quota 30mila armi confiscate. Resta intanto drammatica la situazione per la libertà di stampa: sono già otto i giornalisti uccisi in Messico nel 2026.

ECONOMIA

Carburanti ancora cari, benzina sopra i 2 euro

Continua a pesare sulle famiglie il caro carburanti. Secondo l'Unione nazionale consumatori, la benzina sulla rete stradale ha raggiunto una media di 2,008 euro al litro, mentre in autostrada si arriva a 2,085 euro. Il Governo ha prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise sul gasolio, mentre successivamente dovrebbero essere valutate misure più selettive.

G20 finanziario negli Stati Uniti

Prosegue oggi ad Asheville, in North Carolina, il G20 dei ministri delle Finanze e dei governatori delle Banche centrali. Per l'Italia partecipano il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e il governatore della Banca d'Italia. Al centro dei lavori la situazione dell'economia mondiale e gli effetti delle tensioni geopolitiche.

SPORT

Serie A, Roma travolgente a Lecce. L’Atalanta vince al 96’

La Roma continua la sua partenza perfetta e travolge il Lecce 4-0 al Via del Mare. Protagonista Donyell Malen, autore di una doppietta nei primi 23 minuti; completano il poker Matías Soulé e Rodrigo Mora, al primo gol in Serie A. I giallorossi restano così a punteggio pieno dopo due giornate.

Successo all’ultimo respiro anche per l’Atalanta, che supera il Bologna 1-0. Quando lo 0-0 sembrava ormai definitivo, al 96’ Lazar Samardžić trova il gol decisivo con un sinistro dalla distanza. La formazione bergamasca sale così a 6 punti dopo le prime due giornate.

Giochi del Mediterraneo, Italia sempre protagonista a Taranto

Proseguono i Giochi del Mediterraneo 2026 e l'Italia continua a recitare un ruolo da protagonista, puntando a consolidare la propria leadership nel medagliere nelle ultime giornate di gare. Anche oggi sono numerosi gli azzurri impegnati nelle diverse discipline.

Basket, Italia battuta dalla Serbia di Jokic

Nelle qualificazioni ai Mondiali di basket arriva un'altra battuta d'arresto per l'Italia, sconfitta dalla Serbia di Nikola Jokic. Gli azzurri cedono agli avversari il secondo posto nel girone e vedono complicarsi il proprio cammino verso la qualificazione.

US Open, oggi nuova giornata con gli italiani in campo

A New York proseguono gli US Open 2026, ultimo torneo del Grande Slam della stagione. Oggi, 1 settembre, è in programma un'altra intensa giornata di incontri con diversi tennisti italiani impegnati sui campi di Flushing Meadows.

Coppa Italia, da oggi i sedicesimi di finale

Riparte anche la Coppa Italia. Da oggi, martedì 1 settembre, fino a giovedì 3 settembre sono in programma le partite dei sedicesimi di finale dell'edizione 2026-2027, nuovo passaggio verso l'ingresso nel vivo della competizione.