Rassegna stampa, a Malpensa arrestate dieci donne e droni russi sull'Ucraina: le notizie del 19 agosto

A cura della Redazione

Mercoledì 19 agosto 2026 – A Malpensa arrestate dieci donne accusate di oltre cento furti ai passeggeri. Droni russi su Zaporizhzhia, un morto e sei feriti. Trump sospende i dazi del 50% contro il Canada dopo l'annuncio di un accordo. Tensione nel Golfo tra Iran ed Emirati.

CRONACA

Malpensa, oltre cento furti ai passeggeri: arrestate dieci donne

Una vasta operazione della Polizia di Stato ha portato questa mattina all'arresto di dieci donne accusate di avere commesso oltre cento furti ai danni dei passeggeri dell'aeroporto di Milano Malpensa.

Secondo le indagini coordinate dalle Procure di Busto Arsizio e per i Minorenni di Milano, le indagate avrebbero approfittato soprattutto dell'affollamento negli ascensori. Borse e giacche sarebbero state utilizzate per nascondere i movimenti mentre venivano sottratti portafogli, denaro e oggetti di valore.

Decisiva l'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, affiancata da appostamenti e pedinamenti. Le indagate, secondo gli investigatori, si spostavano sul territorio nazionale.

Como, famiglia assalita da un branco di cavalli: interviene l'elicottero

Momenti di paura sul Monte Generoso, nel Comasco. Una famiglia composta da padre, madre e una bambina di sette anni è stata soccorsa dai vigili del fuoco dopo essere stata coinvolta nell'aggressione di un branco di cavalli allo stato brado.

Gli animali, forse spaventati dal rumore di una moto da trial, si sono avventati sul cane della famiglia, mordendolo e calpestandolo. Per raggiungere e mettere in sicurezza la famiglia è stato necessario l'intervento di un elicottero dei vigili del fuoco. Il cane è stato successivamente affidato alle cure di un veterinario.

Colleferro, donna uccisa a coltellate: fermato il marito

Un'altra tragedia familiare scuote la cronaca italiana. A Colleferro, in provincia di Roma, una donna è stata uccisa a coltellate e il marito è stato sottoposto a fermo. Il caso è tra gli episodi di cronaca sui quali sono in corso gli accertamenti degli investigatori per ricostruire dinamica e movente.

Siena, finalmente corso il Palio: vince il Nicchio

Dopo gli eccezionali rinvii provocati dalla pioggia, il Palio di Siena dell'Assunta si è finalmente disputato ieri sera, 18 agosto. A vincere è stata la contrada del Nicchio, al termine di un'edizione destinata a entrare nella storia anche per le condizioni meteorologiche che avevano costretto gli organizzatori a posticipare più volte la corsa.

CAMPANIA

Campi Flegrei, resta alta l'attenzione: sfollati e sicurezza degli edifici al centro dell'emergenza

Resta delicata la situazione nell'area dei Campi Flegrei dopo la forte crisi sismica delle scorse settimane. A Pozzuoli continuano le verifiche sugli edifici e resta aperto soprattutto il problema delle famiglie costrette ad abbandonare le proprie abitazioni.

La Regione Campania ha liquidato un primo milione di euro destinato ai contributi per gli sfollati: 800mila euro sono rivolti ai cittadini che hanno trovato autonomamente una sistemazione e altri 200mila alle ulteriori necessità legate all'emergenza.

ESTERI

Ucraina, droni russi su Zaporizhzhia: un morto e sei feriti

La guerra in Ucraina continua senza tregua. Nelle prime ore di oggi droni russi hanno colpito Zaporizhzhia, provocando almeno un morto e sei feriti.

Secondo le prime informazioni, sono stati danneggiati edifici residenziali e altre strutture.

L'attacco arriva dopo una giornata segnata da una fortissima escalation. Ieri un missile russo aveva colpito la regione di Kharkiv provocando almeno dieci morti, mentre Kiev aveva intensificato gli attacchi con droni contro il territorio russo.

Trump sospende i dazi del 50% contro il Canada: «Abbiamo un accordo»

Svolta nella guerra commerciale tra Stati Uniti e Canada. Nella notte Donald Trump ha annunciato la sospensione, per tre giorni, dei dazi del 50% contro il Canada che sarebbero dovuti entrare in vigore domani.

Il presidente americano ha motivato la decisione annunciando il raggiungimento di un accordo tra Washington e Ottawa, ancora subordinato alla finalizzazione dei documenti.

Golfo Persico, sale la tensione tra Iran ed Emirati

Situazione sempre più delicata anche in Medio Oriente. Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato la sospensione degli scambi commerciali e delle transazioni finanziarie con l'Iran, dopo aver denunciato il lancio di due missili balistici iraniani, che sarebbero finiti in mare. Teheran nega però di avere effettuato l'attacco e definisce le accuse infondate.

Stati Uniti contro la Corte penale internazionale: sanzionata la presidente

Nuovo scontro tra Washington e la Corte penale internazionale. Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni contro Tomoko Akane, giudice giapponese e presidente della Cpi.

La Corte ha reagito sostenendo che le misure statunitensi minano lo Stato di diritto. Lo scontro istituzionale assume particolare rilevanza in un momento nel quale la Cpi è coinvolta in alcuni dei dossier internazionali più delicati.

POLITICA

Centrosinistra, resta aperto il nodo del “campo largo”

La pausa estiva non ha fermato il confronto nel centrosinistra sulla costruzione della coalizione alternativa al centrodestra.

Il dibattito continua a ruotare intorno alle primarie, al programma comune e ai rapporti tra Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e le altre forze dell'opposizione. La segretaria del Pd Elly Schlein è alle prese con un equilibrio ancora da costruire tra le diverse anime della possibile alleanza.

Lega, Salvini prova a chiudere il confronto interno

Continua intanto il dibattito nella Lega dopo le tensioni emerse nelle ultime settimane. Matteo Salvini ha ribadito che il partito resta unitario e ha respinto le spinte interne verso nuovi assetti, mentre continua a circolare l'ipotesi di un maggiore coinvolgimento dei governatori nella guida politica del Carroccio. La tradizionale manifestazione di Pontida rappresenterà uno dei primi appuntamenti politici nei quali sarà possibile misurare gli equilibri interni.

SPORT

Calciomercato, Roma vicina a Mora. Modric rilancia il Milan

Il mercato continua a muoversi a pochi giorni dall'inizio della nuova stagione.

La Roma ha praticamente definito l'arrivo dell'attaccante Mora, atteso nella Capitale, mentre dal Milan arrivano le parole di Luka Modric, che alza l'asticella degli obiettivi rossoneri: non soltanto qualificazione alla Champions League, ma volontà di competere per vincere.

Nel tennis Sara Errani ha invece raggiunto gli ottavi nel doppio al torneo di Cincinnati.

Europei, resta l'eco dell'Italia protagonista in atletica e ginnastica

Continua a far parlare il grande bilancio dello sport italiano nelle manifestazioni continentali.

Agli Europei di atletica l'Italia ha conquistato il primo posto nel medagliere, chiudendo la rassegna con gli ori di Larissa Iapichino nel salto in lungo e della staffetta maschile 4x400.

Nella ginnastica artistica resta invece straordinario il bilancio di Manila Esposito, tornata dagli Europei di Zagabria con tre medaglie: un oro e due argenti. Nelle ultime ore la Federazione è intervenuta anche contro gli episodi di body shaming rivolti all'atleta.