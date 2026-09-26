Rassegna stampa del 26 settembre: Italia battuta dal Belgio, Leclerc secondo a Baku e America's Cup a Napoli

A cura della Redazione

Ecco la rassegna stampa di sabato 26 settembre 2026 aggiornata alle prime ore del mattino dalla redazione di TorreSette.news, .

ESTERI

Ucraina, nuovi attacchi russi e tensione sui negoziati

La guerra resta al centro dell’agenda internazionale. Dopo i nuovi bombardamenti russi, che hanno colpito anche Odessa e Kiev, Volodymyr Zelensky ha dichiarato di avere ricevuto da Donald Trump il via libera alle licenze necessarie per produrre missili Patriot. Vladimir Putin, invece, sostiene che Mosca valuterà se riprendere il negoziato dopo i recenti attacchi ucraini. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Lavrov oggi all'Assemblea generale dell'Onu

A New York è atteso oggi l’intervento del ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il dossier ucraino sarà inevitabilmente uno dei temi centrali.

Papa in Francia, seconda giornata a Lourdes

Prosegue il viaggio apostolico del Papa in Francia. Oggi è prevista la seconda giornata a Lourdes, tra gli appuntamenti internazionali più significativi del fine settimana.

ITALIA E POLITICA

Partiti in movimento, giornata di appuntamenti politici

Diversi gli appuntamenti in programma oggi. A Roma si tiene il primo congresso regionale del Lazio di Forza Italia, con Antonio Tajani. A Prato è prevista l'assemblea nazionale di “Cambiare!”, promossa dall'area riformista del Pd, mentre Giuseppe Conte parteciperà in Calabria alla Summer School del network giovani del Movimento 5 Stelle.

Schlein oggi a Portici

Occhi puntati anche sulla Campania: la segretaria del Pd Elly Schlein è attesa alle 18.30 a Villa Mascolo di Portici per la Festa regionale dell'Unità.

ECONOMIA

Carburanti, Eni mette un tetto ai prezzi: benzina a 1,99 euro, gasolio a 2,19

Eni interviene sul caro carburanti fissando un prezzo massimo per benzina e gasolio venduti nella rete Enilive. Da lunedì 28 settembre, la benzina non potrà superare 1,99 euro al litro, mentre per il gasolio il limite sarà di 2,19 euro al litro. Secondo Eni, i valori sono circa 17 centesimi inferiori agli attuali livelli medi.

Il price cap durerà inizialmente 30 giorni e potrà essere prorogato fino alla fine dell'anno, in base all'andamento del mercato e degli approvvigionamenti. La misura arriva mentre da oggi, 26 settembre, si dimezza ulteriormente lo sconto fiscale sul gasolio, con il rischio di nuovi aumenti alla pompa.

CAMPANIA

America's Cup, Napoli entra nel vivo delle regate

Grande attenzione sul golfo di Napoli per le regate preliminari dell'America's Cup. La città si prepara ad accogliere un grande afflusso di spettatori, con un piano straordinario per la mobilità e il trasporto pubblico.

Trasporti potenziati per la grande vela

Raggiunto l'accordo tra ANM e sindacati per rafforzare i servizi durante le regate. La Linea 1 della metropolitana resterà in funzione fino alle 2 circa nella notte tra sabato e domenica; prolungamenti anche per Linea 6 e Funicolare di Mergellina. Prevista un'indennità di 15 euro lordi l'ora per il personale coinvolto nel potenziamento.

Salerno, paura per la ventenne accoltellata

Resta alta l'attenzione sulla vicenda della 20enne ferita con un coltello a Salerno. La giovane ha riportato una ferita di circa sette centimetri alla nuca e ha raccontato la paura di tornare a uscire di casa.

AREA VESUVIANA

Torre Annunziata, sequestrati 260 chili di pesce

Controlli della Guardia Costiera sulla filiera ittica: a Torre Annunziata sono stati sequestrati circa 260 chili di prodotti ittici privi dei requisiti di tracciabilità.

Torre Annunziata, stesera Notte Bianca di Oplonti

La manifestazione avrà inizio oggi, sabato 26 settembre, da piazza Nicotera per concludersi in corso Umberto I intersezione con via Maresca. Inclusi corso Vittorio Emanuele III, piazza Cesaro e la stessa piazza Nicotera. Orario di inizio previsto per le ore 19.00.

Sorrento, sequestrati i locali di un'enoteca nelle cisterne romane

La Polizia Metropolitana, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura di Torre Annunziata, ha proceduto al sequestro preventivo dei locali interrati di un'enoteca nelle cisterne romane di Spasiano. Contestati, tra gli altri, interventi edilizi e occupazione abusiva.

Torre del Greco, stasera il gran finale di “Voci d'autunno”

Ultimo appuntamento agli ex Molini Meridionali Marzoli con Athene Wilson accompagnata dalla Luca Giordano Band. Il concerto chiude la quarta edizione della rassegna jazz promossa dal Comune. Inizio alle 21, ingresso libero.

Castellammare, appuntamento con “Tradizioni in Coro”

Alle 19, nella Chiesa dello Spirito Santo, concerto del Coro del CAI di Frosinone, diretto da Giuseppina Antonucci. L'iniziativa rientra nell'ottava edizione del Music Festival.

Pompei, nuovo weekend di disagi ferroviari

Oggi e domani tornano le modifiche alla circolazione ferroviaria, con cancellazioni e bus sostitutivi legati ai lavori per il nuovo hub di Pompei. È il secondo dei tre fine settimana interessati dagli interventi.

SPORT

Nations League, brutta partenza dell'Italia: Belgio vince 2-0

Parte male la nuova avventura di Roberto Mancini sulla panchina azzurra. All'Olimpico il Belgio ha sconfitto l'Italia 2-0, con le reti di Godts e Lukebakio. Gli azzurri erano scesi in campo con un tridente composto da Kean, Pio Esposito e Cambiaghi.

Tennis, Italia-Ucraina vale la finale della Billie Jean King Cup

Giornata importante anche per il tennis femminile. Dopo avere eliminato la Cina 2-1 grazie anche a Jasmine Paolini e Sara Errani, l'Italia affronta oggi l'Ucraina nella semifinale della Billie Jean King Cup. La Repubblica Ceca è già qualificata per la finale.

Formula 1, Leclerc in prima fila a Baku

Ferrari protagonista nelle qualifiche del Gran Premio dell'Azerbaijan. George Russell ha conquistato la pole position, ma Charles Leclerc scatterà dalla seconda posizione. Giornata negativa invece per Kimi Antonelli, finito contro le barriere in Q1 e costretto a partire dalla sedicesima posizione.

La gara di Baku è in programma oggi: sarà uno degli appuntamenti sportivi principali della giornata.

ATTUALITÀ

Arriva la Luna piena del raccolto

Questa sera occhi anche al cielo. È attesa la cosiddetta “Luna piena del raccolto”, il plenilunio più vicino all'equinozio d'autunno. La Luna sorgerà a est poco prima del tramonto.