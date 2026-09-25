Rassegna stampa di venerdì 25 settembre: allerta meteo in Campania, 20enne accoltellata alle spalle a Salerno

A cura della Redazione

Ecco una selezione delle principali notizie della mattinata, selezionate dalla redazione di TorreSette.news, privilegiando le news delle ultime ore e quelle di maggiore interesse nazionale e per la Campania.

ESTERI

Trump-Xi, prove di distensione tra Stati Uniti e Cina

Alla Casa Bianca incontro tra Donald Trump e Xi Jinping. I due presidenti hanno ostentato un clima di collaborazione, pur restando divergenze su commercio, intelligenza artificiale, Taiwan e politica internazionale. Xi ha parlato della necessità di trovare «un nuovo modello di convivenza tra grandi nazioni».

Ucraina, Zelensky torna ad attaccare Putin

Resta alta la tensione sulla guerra. Zelensky ha definito Putin il «paziente zero» da fermare, mentre proseguono i contatti diplomatici. Trump ha invitato il presidente russo al G20 e Mosca ribadisce di essere disponibile al negoziato senza però fermare le operazioni militari. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Nuove tensioni tra Russia e Polonia

Varsavia segnala che un elicottero russo avrebbe violato per 42 secondi lo spazio aereo polacco. L'episodio alimenta nuovamente le tensioni sul fianco orientale della Nato.

ITALIA E POLITICA

Scuola, via libera al decreto: stop a burqa e niqab e tetto del 30%

È una delle notizie politiche principali di oggi. Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto che vieta di partecipare alle attività scolastiche con il volto coperto e introduce sanzioni fino a mille euro. Previsto anche il tetto del 30% nelle classi prime per determinate categorie di alunni con cittadinanza non italiana. Sindacati, presidi e opposizioni contestano il provvedimento.

Legge elettorale, Meloni chiama la maggioranza alla presenza in Aula

La premier ha chiesto a ministri e sottosegretari di essere presenti in Parlamento in occasione del passaggio sulla legge elettorale, salvo gli esponenti impegnati in missioni all'estero.

Sondaggio politico: campo largo in vantaggio e Vannacci cala

Fratelli d'Italia primo partito davanti al Pd, campo largo in vantaggio sul centrodestra che non comprende Roberto Vannacci, in calo con Futuro Nazionale. Sono i dati del sondaggio Emg per Tg3 Linea Notte con le intenzioni di voto in caso di elezioni oggi, 25 settembre 2026. Fratelli d'Italia comanda con il 25,1% davanti al Pd, che insegue con 21,2%, e al Movimento 5 stelle con il 12,1%. Quindi Forza Italia, con l'8%, e la Lega, con il 7,7%. Futuro Nazionale, il partito fondato e guidato da Roberto Vannacci, è accreditato del 6,7%, mezzo punto in meno rispetto all'ultima rilevazione. Avs è al 6%, Azione al 2,6%, Italia viva al 2,5%, +Europa al 2%, Noi moderati all'1,7% e, infine, il Partito Liberaldemocratico all'1,6%.

Diesel Euro 5, il Governo evita il blocco nel Nord Italia

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge che interviene sulle limitazioni alla circolazione delle auto diesel Euro 5 nel Bacino Padano. Soddisfazione espressa dal ministro Matteo Salvini.

CRONACA

Salerno, 20enne accoltellata alle spalle: è grave

Una ragazza di 20 anni è stata accoltellata alle spalle da uno sconosciuto nel centro storico di Salerno. A dare l'allarme è stato un passante. La giovane è ricoverata in gravi condizioni; indaga la Polizia.

Colosseo, sette indagati per la morte di un operaio

Il monumento resta chiuso per tre giorni in segno di lutto. Sono sette le persone indagate nell'inchiesta sulla morte dell'operaio. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha incontrato i dipendenti.

ECONOMIA

Carburanti, da domani si riduce lo sconto sulle accise

Oggi, 25 settembre, è l'ultimo giorno del taglio delle accise da 12,2 centesimi al litro previsto dal decreto. Dal 26 settembre al 5 ottobre la riduzione dovrebbe dimezzarsi a 6,1 centesimi.

Gas ancora sotto pressione

Sul mercato Ttf di Amsterdam il gas ha superato quota 76 euro, con i future di ottobre in aumento del 5,74%.

CAMPANIA

Maltempo, allerta meteo in Campania

La Protezione civile regionale ha emanato un'allerta per temporali improvvisi e intensi, con possibili criticità idrogeologiche. Una notizia da seguire nel corso della giornata soprattutto per l'area napoletana e vesuviana.

Juve Stabia, misura interdittiva per il presidente Alfredo Guerri

Il proprietario e presidente della Juve Stabia figura tra le persone raggiunte da una misura interdittiva nell'ambito di un'inchiesta per una presunta truffa con crediti d'imposta.

Scioglimento dei Comuni per mafia, torna il dibattito sull'articolo 143

Su Repubblica Napoli Riccardo Marone interviene sulla disciplina dello scioglimento dei Consigli comunali per infiltrazioni mafiose, sostenendo la necessità di modificare la legge. Un tema di particolare interesse per Torre Annunziata e Catellammare di Stabia, dopo lo scioglimento dei Consigli comunale nelle due città.

AREA VESUVIANA

Torre del Greco, tre anni dal crollo sul Corso: ancora rinviato il processo

A tre anni dalla tragedia, un'altra udienza sarebbe stata rinviata per un problema di notifica. La vicenda giudiziaria relativa al crollo resta quindi ancora aperta.

Torre del Greco, stasera Karima chiude il penultimo appuntamento di “Voci d'autunno”

Questa sera, venerdì 25 settembre, agli ex Molini Meridionali Marzoli si esibisce Karima con il progetto Canta autori. Domani gran finale della rassegna con Athene Wilson. Concerti alle 21, ingresso libero.

Pompei, nuovo weekend di modifiche alla circolazione ferroviaria

Domani 26 e domenica 27 settembre è previsto un nuovo fine settimana di cancellazioni e bus sostitutivi per i lavori legati al nuovo hub ferroviario di Pompei.

SPORT

Nazionale, l'Italia di Mancini riparte dal Belgio

Gli azzurri si preparano alla Nations League contro il Belgio. Roberto Mancini punta a rilanciare la Nazionale attraverso il gioco e valuta anche l'inserimento di alcuni giovani. Appuntamento stasera allo stadio Olimpico di Roma alle 20,25.

Tennis, Italia in semifinale nella Billie Jean King Cup

L'Italia ha superato la Cina grazie anche al doppio decisivo di Sara Errani e Jasmine Paolini. Sabato le azzurre affronteranno l'Ucraina per un posto in finale.

Volley, delusione Italia agli Europei

Dopo l'eliminazione, il presidente federale Giuseppe Manfredi ha confermato la fiducia nel ct Ferdinando De Giorgi, sottolineando la compattezza del gruppo.

Formula 1, Mercedes davanti a Baku: Ferrari quarta e quinta

Nelle seconde libere del GP dell'Azerbaijan George Russell ha preceduto Kimi Antonelli e Max Verstappen. Charles Leclerc è quarto, Lewis Hamilton quinto.