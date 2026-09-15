Rassegna stampa di martedì 15 settembre: l'addio a Emma Bonino, voto al Senato sulla legge elettorale

A cura della Redazione

Ecco le principali notizie di martedì 15 settembre 2026, selezionate per i lettori di TorreSette.news.

ITALIA

Scuola, oggi il rientro anche in Campania

Si completa il ritorno sui banchi degli studenti italiani. Oggi, 15 settembre, inizia ufficialmente l’anno scolastico 2026/2027 anche in Campania, dopo le aperture anticipate decise nei giorni scorsi da alcuni istituti. Le lezioni nella regione termineranno l’8 giugno 2027. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Emma Bonino, oggi i funerali di Stato

L’Italia dà l’ultimo saluto a Emma Bonino, morta venerdì scorso a 78 anni. Dopo la camera ardente in Campidoglio, oggi si svolgono a Roma le esequie di Stato laiche, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della premier Giorgia Meloni. La cerimonia è prevista alle 12.30.

Fisco, ultimi giorni per il modello 730

Scatta il conto alla rovescia per la dichiarazione dei redditi. Il 30 settembre è il termine per l’invio del modello 730/2026: restano quindi due settimane per completare la procedura.

ESTERI

Ucraina, si tratta per fermare gli attacchi alle infrastrutture energetiche

Donald Trump ha annunciato un’intesa di massima perché Russia e Ucraina sospendano gli attacchi contro gli obiettivi energetici. Volodymyr Zelensky si è detto disponibile, ma ha chiesto garanzie e manifestato forti dubbi sulla volontà di Vladimir Putin di rispettare un eventuale accordo. Secondo il Financial Times, i negoziati sono ancora in corso e Mosca sarebbe riluttante.

Lituania, caccia Nato abbattono un drone

Nuova tensione sul fianco orientale dell’Alleanza Atlantica. Nella notte caccia della Nato hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Il presidente lituano Gitanas Nausėda ha collegato l’episodio all’intensificarsi dell’aggressione russa contro l’Ucraina.

POLITICA

Legge elettorale, oggi il voto finale al Senato

Giornata decisiva per la nuova legge elettorale. Oggi, martedì 15 settembre, l’Aula del Senato è chiamata al voto finale sulla riforma: le dichiarazioni di voto inizieranno alle 10. Ieri Palazzo Madama ha concluso l’esame degli emendamenti e degli ordini del giorno.

Tra le principali novità introdotte figurano il sistema proporzionale con premio di maggioranza, previsto per la coalizione che raggiunge almeno il 42%, e il ritorno delle preferenze, fino a tre, pur mantenendo i capilista bloccati. È stata inoltre modificata la disciplina sulla raccolta delle firme per le nuove formazioni politiche.

Quello di oggi non sarà però il passaggio definitivo. Poiché il Senato ha modificato il testo già approvato da Montecitorio, la legge dovrà tornare alla Camera per la terza lettura, già calendarizzata per il 28 settembre.

CAMPANIA

Napoli, San Gregorio Armeno si ribella ai souvenir

Serrande abbassate ieri fino alle 14 nelle storiche botteghe di San Gregorio Armeno. Gli artigiani del presepe hanno protestato contro il rischio che nei locali sfitti possano aprire negozi di souvenir a basso costo. Il Comune rassicura: nella strada è consentita esclusivamente la produzione e vendita di prodotti legati all’arte presepiale e dei pastori.

Napoli, protesta contro l’aumento dei B&B

Manifestazione anche sul fronte dell’emergenza abitativa. La rete “Resta abitante” e gruppi di studenti hanno organizzato un sit-in contro la disciplina comunale sulle locazioni turistiche, chiedendo una soglia più restrittiva per la presenza dei B&B.

METEO

Ancora tempo stabile, da domani cambia tutto

Oggi prevalgono condizioni di tempo stabile su gran parte dell’Italia, ma la situazione dovrebbe cambiare da mercoledì 16 settembre: una perturbazione nord-atlantica porterà maggiore instabilità e un calo delle temperature in diverse regioni.

SPORT

Serie A, Inter e Roma in vetta: spettacolo a San Siro

Tre le partite che ieri hanno completato la quarta giornata di Serie A. L’Inter ha dato vita a una clamorosa rimonta contro l’Udinese: sotto 0-2 dopo appena 16 minuti, i nerazzurri hanno ribaltato la gara imponendosi 5-3 con le reti di Carlos Augusto, Barella, Thuram, Pio Esposito e Bonny. La squadra di Chivu raggiunge così la Roma in testa alla classifica.

Successo esterno proprio per la Roma, che ha battuto 2-0 il Torino grazie alle reti di Malen al 40’ e Pisilli nel recupero. I giallorossi restano a punteggio pieno dopo quattro giornate.

Continua anche l’ottimo avvio del Como, vittorioso 2-1 sul Parma al Sinigaglia. A segno Ramon e Kaiki per i lariani, mentre Romero ha accorciato le distanze nel recupero.

Europei di volley, stasera Italia-Cechia

Torna in campo l’Italvolley di Ferdinando De Giorgi. Dopo tre vittorie consecutive, contro Svezia, Grecia e Slovacchia, gli azzurri affrontano oggi la Repubblica Ceca nella quarta partita della Pool A degli Europei maschili. L’incontro è in programma alle 21.