Rassegna stampa di martedì 8 settembre 2026: dalla guerra in Ucraina allo sciopero dei treni, le notizie del giorno

A cura della Redazione

Ecco la rassegna stampa di TorreSette.news di martedì 8 settembre, aggiornata con le notizie della notte e i risultati sportivi di ieri sera.

ESTERI

Ucraina, la Russia torna ad attaccare Kiev dopo tre giorni di tregua

Nella notte è tornato a suonare l'allarme aereo nella capitale ucraina. La Russia ha ripreso gli attacchi contro Kiev dopo tre giorni di tregua, coincisi con gli incontri diplomatici degli inviati statunitensi Jared Kushner e Steve Witkoff. Secondo le prime informazioni, sarebbero stati colpiti anche edifici nella periferia della capitale. La ripresa dei raid conferma quanto rimanga fragile il percorso negoziale. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Droni ucraini sulla Russia, colpita Saratov: segnalate vittime

La guerra torna contemporaneamente a colpire in profondità anche il territorio russo. Droni ucraini hanno raggiunto Saratov, città situata a centinaia di chilometri dal confine. Le autorità russe riferiscono di danni alle infrastrutture civili e di vittime, con un bilancio ancora preliminare.

Germania, l'exploit dell'AfD scuote anche la politica italiana

Continua a far discutere il risultato delle elezioni in Sassonia-Anhalt, dove l'AfD ha ottenuto un'affermazione senza precedenti. L'esito del voto tedesco ha aperto un confronto anche nel centrodestra italiano: Matteo Salvini guarda con favore al risultato, mentre Antonio Tajani lo considera una «pessima notizia». La vicenda sta accentuando le differenti sensibilità europee all'interno della maggioranza.

POLITICA E ATTUALITÀ

Emma Bonino ricoverata in ospedale, è grave ma vigile

Ore di apprensione per Emma Bonino, ricoverata all'ospedale Santo Spirito di Roma dopo un malore accusato nella sua abitazione. La leader di +Europa è stata soccorsa e trasportata in codice rosso per un'insufficienza respiratoria. Secondo le informazioni diffuse nella serata di ieri, le sue condizioni sono considerate gravi, ma Bonino è vigile ed è sottoposta agli accertamenti dei medici.

Di Battista in terapia intensiva dopo l'intervento a Cuba

Restano sotto osservazione le condizioni di Alessandro Di Battista, operato d'urgenza a Cuba. L'ex parlamentare è sedato e ricoverato in terapia intensiva dopo l'intervento chirurgico. Per conoscere con maggiore precisione l'evoluzione del suo quadro clinico sarà necessario attendere il decorso post-operatorio. Familiari e persone a lui vicine continuano a chiedere riservatezza.

Sciopero dei treni, disagi fino alle 21 di oggi

Giornata difficile per chi viaggia in ferrovia. È in corso lo sciopero nazionale del personale del gruppo Fs Italiane, iniziato alle 21.18 di lunedì 7 settembre e destinato a concludersi alle 21 di oggi, martedì 8 settembre. Possibili cancellazioni e variazioni interessano i collegamenti ferroviari, con ripercussioni anche prima e dopo l'orario ufficiale della protesta. Ai viaggiatori è consigliato verificare la situazione del proprio treno prima della partenza.

Addio al caldo record, da mercoledì arrivano pioggia e temperature più basse

Sono probabilmente le ultime ore della lunga estate rovente del 2026. Da mercoledì 9 settembre è previsto l'arrivo di una perturbazione accompagnata da piogge e da una diminuzione delle temperature. L'estate appena trascorsa è risultata la più calda registrata in Italia dal 1950, superando anche il precedente record del 2003.

CAMPANIA E CRONACA

Napoli, oltre 50 turisti vittime delle “vacanze fantasma”

Vacanze e crociere pagate ma mai effettuate. A Napoli è stata presentata una denuncia per una vicenda che coinvolgerebbe oltre cinquanta turisti, rimasti a casa nonostante avessero già versato il denaro per i viaggi prenotati. Le somme complessivamente contestate ammonterebbero a decine di migliaia di euro. Sulla vicenda sono ora in corso gli accertamenti per ricostruire responsabilità e modalità della presunta truffa.

Benevento, cane torturato e lasciato in fin di vita: scatta la denuncia

Ha suscitato indignazione il caso di Giotto, il cane trovato ad Apice in una pozza di sangue, con profonde ferite, una zampa quasi recisa e un laccio stretto intorno al collo. L'animale è stato soccorso dalla Polizia municipale e affidato alle cure veterinarie. Lndc Animal Protection ha presentato denuncia contro ignoti per individuare chi si è accanito con tanta violenza sull'animale. Le condizioni di Giotto sarebbero in miglioramento.

Napoli-Arsenal, scatta il divieto di vendita degli alcolici

Napoli si prepara alla sfida di Champions League contro l'Arsenal, in programma domani, mercoledì 9 settembre, allo stadio Maradona. Il sindaco Gaetano Manfredi ha disposto il divieto di vendita di bevande alcoliche anche in alcune zone del centro cittadino. Sul fronte sportivo, il Napoli cerca il riscatto dopo il ko per 3-2 contro l'Inter e Allegri valuta alcuni cambi nella formazione.

SPORT

Lazio, rimonta a Udine e aggancio alla vetta: finisce 2-1

La Lazio espugna Udine 2-1 nel posticipo disputato ieri sera e raggiunge Inter e Roma in testa alla classifica. L'Udinese era passata in vantaggio al 49' con Karlström, ma i biancocelesti hanno ribaltato la partita nel finale: Frattesi ha pareggiato al 79' e Gudmundsson ha firmato il gol vittoria all'88', festeggiando nel migliore dei modi il debutto con la nuova maglia.

Cagliari-Lecce 1-0, decide Daniel Maldini

Successo anche per il Cagliari, che ieri ha superato il Lecce per 1-0. A decidere la sfida è stato Daniel Maldini, a segno al 29' con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Fazzini. Per i sardi si tratta della seconda vittoria in questo avvio di campionato.

Formula 1, l'Italia celebra l'impresa di Kimi Antonelli a Monza

Continua l'eco della straordinaria vittoria di Kimi Antonelli nel Gran Premio d'Italia. Il giovane pilota italiano ha trionfato domenica a Monza dopo essere partito dall'ultima posizione, riportando un italiano sul gradino più alto del podio nel GP di casa a sessant'anni dall'impresa di Ludovico Scarfiotti. Il padre Marco ha raccontato l'emozione per una giornata destinata a entrare nella storia dell'automobilismo italiano.