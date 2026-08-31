Rassegna stampa di lunedì 31 agosto 2026: le principali notizie dall'Italia e dal mondo

A cura della Redazione

Ecco una selezione delle principali notizie che aprono la giornata di lunedì 31 agosto 2026, dall’Italia e dall’estero, con uno sguardo particolare alla Campania e allo sport.

CRONACA

Alessandro Di Battista ancora grave a Cuba, medici del Gemelli verso l’Avana

Restano serie le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba dopo il malore accusato nei giorni scorsi. L’ex deputato del Movimento 5 Stelle ha però scritto sui social assicurando che farà di tutto per tornare presto. Dall’Italia è prevista la partenza di medici del Policlinico Gemelli per valutare direttamente le sue condizioni e l’eventuale trasferimento. Di Battista ha anche risposto al messaggio del pizzaiolo napoletano Gino Sorbillo, promettendo di andare a trovarlo a Napoli. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Sparatoria durante un rave party in Svizzera: morta 22enne italiana

Si chiamava Maria Spinelli, 22 anni, la giovane abruzzese uccisa in una sparatoria nella notte durante un rave party a Schachen in Svizzera. Era originaria di Atri e residente a Città Sant'Angelo. La Farnesina segue il caso insieme all’Ambasciata a Berna e al Consolato di Basilea.

A16 Napoli-Canosa, coppia muore in un terribile tamponamento

Due persone, un uomo di 60 anni e una donna di 50, sono morte in un grave incidente sull’A16 Napoli-Canosa, nel territorio di Marigliano. La coppia viaggiava su una Smart verso Napoli quando l’auto, secondo una prima ricostruzione, è stata violentemente tamponata da una Jeep Renegade e successivamente coinvolta in un secondo impatto. Il tratto tra Pomigliano e Napoli Est è rimasto chiuso per diverse ore.

Benevento, 23enne perde la vita nello schianto contro un muro

Ancora sangue sulle strade della Campania. Un giovane di 23 anni è morto all’alba di ieri sulla Fondo Valle Isclero, nei pressi dello svincolo per Dugenta, nel Beneventano. La Ford Fiesta guidata dal ragazzo è finita contro un muro e si è successivamente ribaltata. Inutili i soccorsi. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire le cause dell’incidente.

Friuli, donna uccisa a coltellate: il marito non risponde ai magistrati

Si è avvalso della facoltà di non rispondere il 52enne arrestato per l’uccisione della moglie a San Giovanni al Natisone, in Friuli. L’uomo è indagato per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dal vincolo familiare. La donna è stata trovata senza vita nell’abitazione della coppia con diverse ferite da taglio. A dare l’allarme erano stati i vicini, dopo aver sentito delle urla.

ESTERI

Cipro, traghetto affonda: 8 morti e 17 dispersi

È salito ad almeno 8 morti e 17 dispersi il bilancio dell’affondamento di un traghetto al largo di Cipro Nord. L’imbarcazione era appena partita dal porto di Kyrenia/Girne. Sono state tratte in salvo 242 persone. Il comandante e altri membri dell’equipaggio sono stati arrestati con l’ipotesi di possibile negligenza, mentre proseguono le ricerche dei dispersi.

Nepal, ancora dispersi italiani dopo le devastanti inondazioni

Continuano le ricerche delle persone disperse dopo le violente inondazioni che hanno colpito il Nepal. Tra coloro di cui non si hanno notizie figurano gli italiani Luca Barachini e Patrizia Marziale. Risulta disperso anche un altro connazionale, Marco Ratto, orafo di Rapallo. Frane e alluvioni hanno provocato pesanti danni a edifici e infrastrutture.

Iran-Usa, nuova escalation: Teheran annuncia missili contro obiettivi americani

La tensione tra Stati Uniti e Iran torna a livelli altissimi. Nella notte fonti iraniane hanno riferito del lancio di missili contro obiettivi statunitensi in Giordania, dopo che gli Usa avrebbero colpito lanciatori iraniani sull’isola di Larak. La situazione resta in rapida evoluzione e cresce la preoccupazione per un ulteriore allargamento della crisi in Medio Oriente.

Ucraina, Mosca minaccia nuovi attacchi massicci alle infrastrutture energetiche

La Russia annuncia la possibilità di nuovi raid su vasta scala contro il settore energetico ucraino. Sul fronte diplomatico resta sul tavolo l’ipotesi di un vertice tra Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, ma il Cremlino frena: un incontro al massimo livello sarebbe possibile soltanto per finalizzare accordi già definiti.

POLITICA E ATTUALITÀ

Governo Meloni verso il record di durata della Repubblica

Il governo guidato da Giorgia Meloni si avvicina a un primato storico: venerdì raggiungerà i 1.413 giorni, superando per durata il secondo governo Berlusconi e diventando l’esecutivo più longevo della storia repubblicana. La premier rivendica stabilità politica e miglioramento dei conti pubblici, mentre restano aperti numerosi fronti interni e internazionali.

Campania, vertice sulla sanità privata accreditata

Giornata importante per la sanità campana. Oggi è previsto un vertice in Regione sul futuro dei centri privati accreditati. Al centro del confronto la necessità di intervenire sui pagamenti pregressi e di ridisegnare il sistema dopo anni di criticità. Il presidente Roberto Fico punta alla definizione di un nuovo piano per il comparto.

ECONOMIA

G20, ministri delle Finanze e governatori delle Banche centrali riuniti negli Usa

Ad Asheville, in North Carolina, si apre oggi la riunione dei ministri delle Finanze e dei governatori delle Banche centrali del G20. Sul tavolo le prospettive dell’economia mondiale, le tensioni geopolitiche e i loro effetti sui mercati e sui prezzi dell’energia. L’appuntamento arriva in una fase particolarmente delicata per gli equilibri economici internazionali.

SPORT

Serie A, clamoroso al Maradona: il Como batte il Napoli 2-1

Prima sconfitta stagionale per il Napoli, battuto ieri sera 2-1 dal Como allo stadio Maradona. La formazione di Cesc Fabregas conquista così la prima vittoria del campionato grazie alle reti di Baturina e Douvikas. Una brusca frenata per gli azzurri dopo il successo ottenuto nella giornata inaugurale.

Inter a punteggio pieno, Lazio vittoriosa sul Genoa

L’Inter supera il Cagliari per 1-0 grazie alla rete di Hakan Calhanoglu e resta a punteggio pieno dopo due giornate. Vittoria di misura anche per la Lazio, che batte il Genoa 1-0. La seconda giornata si chiuderà oggi con Lecce-Roma alle 18.30 e Atalanta-Bologna alle 20.45.

Tennis, Roger Federer entra nella Hall of Fame

Giornata emozionante per Roger Federer, entrato ufficialmente nella International Tennis Hall of Fame. L’ex fuoriclasse svizzero, visibilmente commosso durante la cerimonia, ha ricordato il ruolo centrale avuto dal tennis nella sua vita. Intanto a New York proseguono gli US Open, ultimo Slam della stagione.

Oggi Italia-Bulgaria agli Europei femminili di volley

L’Italia femminile di pallavolo torna in campo oggi a Brno contro la Bulgaria. L’incontro è in programma alle ore 16 nell’ambito dei Campionati Europei. Proseguono inoltre i Giochi del Mediterraneo di Taranto, altro appuntamento che vede impegnati numerosi atleti azzurri.