Rassegna stampa, maltempo sull'Italia e 620 droni contro Mosca: le notizie di oggi 18 agosto

A cura della Redazione

Martedì 18 agosto 2026 – Temporali e maltempo sull’Italia, notte di pioggia anche in Campania. Escalation nella guerra in Ucraina: 620 droni lanciati verso Mosca. Pressing degli Stati Uniti per fermare i raid su Gaza. Petrolio ancora in rialzo. Nello sport, clamorosa eliminazione della Lazio dalla Coppa Italia

CRONACA

Maltempo, temporali violenti sull'Italia: notte di pioggia anche a Napoli e provincia

L'anticiclone subtropicale comincia a cedere e sull'Italia torna il maltempo. Temporali improvvisi, forti raffiche di vento, fulmini e locali grandinate stanno interessando diverse regioni, con un sensibile cambiamento delle condizioni meteorologiche dopo la lunga fase di caldo.

Nella notte il temporale ha interessato anche Napoli e diversi comuni della provincia, compresa l'area vesuviana. In Campania resta alta l'attenzione per fenomeni che possono svilupparsi molto rapidamente.

Etna, la cenere crea ancora problemi all'aeroporto di Catania

L'Etna non dà tregua. La nuova attività eruttiva ha prodotto un'importante emissione di cenere vulcanica, creando nuovamente problemi ai collegamenti aerei. All'aeroporto Fontanarossa di Catania è stato imposto un limite di dieci voli in arrivo ogni ora, misura prevista almeno fino alle 12 di oggi

Maltempo, due escursionisti uccisi dai fulmini

Due tragedie a poche ore di distanza confermano la pericolosità dei temporali improvvisi che stanno attraversando l'Italia.

Un turista americano è morto sull'Etna, mentre un 42enne ha perso la vita in Alto Adige. Entrambi sono stati colpiti da fulmini durante le perturbazioni che hanno interessato le rispettive zone.

Bimba nata da embrione congelato, altre coppie chiedono chiarimenti

Continua a far discutere a Napoli il delicato caso legato alla procreazione medicalmente assistita e agli embrioni congelati. Dopo quanto emerso nei giorni scorsi, altre due coppie hanno deciso di chiedere informazioni sulla propria posizione. Una di loro ha annunciato l'intenzione di rivolgersi all'ospedale San Paolo per ottenere la cartella clinica e verificare l'esatta collocazione degli embrioni. La vicenda potrebbe quindi allargarsi e richiedere ulteriori accertamenti.

ESTERI

Ucraina, maxi attacco contro Mosca: lanciati 620 droni nella notte

È la notizia internazionale più importante di questa mattina. La guerra tra Russia e Ucraina registra una nuova e impressionante escalation. sSecondo quanto riferito dal sindaco di Mosca Sergey Sobyanin, circa 620 droni sono stati lanciati durante la notte verso la regione della capitale russa. Di questi, circa 180 sarebbero stati intercettati e distrutti. Le squadre di emergenza russe sono al lavoro nelle zone interessate dalla caduta dei detriti.

Russia, 11 anni al vicepresidente del partito di opposizione Yabloko

Un tribunale russo ha condannato a 11 anni di reclusione Lev Shlosberg, vicepresidente del partito liberale di opposizione Yabloko. Shlosberg è noto anche per le sue posizioni critiche nei confronti della guerra in Ucraina. Pochi giorni fa, il 10 agosto, era stato inoltre disposto un divieto alla partecipazione elettorale per Yabloko.

Gaza, gli Stati Uniti aumentano la pressione: Trump chiede lo stop ai raid

Si intensificano gli sforzi diplomatici americani per arrivare a un'intesa su Gaza. Il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato che sarebbe meglio se Israele non attaccasse la Striscia, mentre Washington continua a esercitare pressioni sulle parti per favorire l'applicazione del piano in discussione. Nel frattempo Jared Kushner ha definito «molto cordiale» l'incontro con Hamas, sostenendo che durante il colloquio sarebbero arrivate indicazioni considerate positive.

Lega, torna il dibattito sulla leadership di Salvini

Movimenti nella Lega e nuove discussioni sulla leadership del partito. Il presidente della Lombardia Attilio Fontana, interrogato sull'ipotesi di un passo indietro o di lato di Matteo Salvini, ha affermato che «nessuna soluzione va esclusa a priori». Parole destinate inevitabilmente ad alimentare il dibattito interno al Carroccio in vista della ripresa dell'attività politica dopo la pausa estiva.

ECONOMIA

Petrolio ancora in rialzo, Brent oltre 91 dollari

Nuova mattinata di rialzi per il petrolio, mentre sui mercati continua a pesare l'incertezza geopolitica. Il Wti con consegna a settembre è salito a 85,23 dollari al barile, con un incremento dello 0,86%, mentre il Brent del Mare del Nord ha raggiunto 91,55 dollari, in crescita dello 0,75%. In lieve calo invece l'euro sul dollaro, scambiato questa mattina intorno a 1,1572 dollari.

SPORT

Coppa Italia, clamoroso all'Olimpico: Mantova elimina la Lazio

La Coppa Italia regala subito una delle prime grandi sorprese della stagione. Il Mantova ha eliminato la Lazio vincendo 2-0 all'Olimpico, infliggendo ai biancocelesti una pesantissima battuta d'arresto. Al termine dell'incontro il tecnico Gennaro Gattuso non ha cercato attenuanti, definendo la sconfitta «una batosta» e chiedendo scusa ai tifosi. Per la Lazio l'eliminazione arriva dunque molto presto e apre inevitabilmente interrogativi alla vigilia dell'inizio del campionato.

Europei, Italia da record: atletica e nuoto chiudono una settimana straordinaria

Resta negli occhi il bilancio eccezionale dello sport italiano nelle manifestazioni continentali appena concluse. Agli Europei di atletica di Birmingham, l'Italia ha chiuso al primo posto nel medagliere, trascinata nell'ultima giornata anche dagli ori di Larissa Iapichino nel lungo e della staffetta maschile 4x400.

Straordinario anche il bilancio degli Europei di nuoto di Parigi: gli azzurri hanno conquistato complessivamente 43 medaglie, terminando secondi nel medagliere alle spalle della Gran Bretagna per un solo oro. Protagonista assoluta Simona Quadarella, che ha completato il suo personale triplete.

A completare il fine settimana d'oro dello sport italiano sono arrivati i risultati della ginnastica, con Manila Esposito oro al corpo libero, argento alla trave e argento nella prova a squadre