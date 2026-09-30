Rassegna stampa di mercoledì 30 settembre: guerra in Ucraina, rivelazione di Di Battista sul tumore al cervello

A cura della Redazione

Ecco la rassegna stampa di mercoledì 30 settembre 2026 per TorreSette.news, con una selezione delle notizie principali delle ultime ore dall’Italia e dal mondo, con particolare attenzione alla Campania e a Napoli.

ESTERI

Ucraina, nuovi raid russi: colpita ancora Kiev

La guerra resta in primo piano. Nella notte nuovi attacchi russi hanno interessato Kiev e altre aree dell’Ucraina. Nella capitale, secondo le autorità ucraine, sono rimasti uccisi anche una donna e un bambino. Mosca, intanto, ha scritto alla Nato contestando le esercitazioni che, secondo il Cremlino, simulerebbero l’isolamento di Kaliningrad. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Zuppi conclude la missione a Mosca

Si conclude oggi la missione di tre giorni a Mosca del cardinale Matteo Zuppi, inviato della Santa Sede per favorire il dialogo sulle conseguenze umanitarie della guerra in Ucraina. La visita segue quella compiuta a luglio a Kiev.

Usa-Iran, trattative in stallo

Restano difficili i rapporti tra Washington e Teheran. Secondo quanto riportato da Axios, i colloqui avrebbero prodotto scarsi progressi e resta il rischio di una nuova escalation militare.

STATI UNITI E TECNOLOGIA

Trump firma l’ordine esecutivo sulla “Super Intelligenza”

Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo dedicato allo sviluppo dell’intelligenza artificiale negli Stati Uniti, presentandolo come l’avvio dell’era della “Super Intelligenza”. Il provvedimento punta a consolidare la leadership tecnologica americana nel settore dell’IA.

ITALIA

Caso Regeni, resta al centro il rapporto tra Italia ed Egitto

Il caso di Giulio Regeni continua ad avere spazio sui quotidiani dopo le dichiarazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui rapporti con l’Egitto e sui canali utilizzati dall’Italia per affrontare la vicenda. Il nodo resta la collaborazione delle autorità egiziane e la posizione degli imputati nel processo italiano.

Ustica, nuove dichiarazioni sulla pista del missile

Torna in primo piano il disastro di Ustica. Un esperto che partecipò alle operazioni di recupero del relitto del Dc-9 sostiene la tesi dell’abbattimento attraverso un missile e richiama il ruolo delle attività militari nel Mediterraneo quella sera. Si tratta di dichiarazioni che si inseriscono in una vicenda giudiziaria e storica sulla quale permangono aspetti controversi.

ATTUALITÀ

Alessandro Di Battista: «Ho un tumore al cervello, me ne hanno asportato quasi tutto»

Alessandro Di Battista ha rivelato per la prima volta la natura del grave problema di salute che lo aveva colpito durante il soggiorno a Cuba. Intervenendo in collegamento a diMartedì su La7, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle ha raccontato che il malore accusato a fine agosto era stato provocato da un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore.

Di Battista è stato sottoposto d'urgenza a un intervento chirurgico a L'Avana, durante il quale, secondo quanto da lui stesso riferito, i medici cubani hanno asportato quasi completamente il tumore. Rientrato successivamente in Italia e seguito al Policlinico Gemelli di Roma, dovrà ora affrontare le terapie. «La priorità per me è curarmi», ha spiegato, accantonando per il momento anche ogni ipotesi di candidatura alle prossime elezioni.

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ECONOMIA

Bollette, Eni annuncia un tetto. Luce più cara per i vulnerabili

Dopo l’intervento sui carburanti, Eni ha annunciato anche un’iniziativa sulle bollette energetiche, con un tetto e uno sconto rispetto all’offerta base. Sul fronte delle tariffe, Arera ha comunicato invece un aumento del 37,3% dell’elettricità per i clienti vulnerabili.

Carburanti, scattati gli sconti di Eni e IP

Sono operative le iniziative di Eni e IP per contenere il prezzo di benzina e diesel. Il tema resta particolarmente sentito dopo i forti rincari delle ultime settimane e le proteste di diverse categorie.

Pnrr, l’Italia chiede il pagamento dell’ultima rata

Il Governo ha trasmesso alla Commissione europea la richiesta per il pagamento della decima e ultima rata del Pnrr. L’annuncio è arrivato dal ministro per gli Affari europei e il Pnrr Tommaso Foti.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Decreto PA passa alla Camera, ora il Senato

La Camera ha approvato il decreto sulla Pubblica amministrazione con 133 voti favorevoli e 66 contrari. Il provvedimento passa al Senato e dovrà essere convertito entro il 6 ottobre. Tra le misure figurano interventi sui concorsi e un ampliamento del supporto di Cassa Depositi e Prestiti agli enti locali per la realizzazione delle opere finanziate con risorse nazionali.

CAMPANIA E NAPOLI

Tav Napoli-Bari, l’inchiesta sulle presunte tangenti

Resta una delle principali notizie della cronaca campana l’inchiesta sulle commesse della linea ferroviaria Alta Velocità/Alta Capacità Napoli-Bari, che ha portato a 20 misure cautelari personali e interdittive. Secondo l’accusa, tra le utilità corrisposte in cambio di favori figurerebbero denaro, soggiorni, orologi, un’auto di lusso, dispositivi elettronici e altre regalie.

Abusivismo, l’allarme del procuratore di Napoli

Il procuratore di Napoli ha richiamato l’attenzione sul problema dell’abusivismo edilizio e sui rischi legati alla vulnerabilità del territorio in caso di terremoto. Il tema assume particolare rilevanza alla luce della situazione dei Campi Flegrei.

Incendi boschivi, prorogato lo stato di grave pericolosità

La Regione Campania ha deciso di prorogare lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, mantenendo operative le attività di prevenzione e la flotta aerea regionale.

SPORT

Marco Guidà, della sezione AIA di Torre Annunziata, tornerà ad arbitrare il Napoli

Marco Guida tornerà ad arbitrare il Napoli. Ad annunciarlo è stato Daniele Orsato, designatore della CAN di Serie A e B, nel corso dell'incontro con i media organizzato all'International Broadcast Centre di Lissone.

Una decisione particolarmente significativa anche per Torre Annunziata, città della sezione AIA alla quale appartiene Guida. Diversa, invece, la situazione di Fabio Maresca, iscritto alla sezione di Napoli, che difficilmente potrà essere designato per una partita degli azzurri.

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Nuoto, inizia lo show della Coppa del Mondo

La prima tappa della Coppa del Mondo di nuoto in vasca corta 2026 è pronta ad accendere i riflettori internazionali su Baku, in Azerbaijan, dal 1° al 3 ottobre. Il circuito World Aquatics, articolato su tre appuntamenti, dopo Baku sarà la volta di Tashkent, in Uzbekistan, dall’8 al 10 ottobre, e quindi di Astana, in Kazakistan, dal 15 al 17 ottobre, rappresenta il principale passaggio di avvicinamento ai Mondiali in vasca corta di Pechino, in programma dal 1° al 6 dicembre. Un percorso di nove giornate complessive che coinvolgerà oltre 750 atleti provenienti da più di cinquanta Paesi, chiamati a confrontarsi rigorosamente sui 25 metri.

Roma-Barcellona oggi per Champions League calcio femminile

Oggi, mercoledì 30 settembre (ore 18:45), la Roma sfiderà il Barcellona nel secondo incontro della fase a gironi unico della Champions League di calcio femminile. Sul rettangolo verde dello Stadio Tre Fontane della Capitale, la formazione giallorossa sarà chiamata a una vera e proprio impresa: vincere oppure ottenere un risultato utile contro la formazione detentrice del titolo.

La squadra femminile della Juve invece volerà in Svezia per sfidare l’Häcken (alle 18.45 ).

METEO

Ancora caldo, temperature fino a 28-29 gradi

L’inizio di ottobre dovrebbe essere caratterizzato da una fase di stabilità atmosferica, con prevalenza di sole e temperature che potranno raggiungere 28-29 gradi. Il Mediterraneo continua inoltre a presentare temperature superficiali superiori alle medie stagionali.