Rassegna stampa di lunedì 28 settembre: carburanti, legge elettorale e Luna Rossa trionfa a Napoli

A cura della Redazione

Ecco una selezione delle principali notizie di lunedì 28 settembre 2026, dall’Italia e dal mondo, con particolare attenzione alla Campania, all’area vesuviana e allo sport.

ITALIA

Carburanti, da oggi il tetto ai prezzi. Ma la protesta non si ferma

Da oggi scatta il nuovo limite al costo dei carburanti dopo gli interventi annunciati da Eni e seguiti da Ip. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha parlato di un «segnale importante» e ha assicurato sostegno alle famiglie. Restano però forti le proteste delle categorie maggiormente colpite dai rincari, con i taxi che minacciano lo sciopero. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Legge elettorale, il testo torna oggi alla Camera

Giornata politica importante a Montecitorio, dove la riforma della legge elettorale approda nuovamente in Aula dopo il passaggio al Senato. Il testo prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge almeno il 42%, senza ballottaggio. Sul provvedimento restano distanze tra maggioranza e opposizioni e un confronto aperto anche sul sistema delle preferenze.

CRONACA

Torino, uomo ucciso e fatto a pezzi: la confessione di uno degli indagati

Proseguono le indagini sull'omicidio di Fabio Colapietro, trovato smembrato in un appartamento di via Tommaso Gulli, a Torino. Uno degli indagati ha confessato l'omicidio durante l'interrogatorio davanti al gip, riferendo di avere trascorso i giorni precedenti facendo uso di diverse sostanze stupefacenti. Gli investigatori stanno ricostruendo ruoli e responsabilità delle altre persone coinvolte.

Messina, avvocato aggredito con l'acido: si cerca la donna

Restano gravi le condizioni dell'avvocato Pierfrancesco Broccio, aggredito con una sostanza caustica nel Messinese. Il professionista è ricoverato in terapia intensiva al Centro grandi ustioni dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Secondo la ricostruzione investigativa, ad aggredirlo sarebbe stata una sua assistita, ancora ricercata.

ECONOMIA E LAVORO

Settimana di scioperi, disagi anche nei trasporti

Si apre una settimana caratterizzata da diverse agitazioni sindacali. Tra il 28 settembre e il 4 ottobre sono previsti scioperi in diversi settori, con possibili ripercussioni su trasporto aereo, trasporto pubblico e scuola. Particolare attenzione allo sciopero Enav e alla mobilitazione generale prevista venerdì.

ESTERI

Iran-Usa, oggi nuovi colloqui diretti

Nuovo tentativo diplomatico nella crisi tra Iran e Stati Uniti. Per oggi sono annunciati colloqui diretti tra le parti. Teheran ha dichiarato di essere pronta alla diplomazia, ma anche a riprendere le ostilità qualora il negoziato fallisse. Da Washington, Donald Trump non ha escluso l'opzione di nuovi attacchi.

La situazione resta particolarmente delicata anche per le conseguenze che un'ulteriore escalation potrebbe avere sullo Stretto di Hormuz e sui mercati energetici internazionali.

CAMPANIA

Luna Rossa trionfa nel Golfo di Napoli

È stata una domenica di festa per Napoli. Luna Rossa ha conquistato la Regata Preliminare della 38ª America's Cup, chiudendo una tre giorni che ha portato nel Golfo uno degli eventi velici più importanti al mondo.

Nell'ultima giornata l'equipaggio italiano ha vinto entrambe le regate di flotta e poi ha dominato il match race finale contro Emirates Team New Zealand. A bordo dell'AC40 Peter Burling e Marco Gradoni, con Maria Giubilei e Gianluigi Ugolini.

Secondo quanto riportato dalla stampa napoletana, circa 250mila persone hanno affollato il Lungomare nei giorni dell'evento. L'appuntamento ora è con l'America's Cup vera e propria, che Napoli ospiterà nel 2027.

Napoli, oggi il Premio cardinale Michele Giordano

È in programma oggi la XIV edizione del Premio cardinale Michele Giordano. A consegnare i riconoscimenti sarà l'arcivescovo di Napoli, cardinale Domenico Battaglia.

AREA VESUVIANA

Castellammare, dopo la frana continuano verifiche e interventi

Resta alta l'attenzione a Castellammare di Stabia dopo il maltempo che ha provocato frane e smottamenti. Sono state riaperte la Statale 145 e la galleria di Pozzano, mentre Vigili del Fuoco e Protezione Civile hanno liberato dai detriti via Madonna della Libera e via Vecchia Pozzano.

Sono state effettuate anche ricognizioni aeree con gli esperti dell'Autorità di Bacino e della Protezione Civile per individuare le cause degli smottamenti e i punti di maggiore criticità, alcuni dei quali interessano zone abitate.

SPORT

Nations League, stasera Turchia-Italia

È la partita più attesa della giornata. Questa sera l'Italia affronta la Turchia in trasferta nella seconda giornata della Nations League, dopo la sconfitta contro il Belgio.

Il ct Roberto Mancini ha lasciato a casa dieci giocatori e potrebbe dare spazio a diversi giovani. Dall'altra parte ci sarà la Turchia allenata dall'italiano Vincenzo Montella, che ha definito particolare la sfida contro gli azzurri. La partita sarà trasmessa in prima serata su Rai 1.

Nations League, clamoroso ko della Germania

Tra i risultati della domenica spicca la sconfitta casalinga della Germania contro la Grecia nella seconda giornata della competizione.

METEO

Campania, torna il sole: temperature fino a 27 gradi

Dopo il maltempo dei giorni scorsi, lunedì prevalentemente soleggiato in Campania, con temperature decisamente miti per la fine di settembre.

A Napoli e in altre zone della regione le massime potranno raggiungere 26-27 gradi. Condizioni sostanzialmente stabili sono previste anche per martedì 29 settembre.