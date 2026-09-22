Rassegna stampa di martedì 22 settembre: il mondo si riunisce all'Onu, protesta nei trasporti a Napoli

A cura della Redazione

Le principali notizie di martedì 22 settembre 2026, dall’Italia e dal mondo selezionate dalla redazione di TorreSette.news.

ESTERI

Il mondo si riunisce all’Onu

A New York si apre la settimana di alto livello dell’81esima Assemblea generale delle Nazioni Unite, alla quale sono attesi circa 130 capi di Stato e di governo. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Al centro dei lavori ci saranno le guerre, la crisi del multilateralismo e le tensioni in Medio Oriente. Il presidente statunitense Donald Trump punta soprattutto ai dossier Iran, Gaza, Mar Rosso e Ucraina. Previsti numerosi incontri bilaterali con i leader internazionali.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha riferito di aver avuto con Trump un colloquio «costruttivo», durante il quale si è discusso soprattutto della situazione nel Mar Rosso e della guerra in Ucraina.

Guerra in Ucraina – Trump attacca Mosca

Resta alta la tensione tra Russia e Ucraina. Trump sostiene che Mosca avrebbe perso il controllo di una parte della propria industria del gasolio in seguito agli attacchi ucraini alle infrastrutture energetiche russe.

Il presidente americano torna a chiedere la conclusione di quella che ha definito una guerra «ridicola e senza fine». Intanto proseguono gli attacchi e le operazioni militari sui diversi fronti del conflitto.

Medio Oriente - Riflettori puntati sull’Iran

La crisi iraniana sarà uno dei temi dominanti dell’Assemblea generale dell’Onu. Trump ha descritto come «critica» la situazione nel Paese e ha ribadito che Teheran non dovrà dotarsi di armi nucleari.

Gli Stati Uniti cercano contemporaneamente di coinvolgere i Paesi del Golfo nelle iniziative riguardanti il Mar Rosso e di rilanciare il processo negoziale per Gaza.

POLITICA

Scuola – Mattarella: «Deve essere aperta a tutti e non creare ghetti»

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, inaugurando ad Amatrice l’anno scolastico 2026-2027, ha richiamato il principio sancito dall’articolo 34 della Costituzione: «La scuola è aperta a tutti».

Il Capo dello Stato ha definito l’istruzione la più efficace leva di integrazione, capace di creare legami, abbattere le distanze e impedire la formazione di ghetti e barriere. La scuola, ha sottolineato Mattarella, deve unire e non dividere, preparando tutti alla libertà e alla partecipazione.

Amministrative, il centrodestra cerca candidati forti

Nel centrodestra è già iniziato il confronto sulle prossime elezioni amministrative. Per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni il nodo principale riguarda la scelta di candidati competitivi nelle città chiamate al voto.

All’interno della coalizione emergono valutazioni differenti sui nomi da schierare e sulla strategia da seguire, mentre restano aperti anche i rapporti tra Fratelli d’Italia, Lega e le altre componenti della maggioranza.

CRONACA

Quattro giovanissimi preparavano molotov

Perquisizioni e sequestri nei confronti di quattro giovanissimi che fabbricavano molotov. Il provvedimento, emesso dalla Procura di Pesaro, è stato eseguito dai Carabinieri del nucleo investigativo del Comando provinciale di Pesaro e Urbino, con l'ausilio dei comandi competenti per territorio.

Ai quattro giovanissimi, due dei quali residenti nelle province di Rimini e Bologna, le indagini coordinate dalla Procura di Pesaro sono arrivate dopo una "costante attività di monitoraggio del territorio nonché dei siti d'area e profili social collegati".

ECONOMIA

Attesa per i dati sul deficit italiano

Giornata importante per i conti pubblici. L’Istat è chiamato a fornire indicazioni decisive sul rapporto tra deficit e Pil, con il Governo che punta alla discesa sotto la soglia del 3 per cento. Il dato potrebbe incidere sulle prossime scelte economiche dell’esecutivo e sui margini disponibili per la manovra finanziaria. Resta inoltre aperto il dossier relativo al caro carburanti e alle misure annunciate dal Governo per contenere i prezzi.

SANITÀ

Cambiano le tariffe di visite ed esami

Da ieri, 21 settembre, è entrato in vigore il nuovo tariffario nazionale riguardante una parte delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale. La revisione coinvolge 448 prestazioni di specialistica ambulatoriale e 222 codici dell’assistenza protesica, comprendendo visite, esami diagnostici, procedure e dispositivi destinati alle persone con disabilità.

CAMPANIA

Trasporti, protesta al Centro Direzionale

A Napoli è in programma questa mattina, alle ore 10, un presidio dei lavoratori del trasporto pubblico davanti alla sede dell’Assessorato regionale ai Trasporti, al Centro Direzionale. Il sindacato USB denuncia una situazione di forte difficoltà e chiede nuove assunzioni di autisti per evitare ulteriori disagi e riduzioni dei servizi regionali.

Napoli – Parte il conto alla rovescia verso l’America’s Cup

Alle ore 11, in piazza Vittoria, sarà svelato il countdown ufficiale verso il match race finale dell’America’s Cup 2027, in programma dal 10 luglio del prossimo anno. L’iniziativa rientra nella settimana di appuntamenti organizzati a Napoli e in Campania per avvicinare il territorio alla competizione velica. Fino al 25 settembre farà tappa nel capoluogo anche una nave scuola della Marina Militare.