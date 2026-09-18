Rassegna stampa di venerdì 18 settembre 2026: tensioni internazionali, politica italiana, cronaca e maltempo in Campania

A cura della Redazione

Ecco le principali notizie di venerdì 18 settembre 2026, dall’Italia e dal mondo selezionate dalla redazione di TorreSette.news.

ESTERI

Jet russi nei cieli della Lituania, cresce la tensione con la Nato

Si alza nuovamente il livello di allerta lungo il confine orientale dell’Alleanza Atlantica. Due jet militari russi avrebbero violato lo spazio aereo della Lituania, venendo intercettati e scortati fuori da caccia italiani impegnati nella missione Nato. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

L’episodio arriva dopo l’abbattimento di un drone russo e mentre dagli Stati Uniti giungono nuove sanzioni contro Mosca. Il Cremlino protesta, mentre l’Europa teme un ulteriore allargamento del confronto.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in visita ufficiale in Norvegia, ha invitato a non reagire alle provocazioni di Vladimir Putin, sottolineando però la necessità di rafforzare la sicurezza europea.

Medio Oriente – L’Italia valuta la protezione delle navi nel Mar Rosso

Resta delicata anche la situazione in Medio Oriente. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato che l’Italia è pronta a impiegare proprie unità navali per proteggere le imbarcazioni nazionali nel passaggio di Bab el-Mandeb, senza attendere necessariamente una decisione comune dell’Unione europea.

La sicurezza delle rotte commerciali nel Mar Rosso è diventata una priorità per i Paesi europei, anche per le conseguenze sui costi delle merci e dell’energia.

POLITICA

Mattarella: «La violenza sulle donne è un’emergenza primaria»

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella torna sul tema della violenza di genere, definendola una delle principali emergenze sociali del Paese.

Sul fronte politico si accentua intanto il confronto tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein, con maggioranza e opposizione già proiettate verso i prossimi appuntamenti elettorali.

Il capo dello Stato ha parlato anche della necessità di garantire al Paese strumenti di difesa moderni e adeguati, ribadendo che la pace deve essere sostenuta da una capacità credibile di protezione.

ECONOMIA

Bollo auto, il Governo prepara la sospensione per una parte dei veicoli

Tra gli argomenti più discussi figura la possibile sospensione del pagamento del bollo auto dal 2027 per alcune categorie di veicoli.

Il provvedimento dovrà chiarire quali automobilisti potranno beneficiare dell’esenzione e come verranno compensate le Regioni, destinatarie del gettito fiscale. La misura, annunciata come un intervento a sostegno delle famiglie, è destinata ad alimentare il confronto politico e istituzionale.

Restano inoltre sotto osservazione le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Unione europea, dopo le nuove minacce di dazi avanzate dal presidente americano Donald Trump.

CRONACA

Garlasco, archiviata l’indagine per corruzione sull’ex pm Venditti

Torna in primo piano il caso Garlasco. È stata archiviata l’accusa di corruzione a carico dell’ex procuratore Mario Venditti, indagato con l’ipotesi di aver ricevuto denaro per favorire l’archiviazione della posizione di Andrea Sempio.

Secondo la decisione giudiziaria, non sarebbero emersi elementi sufficienti per sostenere l’accusa. Proseguono, invece, gli altri filoni investigativi sulla morte di Chiara Poggi.

Gastroenterite in una scuola del Bresciano, oltre cento casi

Sale a 114 il numero dei casi di gastroenterite registrati tra bambini e personale di una scuola della provincia di Brescia. Dodici minori sono stati ricoverati, mentre le autorità sanitarie stanno cercando di individuare l’origine del contagio.

Sono in corso accertamenti sugli alimenti, sull’acqua e sugli ambienti frequentati dagli alunni.

CAMPANIA

Allerta meteo gialla fino alle ore 12

La Protezione civile regionale ha prorogato fino alle ore 12 di oggi, venerdì 18 settembre, l’allerta meteo gialla su tutta la Campania.

Sono previsti temporali improvvisi e localmente intensi, soprattutto sulla Piana campana, Napoli, le isole, l’area vesuviana, la Penisola sorrentina e amalfitana e i Monti di Sarno e Picentini.

Possibili grandinate, raffiche di vento, fulmini, allagamenti e innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua. Particolare attenzione viene richiesta nelle zone colpite dagli incendi, dove aumenta il rischio di frane e caduta di massi.

Napoli – “Open House” apre le porte dei luoghi meno conosciuti

A Napoli e nei Campi Flegrei torna l’iniziativa “Open House”, che consente a cittadini e visitatori di scoprire palazzi, monumenti e spazi urbani normalmente non accessibili.

L’obiettivo è valorizzare il patrimonio storico e architettonico e offrire una lettura diversa della città, attraverso visite e itinerari guidati.

Area vesuviana – Seconda giornata del Festival del Mare a Torre del Greco

Prosegue oggi, nell’area di Santa Maria di Portosalvo a Torre del Greco, il Festival del Mare, promosso per valorizzare la cultura marinara, la pesca, le tradizioni e le risorse del territorio.

L’iniziativa vede la partecipazione del Flag Litorale Miglio d’Oro e del Gal Parthenope, con incontri, spettacoli e momenti dedicati al rapporto tra le comunità costiere e il mare.

AMBIENTE

Al via “Puliamo il Mondo”

Comincia oggi e proseguirà fino a domenica 20 settembre la nuova edizione di “Puliamo il Mondo”, la campagna nazionale di Legambiente dedicata alla cura degli spazi pubblici.

Quest’anno una particolare attenzione viene riservata all’abbandono dei mozziconi di sigaretta, piccoli rifiuti molto diffusi ma altamente inquinanti. In programma iniziative anche nei comuni della Campania e dell’area vesuviana.

SPORT

L’Italia del volley supera la Slovenia

La Nazionale maschile di pallavolo ha battuto la Slovenia per 3-2, chiudendo al primo posto il proprio girone agli Europei.

Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi hanno ottenuto la quinta vittoria consecutiva e si preparano ora alla fase a eliminazione diretta.

Europa League – Juventus travolgente, 5-0 al NEC

Esordio europeo convincente per la Juventus, che nella prima giornata di Europa League ha travolto gli olandesi del NEC Nijmegen per 5-0.

Una vittoria netta che consente ai bianconeri di iniziare nel migliore dei modi il proprio cammino nella competizione. Nelle altre gare spiccano il successo del Bournemouth per 2-1 sul campo della Real Sociedad, il 4-0 del Crystal Palace contro il Lech Poznan e la sconfitta interna del Celtic, battuto 3-1 dal Ferencváros.

Calcio – Serie A, la quinta giornata si apre con Monza-Sassuolo

La quinta giornata di Serie A prende il via questa sera, alle 20.45, con Monza-Sassuolo.

L’attenzione è però già rivolta al big match di sabato tra Roma e Inter, appaiate in testa alla classifica a punteggio pieno. Il Napoli, alle prese con le condizioni di McTominay e Anguissa, prepara invece la sfida contro la Fiorentina. Sky Sport

IL METEO

Mattinata caratterizzata da instabilità sulla Campania, con possibili rovesci e temporali anche intensi. Dal pomeriggio è atteso un graduale miglioramento, sebbene non siano esclusi fenomeni residui. Temperature ancora miti e venti localmente sostenuti.