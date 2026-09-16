Rassegna stampa di mercoledì 16 settembre 2026: legge elettorale, maxi blitz antidroga a Napoli e incendi sui Monti Lattari

A cura della Redazione

Ecco la rassegna stampa di TorreSette.news di mercoledì 16 settembre 2026, con le principali notizie dall’Italia, dalla Campania, dall’estero e dallo sport.

ITALIA

Legge elettorale, via libera del Senato: ora il testo torna alla Camera

Il Senato ha approvato ieri la nuova legge elettorale con 113 voti favorevoli e 71 contrari. Il testo, modificato a Palazzo Madama, dovrà tornare alla Camera per la terza lettura. Tra le novità figurano il sistema proporzionale con premio alla coalizione che raggiunge almeno il 42%, le preferenze con capilista bloccati e l’estensione del voto fuorisede ai caregiver. Durante la seduta le opposizioni hanno manifestato la propria contrarietà esponendo cartelli in Aula. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Terremoto oggi in Calabria, doppia scossa in provincia di Catanzaro

Scossa di terremoto oggi, mercoledì 16 settembre, in Calabria. L'Ingv ha registrato il sisma alle ore 07:04 di magnitudo 3.5 e poi tre minuti più tardi, alle 07:07, un'altra scossa di magnitudo 3.1. L'epicentro della prima è a Squillace e a una profondità di 39.6 Km, la seconda a Amaroni a una profondità di 38.7 Km, entrambe in provincia di Catanzaro. Non si segnalano danni a persone o cose.

Emma Bonino, l’Italia le ha dato l’ultimo saluto

Si sono svolti ieri a Roma i funerali di Stato di Emma Bonino, morta venerdì scorso all’età di 78 anni. Le esequie laiche hanno fatto seguito alla camera ardente allestita in Campidoglio. Alla cerimonia erano attese le più alte cariche istituzionali.

Al via il “bonus colonnine”

Dalle ore 12.00 di martedì 22 settembre, i consumatori potranno presentare la domanda di adesione al contributo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica ad uso privato. Le domande - su legge in una nota del Mimit - potranno essere presentate attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione da Invitalia, soggetto gestore della misura per conto del Mimit.

CAMPANIA

Napoli, maxi blitz antidroga: misure cautelari per 31 persone

Dalle prime ore di questa mattina i Carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Bagnoli stanno eseguendo 31 misure cautelari tra Rione Traiano, Pianura e Fuorigrotta. Gli indagati sono ritenuti gravemente indiziati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan Petrone-Puccinelli. I dettagli dell'inchiesta saranno illustrati alle 10.30 dalla Procura di Napoli.

Monti Lattari, non si spegne l’emergenza incendi

Resta alta l’attenzione dopo i nuovi incendi divampati nell’area tra Vico Equense e Agerola. Le fiamme hanno interessato anche San Lazzaro e altre zone della Costiera; una struttura ricettiva è stata evacuata precauzionalmente. Vigili del Fuoco, Protezione civile e volontari sono impegnati nelle operazioni, rese difficili dal terreno impervio e dal vento.

Caivano, esalazioni dalla fabbrica: indagini sulla sostanza fuoriuscita

Restano sotto osservazione le conseguenze dell’episodio verificatosi nell’area industriale di Pascarola, dove una possibile reazione chimica all’interno di una cisterna di un’azienda produttrice di vernici ha provocato esalazioni irritanti. L’area è stata sequestrata e la cisterna messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco. Ieri il sindaco aveva disposto precauzionalmente la chiusura di scuole, parchi, cimitero e impianti sportivi all’aperto.

Napoli, due minorenni accoltellati dopo una lite sulla Cumana

Due ragazzi di origine egiziana, di 16 e 17 anni, sono stati accoltellati dopo una lite scoppiata sulla Cumana a Pianura. Il 16enne è stato trasportato al Cardarelli, mentre il 17enne è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico al San Paolo. Sull’episodio indaga la Polizia.

ESTERI

Ucraina, Kiev annuncia un nuovo sistema contro i droni russi

La guerra dei droni resta uno degli elementi centrali del conflitto. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che un nuovo intercettore sviluppato in Ucraina è riuscito ad abbattere uno dei più veloci Shahed a reazione utilizzati dalla Russia. Kiev sostiene inoltre di aver abbattuto 187 obiettivi aerei durante una recente ondata di attacchi, mentre proseguono le operazioni militari sul terreno.

La Camera americana impone a Trump la fine della guerra in Iran

La Camera a maggioranza repubblicana ha approvato un provvedimento che impone a Donald Trump di mettere fine alla guerra in Iran o richiedere l'autorizzazione del Congresso. E' la terza volta che la Camera chiede al presidente Usa lo stop della guerra con misure simboliche.

Sette deputati hanno votato con i democratici sulla risoluzione, approvata con 220 voti a favore e 204 contro.

METEO

Campania, giornata prevalentemente soleggiata

Dopo le previsioni di maggiore instabilità, per oggi in Campania dovrebbe prevalere il tempo stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso soprattutto lungo le coste. A Napoli sono previste temperature comprese tra 21 e 29 gradi. Qualche addensamento potrà interessare le aree interne nelle ore centrali, mentre il vento potrà raggiungere raffiche di 40-50 chilometri orari.

SPORT

Europa League: stasera Milan-Benfica

Stasera, mercoledì 16 settembre 2026, comincia la fase campionato dell’Europa League 2026/27. Sono in programma 9 partite, quella di maggiore interesse per il pubblico italiano è Milan-Benfica, ore 21 a San Siro. Sarà trasmessa su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K, oltre che in streaming su NOW.

La Juventus, invece, giocherà domani, giovedì 17 settembre alle 21, in casa contro il NEC Nijmegen.

Europei di volley, quarta vittoria consecutiva per l’Italia

Continua senza sconfitte il cammino dell’Italia agli Europei maschili di pallavolo. Gli azzurri hanno superato ieri sera la Repubblica Ceca per 3-1 in rimonta, centrando il quarto successo in altrettante partite. La Nazionale di Ferdinando De Giorgi conferma così il suo ottimo avvio nella competizione.