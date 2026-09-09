Rassegna stampa di mercoledì 9 settembre 2026: tensione nel Golfo, Ucraina e maltempo sull'Italia

A cura della Redazione

Ecco la rassegna stampa di TorreSette.news di mercoledì 9 settembre 2026, aggiornata alle prime ore della mattinata.

ESTERI

Iran-Usa, nuova escalation nel Golfo

Sale pericolosamente la tensione tra Iran e Stati Uniti. Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno annunciato di aver attaccato due navi statunitensi, otto petroliere e altre imbarcazioni nel Golfo, come rappresaglia per gli attacchi americani contro cinque petroliere iraniane. La crisi sta avendo ripercussioni anche sul traffico navale nello Stretto di Hormuz e sui mercati energetici. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Ucraina, tornano i bombardamenti su Kiev

Dopo una breve pausa, la Russia ha ripreso gli attacchi contro Kiev con missili e droni. Il bilancio dell'ultima offensiva sulla capitale ucraina è di almeno cinque morti e oltre trenta feriti. Colpiti edifici residenziali e altre strutture. Intanto droni ucraini hanno raggiunto la regione russa di Saratov, dove vengono segnalate vittime.

Cisgiordania, 12 Paesi contro i coloni israeliani. L'Italia non aderisce

Regno Unito, Francia, Canada e altri nove Paesi hanno annunciato misure contro il commercio con gli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati. L'Italia non ha aderito: il ministro degli Esteri Antonio Tajani sostiene che eventuali decisioni commerciali debbano essere assunte a livello dell'Unione europea. Durissima la reazione di Israele, che ha annunciato la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est.

POLITICA

Legge elettorale, giornata decisiva per il centrodestra

La riforma elettorale resta al centro dello scontro politico. Il centrodestra cerca un'intesa sugli ultimi nodi, mentre secondo Repubblica Fratelli d'Italia punta a un sistema che assegni il premio di maggioranza già al raggiungimento del 41%. Oggi sono previste nuove riunioni tecniche prima del passaggio parlamentare.

Centrosinistra, prove di unità

Elly Schlein, Giuseppe Conte e i leader di Alleanza Verdi e Sinistra tornano a mostrarsi insieme, mentre prosegue il confronto sul futuro della coalizione e sull'eventuale ricorso alle primarie. Sullo sfondo resta la battaglia contro la nuova legge elettorale proposta dalla maggioranza.

CRONACA E ATTUALITÀ

Meteo, addio al gran caldo: arrivano temporali e temperature giù fino a 8 gradi

È iniziato il cambiamento tanto atteso. Una perturbazione atlantica porta da oggi temporali e un brusco calo delle temperature, inizialmente al Nord e successivamente al Centro-Sud. Allerta arancione in Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia e gialla in undici regioni. Entro sabato dovrebbe terminare il caldo anomalo anche nelle regioni meridionali.

Scuola, studenti italiani sopra la media Ocse

Buone indicazioni dal rapporto Pisa: gli studenti italiani risultano complessivamente sopra la media Ocse nelle competenze analizzate. Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara sottolinea in particolare la riduzione dei divari tra Nord e Sud.

CAMPANIA

Circumvesuviana, resta alta l'attenzione dopo l'incidente all'operaio

Un operaio impegnato in lavori sulla linea aerea della Circumvesuviana è rimasto folgorato nella zona tra San Giovanni e San Giorgio a Cremano. L'uomo è stato ricoverato in gravi condizioni all'Ospedale del Mare. L'incidente ha provocato ieri l'interruzione della circolazione tra San Giovanni e Torre del Greco e pesanti disagi per i viaggiatori.

Giugliano, bambino di 6 anni tenta di difendere la mamma dall'ex

Drammatico episodio nel Napoletano. Durante l'aggressione di un uomo alla sua ex compagna, il figlio di appena sei anni ha cercato di proteggere la madre. La donna ha riportato, tra le altre lesioni, la frattura di una costola.

AREA VESUVIANA

Pompei, lavori al nuovo hub: tre weekend difficili per i treni

Si preparano disagi sulla linea ferroviaria per i lavori propedeutici al nuovo hub di Pompei. Nei weekend del 12-13 e 26-27 settembre e del 10-11 ottobre sono previste cancellazioni, limitazioni e modifiche alla circolazione di Frecciarossa e Regionali. Saranno attivati autobus sostitutivi anche sulle tratte che interessano Torre Annunziata, Nocera Inferiore e Salerno.

SPORT

Champions League, l'Inter cade al Bernabeu

Esordio amaro per l'Inter in Champions League. I nerazzurri di Cristian Chivu sono stati battuti 2-1 dal Real Madrid al termine di una gara nella quale gli errori individuali sono costati caro. Chivu ha comunque sottolineato il coraggio e la reazione mostrati dalla squadra.

Champions, stasera Napoli-Arsenal

Grande appuntamento questa sera per il Napoli, impegnato contro l'Arsenal nella prima giornata di Champions League. Fischio d'inizio alle 21. La partita sarà diretta dall'arbitro svedese Glenn Nyberg.

Juventus, tegola Locatelli: stop di 5-6 mesi

Brutta notizia per la Juventus: Manuel Locatelli è stato operato a Lione e dovrà restare lontano dai campi per circa cinque-sei mesi. Problemi anche per Boga, fermato da una lesione muscolare che dovrebbe tenerlo fuori per circa cinque settimane.