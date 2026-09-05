Rassegna stampa di sabato 5 settembre 2026: le principali notizie dall'Italia e dal mondo

A cura della Redazione

Ecco la rassegna stampa di TorreSette.news di sabato 5 settembre 2026, con una selezione delle principali notizie delle ultime ore dall’Italia e dal mondo.

ESTERI

Ucraina, nuovi attacchi russi: missili e droni contro Kiev

La guerra continua a colpire duramente l’Ucraina. Nuovi attacchi russi con missili e droni hanno interessato Kiev e altre zone del Paese, provocando vittime e danni alle infrastrutture. Colpito anche un deposito ferroviario. Il presidente Volodymyr Zelensky torna a chiedere maggiore pressione internazionale su Mosca, mentre resta estremamente difficile il percorso verso un negoziato. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Tensione Russia-Europa, Berlino accusa Mosca per i droni

Si alza ulteriormente il livello dello scontro diplomatico tra Russia ed Europa dopo le accuse tedesche a Mosca per gli episodi che hanno coinvolto droni. Nato e Unione Europea hanno espresso solidarietà alla Germania e assicurato una risposta compatta alle intimidazioni. Mosca respinge le accuse e parla invece di strumentalizzazione politica.

El Niño, l’Onu avverte: fenomeno di eccezionale intensità

L’Organizzazione meteorologica mondiale lancia l’allarme per un El Niño che potrebbe raggiungere proporzioni eccezionali nei prossimi mesi. Il fenomeno dovrebbe protrarsi fino a febbraio, con possibili conseguenze sulle temperature, sulle precipitazioni e sugli eventi meteorologici estremi in diverse aree del pianeta.

POLITICA E ATTUALITÀ

Carburanti, prorogato fino al 10 settembre il taglio delle accise sul diesel

Il Governo si prepara a prorogare di altri cinque giorni il taglio delle accise sul gasolio. La misura, che sarebbe dovuta terminare il 5 settembre, dovrebbe quindi restare in vigore fino al 10. Successivamente l’esecutivo punta a sostituire gli interventi generalizzati con sostegni maggiormente indirizzati alle categorie e alle famiglie più esposte agli aumenti.

Legge elettorale, frenata sull’ipotesi del ballottaggio

Resta aperto il confronto nella maggioranza sulla riforma della legge elettorale. L’ipotesi di introdurre un ballottaggio sembra perdere terreno di fronte alle perplessità emerse soprattutto in Forza Italia e Lega. Le opposizioni annunciano battaglia, mentre Palazzo Chigi continua a valutare le possibili modifiche al sistema di voto.

Sanità, 5,8 milioni di italiani rinunciano alle cure

Un quadro preoccupante emerge dai dati sulla sanità italiana: circa 5,8 milioni di persone avrebbero rinunciato a prestazioni sanitarie, mentre la spesa pubblica si attesta al 6,2 per cento del Pil. Secondo la Fondazione Gimbe, l’Italia resta in coda tra i Paesi del G7 per finanziamento pubblico della sanità. Il Governo rivendica invece l’aumento delle risorse stanziate negli ultimi anni.

CRONACA

Di Battista, oggi il rientro in Italia dopo il malore a Cuba

È previsto per oggi il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, ricoverato nei giorni scorsi a Cuba dopo un improvviso malore accompagnato da un forte mal di testa. L’ex parlamentare ha fatto sapere di stare meglio. Il trasferimento avviene con un volo sanitario e, una volta arrivato in Italia, dovrebbe essere sottoposto a ulteriori accertamenti al Policlinico Gemelli di Roma.

Younes è tornato in Italia: il bambino ricoverato a Torino

È arrivato in Italia Younes, il bambino rimasto gravemente ferito a Sharm el-Sheikh. Il piccolo è stato trasferito in terapia intensiva a Torino, dove i medici stanno proseguendo le cure. La famiglia parla di una battaglia ancora difficile, ma il trasferimento in una struttura italiana rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso sanitario.

Cervino, dispersa una skyrunner canadese

Ore di apprensione sul Cervino per una skyrunner canadese che stava tentando di stabilire un record di salita e discesa dal versante italiano. Della donna si sono perse le tracce durante l’impresa. Sono scattate le operazioni di ricerca in un ambiente particolarmente difficile, dove condizioni meteorologiche e caratteristiche della montagna possono rendere complessi gli interventi dei soccorritori.

CAMPANIA

Napoli, aeroporto chiuso a novembre per rifare la pista

Si prepara un mese complicato per i collegamenti aerei in Campania. A novembre l’aeroporto di Napoli Capodichino dovrà fermare le attività per consentire importanti lavori di rifacimento della pista. Una parte dei voli dovrebbe essere trasferita allo scalo di Salerno, mentre Regione e gestori dei trasporti stanno predisponendo un piano per potenziare i collegamenti alternativi.

Napoli, Coppa America: villaggio gratuito ma accessi contingentati

Proseguono i preparativi per la Coppa America a Napoli. Il villaggio destinato al pubblico sarà gratuito, ma gli ingressi saranno limitati per ragioni di sicurezza. Sono previste strutture sul mare, un pontile e pedane sopraelevate per consentire agli spettatori di assistere alle regate. In città è arrivato anche l’ultimo team partecipante.

Campania, torna il caldo: a Napoli temperature fino a 32 gradi

Dopo l’instabilità delle ultime ore, il fine settimana si apre con condizioni decisamente estive. A Napoli e in buona parte della Campania sono previsti sole e temperature che potranno raggiungere i 32 gradi, con bollino giallo per il caldo nel capoluogo. Domenica il tempo dovrebbe rimanere stabile, con valori termici in lieve diminuzione.

SPORT

Formula 1, Monza accende i motori: oggi qualifiche del GP d’Italia

Grande attesa a Monza per il Gran Premio d’Italia di Formula 1. Oggi è il giorno delle ultime prove libere e soprattutto delle qualifiche che stabiliranno la griglia di partenza della gara di domenica. Il circuito brianzolo si prepara ancora una volta a un bagno di folla, con il pubblico italiano pronto a spingere la Ferrari.

Volley femminile, Italia-Polonia vale la finale europea

L’Italvolley femminile torna in campo oggi per uno degli appuntamenti più importanti della stagione. Le azzurre affronteranno la Polonia nella semifinale degli Europei, con inizio alle ore 18. L’Italia punta alla finalissima e alla possibilità di conquistare un altro prestigioso titolo internazionale.

Basket femminile, esordio vincente dell’Italia ai Mondiali

Parte con il piede giusto il cammino delle azzurre ai Mondiali di basket femminile di Berlino. L’Italia ha battuto la Repubblica Ceca 63-54, conquistando un successo importante nella gara d’esordio. Le azzurre sono tornate sul palcoscenico mondiale dopo una lunga assenza e ora guardano con fiducia ai prossimi impegni.

Serie A, entra nel vivo la terza giornata

Prosegue nel fine settimana la terza giornata del campionato di Serie A. Tra le partite più attese c’è Inter- Napoli (ore 18,00) e Roma-Atalanta (ore 20,25). Il programma si svilupperà fino a lunedì, con le big già chiamate a dare indicazioni importanti sui rispettivi obiettivi.