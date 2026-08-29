Rassegna stampa di sabato 29 agosto 2026: le principali notizie dall'Italia e dal mondo

A cura della Redazione

Maltempo al Nord: tromba d'aria a Cremona danneggia Duomo e Comune; al Sud caldo record e sabbia sahariana con possibile pioggia sporca. Queste e altre le principali notizie selezionate dalla redazione di torresette.news.

CRONACA

Maltempo al Nord, tromba d’aria a Cremona: danni al Duomo e al Comune

L’Italia continua a essere divisa in due dal meteo. Violenti temporali hanno investito diverse regioni settentrionali, con centinaia di interventi dei vigili del fuoco. Particolarmente colpita Cremona, dove una tromba d’aria accompagnata da grandine e forti raffiche di vento ha provocato danni anche alla Cattedrale e alla torre civica del Comune. In Lombardia sono stati circa 300 gli interventi dei vigili del fuoco.

Caldo record al Sud, Napoli resta da bollino arancione

Situazione opposta al Centro-Sud, dove continua l’ondata di caldo eccezionale. La Campania è interessata anche dall’arrivo di sabbia sahariana, che rende il cielo lattiginoso. A Napoli resta il bollino arancione anche per oggi, sabato 29 agosto. Le temperature rimangono nettamente superiori alle medie stagionali, dopo una giornata di venerdì caratterizzata da valori particolarmente elevati. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Campania, sabbia del Sahara e possibile “pioggia sporca”

La massa d’aria africana che interessa la Campania ha portato con sé una consistente quantità di polvere sahariana. Nelle prossime ore eventuali precipitazioni potrebbero trascinare al suolo la sabbia presente nell’atmosfera, dando origine alla cosiddetta “pioggia sporca”. Le temperature possono ancora raggiungere valori intorno ai 37 gradi in alcune zone della regione.

Ultimo weekend di agosto, attenzione al traffico sulle autostrade

Ultimo fine settimana di agosto caratterizzato dal controesodo dalle località di villeggiatura verso le grandi città. L’attenzione è rivolta soprattutto alle principali direttrici autostradali e alle strade che collegano le località turistiche. Il traffico è destinato ad aumentare progressivamente con il rientro di migliaia di italiani dalle vacanze estive.

POLITICA

Schlein congela il dibattito sulle primarie: «Inutile e dannoso»

La segretaria del Pd Elly Schlein prova a frenare le discussioni interne al centrosinistra sulla scelta del candidato premier. «Il dibattito sulle primarie è inutile e dannoso», ha affermato, invitando le opposizioni a concentrarsi sui programmi e sui problemi degli italiani. Sullo sfondo resta il confronto con Giuseppe Conte sulla futura leadership della coalizione.

Moschee, la Lega annuncia una proposta di legge

Nuovo terreno di scontro tra maggioranza e opposizione. La Lega ha annunciato una proposta di legge per fermare nuovi insediamenti islamici e Matteo Salvini è atteso a Venezia per ribadire la propria contrarietà alla realizzazione di una nuova moschea. Dalle opposizioni arriva il richiamo alla Costituzione e alla libertà di culto.

Meloni-Bonaccini, scontro sulla frase «gli ignoranti votano a destra»

È polemica politica dopo le parole di Stefano Bonaccini sul rapporto tra livello di istruzione e voto ai partiti di destra. Giorgia Meloni ha attaccato l’esponente del Pd, accusando la sinistra di considerare «ignoranti» gli elettori del centrodestra. Bonaccini ha replicato spiegando che il suo intervento voleva essere un richiamo alla sinistra affinché tornasse a parlare alle fasce popolari.

ESTERI

Kiev ancora sotto attacco, droni russi sulla capitale ucraina

Nuova notte di paura a Kiev. Questa mattina la Russia ha lanciato un altro attacco con droni contro la capitale ucraina. Forti esplosioni sono state udite in diverse zone della città e le autorità hanno fatto scattare l’allarme aereo, invitando la popolazione a raggiungere i rifugi. Droni sono stati individuati anche nella regione circostante.

Nepal e Tibet devastati dalle alluvioni: almeno 616 morti

Si aggrava drammaticamente il bilancio delle catastrofiche inondazioni che hanno colpito Nepal e Tibet. Le vittime accertate sono salite ad almeno 616, mentre i feriti sono oltre 2.300. Le operazioni di soccorso proseguono in condizioni estremamente difficili e resta alta l’attenzione per il rischio di ulteriori esondazioni nelle zone devastate.

Venezuela-Usa, Trump annuncia un maxi accordo sul petrolio

Donald Trump ha annunciato quella che ha definito la più grande intesa petrolifera della storia con il Venezuela. Da Caracas la presidente ad interim Delcy Rodríguez ha parlato di un accordo destinato a segnare il «rinascimento della nazione», con lo sviluppo previsto di 17 campi petroliferi. L'intesa potrebbe modificare profondamente gli equilibri energetici internazionali.

Giappone, le nascite tornano a crescere dopo undici anni

Segnale in controtendenza dal Giappone, uno dei Paesi maggiormente colpiti dalla crisi demografica. Nell’ultimo semestre le nascite sono aumentate dello 0,8 per cento: è il primo incremento registrato dopo undici anni consecutivi di calo. In crescita anche il numero dei matrimoni.

ECONOMIA

Debito pubblico, i mercati guardano con maggiore fiducia all’Italia

Si modifica la percezione internazionale del debito europeo. Secondo il Financial Times, l’Italia sta guadagnando terreno nella fiducia degli investitori grazie alla stabilità politica e alla disciplina fiscale, mentre cresce l’attenzione sulla situazione francese. Una parte dei capitali si starebbe spostando dai titoli di Parigi verso quelli italiani.

Rider, Deliveroo porta la paga a 14 euro l’ora

Novità nel settore delle consegne a domicilio. Deliveroo ha raggiunto un accordo che prevede una retribuzione di 14 euro l’ora per i rider e nuovi limiti sui tempi di lavoro. Il tema delle condizioni dei lavoratori delle piattaforme digitali resta tuttavia al centro del confronto sindacale e giudiziario.

SPORT

Serie A, stasera Juventus-Parma

Prosegue oggi la seconda giornata di Serie A. Ieri il Milan ha battuto in casa il Venezia per 2-0. Oggi alle 18.30 sono in programma Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese e Sassuolo-Torino. Alle 20.45 riflettori puntati sulla Juventus, che ospiterà il Parma. Il turno proseguirà domenica e lunedì.

Napoli, domani al Maradona arriva il Como

Il Napoli tornerà in campo domani, domenica 30 agosto, alle 18.30 contro il Como allo stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri cercano continuità nella seconda giornata di campionato. Il match precederà Cagliari-Inter, in programma alle 20.45.

Mondiali di canottaggio, bronzo per Lodo e Codato

Prima importante soddisfazione azzurra ai Mondiali di canottaggio di Amsterdam. Matteo Lodo e Giovanni Codato hanno conquistato la medaglia di bronzo nel due senza maschile. L’Italia torna così sul podio iridato della specialità nove anni dopo il successo ottenuto a Sarasota nel 2017.