Ginnastica, Italia d'argento agli Europei: Manila Esposito conquista la terza medaglia

A cura della Redazione

Si chiude con un’altra prestigiosa medaglia l’avventura dell’Italia femminile ai Campionati Europei di ginnastica artistica di Zagabria. Nell’ultima giornata di gare le azzurre hanno conquistato l’argento nella prova a squadre, completando una rassegna continentale ricca di soddisfazioni.

All’Arena Zagreb sono salite in pedana Manila Esposito, Elisa Iorio, Giulia Perotti, Anthea Sisio e July Marano. Il quintetto tricolore ha chiuso la finale alle spalle della formazione russa, in gara sotto bandiera neutrale, confermando ancora una volta la competitività della ginnastica italiana ai massimi livelli continentali.

Manila Esposito, terza medaglia a Zagabria

Grande protagonista della spedizione azzurra ancora una volta Manila Esposito, atleta dell’As Gin Civitavecchia e ginnasta originaria di Torre Annunziata.

Per lei quello conquistato nella gara a squadre è il terzo podio personale di questi Europei.

Esposito aveva infatti già vinto la medaglia d’oro nel corpo libero e l’argento alla trave nelle finali individuali disputate sabato. Con il secondo posto ottenuto insieme alle compagne porta così a casa da Zagabria un oro e due argenti.

Un bottino che conferma la giovane campionessa tra le atlete di riferimento della ginnastica artistica europea e regala un’altra soddisfazione anche al territorio vesuviano al quale è legata dalle sue origini.

Un Europeo ricco di medaglie per le azzurre

L’argento nella prova a squadre arriva a poche ore dalle quattro medaglie conquistate dall’Italia nelle finali delle singole specialità.

Oltre all’oro nel corpo libero e all’argento alla trave di Manila Esposito, erano infatti arrivati l’argento di Elisa Iorio e il bronzo di Giulia Perotti alle parallele asimmetriche.

La medaglia nella finale a squadre mette dunque il sigillo su un Europeo da protagonista per la ginnastica artistica femminile italiana, capace ancora una volta di confermarsi ai vertici continentali.