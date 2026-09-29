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Trovato morto in casa a Milano il vicedirettore di 'Libero' Andrea Tempestini

Trovato morto in casa a Milano il vicedirettore di 'Libero' Andrea Tempestini

Il corpo del 40enne è stato rinvenuto ieri sera da vigili del fuoco e carabinieri nel suo appartamento di via Belinzaghi, in zona Maciachini. Cordoglio di La Russa: "Vicino a famiglia e colleghi".

(2 minuti di lettura)
A cura di AdnKronos

E' stato trovato morto ieri sera, nella sua casa di Milano, il vicedirettore del quotidiano 'Libero', Andrea Tempestini. Il corpo del 40enne è stato rinvenuto ieri sera dai vigili del fuoco e dai carabinieri della stazione Porta Garibaldi nel suo appartamento di via Belinzaghi, in zona Maciachini. Si escluderebbe al momento che il giornalista abbia subito un'aggressione.

Il cordoglio di La Russa: "Vicino a famiglia e colleghi"

“È con sincero dispiacere che ho appreso la notizia della scomparsa di Andrea Tempestini, vicedirettore e digital editor di Libero. Un giornalista che ha saputo distinguersi per professionalità, passione e attenzione al proprio lavoro, contribuendo con il suo impegno alla vita e all’informazione della testata. In questo momento di dolore desidero esprimere la mia vicinanza alla sua famiglia, ai colleghi e a tutta la redazione di Libero, ai quali rivolgo le più sentite condoglianze”, dichiara Ignazio La Russa, presidente del Senato della Repubblica.

 

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