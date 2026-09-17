Rassegna stampa di giovedì 17 settembre 2026: addio al bollo auto, Milan ko in Europa League e maltempo in arrivo

A cura della Redazione

Ecco la rassegna stampa di TorreSette.news di giovedì 17 settembre 2026, con le principali notizie dall’Italia, dall'estero, dalla Campania e dallo sport.

ITALIA

Bollo auto, dal 2027 esenzione per le vetture fino a 80 kW

Il Consiglio dei ministri ha approvato l’abolizione del bollo per le auto di piccola e media potenza, fino a 80 kW, con l’agevolazione prevista dal 2027 per un solo veicolo a cittadino. La misura riguarda anche moto e ciclomotori secondo le condizioni previste dal decreto. Il governo ha deciso di destinare all’intervento parte delle risorse utilizzate contro il caro carburanti. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Legge elettorale, dopo il Senato il testo torna alla Camera

Resta al centro del confronto politico la nuova legge elettorale, approvata martedì dal Senato con 113 voti favorevoli e 71 contrari. Poiché il testo è stato modificato a Palazzo Madama, dovrà tornare alla Camera per una nuova lettura. Tra i punti principali figurano il sistema proporzionale e il premio alla coalizione che raggiunge almeno il 42%.

ESTERI

Ucraina, il Congresso Usa vota un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia

Negli Stati Uniti il Congresso affronta un nuovo pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia, mentre prosegue la guerra in Ucraina. È uno dei passaggi più rilevanti nei rapporti tra Washington e Mosca dall’inizio del nuovo mandato di Donald Trump.

Ue-Canada, nuova intesa mentre Trump minaccia dazi

Sul fronte commerciale internazionale, Unione europea e Canada rafforzano la cooperazione, mentre il presidente statunitense Donald Trump torna a prospettare pesanti dazi. Il dossier commerciale si intreccia con i nuovi equilibri politici e strategici tra Europa e Nord America.

Gaza City, crolla un palazzo danneggiato dalla guerra

A Gaza City è crollato un edificio già gravemente danneggiato dai bombardamenti e utilizzato come rifugio da famiglie sfollate. Secondo le prime informazioni riportate questa mattina, il bilancio è di 21 morti e circa 50 dispersi. Proseguono le ricerche tra le macerie.

CRONACA

Latina, sparatoria in centro: morto un 30enne

Una sparatoria nel centro di Latina ha provocato la morte di un uomo di 30 anni. La vicenda è tra le principali notizie di cronaca nazionale di questa mattina; sono in corso gli accertamenti per ricostruire dinamica e responsabilità.

CAMPANIA

Napoli, le piazze di spaccio avrebbero fruttato 450mila euro al mese

Emergono nuovi particolari sul maxi blitz anticamorra condotto ieri dai Carabinieri nell’area occidentale di Napoli. Secondo quanto riferito dal procuratore Nicola Gratteri, le piazze di spaccio del Rione Traiano avrebbero prodotto guadagni per circa 450mila euro al mese. Nell’operazione sono state eseguite 31 misure cautelari e sequestrati 55mila euro in contanti, un Rolex e una collana di diamanti.

Circumvesuviana, da ottobre dieci nuovi treni

Novità in arrivo per gli utenti Eav. Dal 17 ottobre entreranno in servizio dieci nuovi elettrotreni ETR 300; successivamente dovrebbero aggiungersi altri 46 convogli attualmente in fase di realizzazione. Contestualmente è previsto anche un cambiamento dell’orario di esercizio.

Gennaro Sangiuliano è il nuovo coordinatore regionale di FdI in Campania

L’ex ministro ed attuale consigliere regionale della Regione Campania Gennaro Sangiuliano è stato nominato dalla premier Meloni nuovo coordinatore regionale di Fratelli d’Italia. “In primo luogo un ringraziamento a Giorgia Meloni per la fiducia che ha riposto nella mia persona - ha commentato Sangiuliano -. Con abnegazione e impegno lavorerò per rafforzare Fratelli d'Italia e tutta la coalizione di centrodestra in Campania e per affermare quei valori e ideali della destra politica e culturale che sono stati sempre forti e radicati nella nostra regione".

SPORT

Europa League, Milan sconfitto dal Benfica a San Siro

Parte male l’avventura europea del Milan, battuto 2-0 dal Benfica ieri sera a San Siro nella prima giornata della League Phase di Europa League. Dopo le prime nove gare, lo Sparta Praga guida provvisoriamente la classifica generale.

Juventus, stasera l’esordio contro il NEC

Questa sera tocca alla Juventus, che alle 21 ospita il NEC nella prima giornata di Europa League. Tra le altre partite in programma Real Sociedad-Bournemouth, Besiktas-Marsiglia e Crystal Palace-Lech Poznan. Alle 18.45 si giocano Levski Sofia-Salisburgo e Creta-Hoffenheim.

METEO

Campania, aumentano le nuvole: possibili piogge nel pomeriggio

Dopo le giornate dal sapore ancora estivo, oggi il tempo tende a peggiorare anche in Campania. A Napoli e provincia è previsto un aumento della nuvolosità, con possibilità di piogge nel pomeriggio. Per venerdì sono attesi rovesci e temporali sparsi, accompagnati da un lieve calo delle temperature.