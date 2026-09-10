Rassegna stampa di giovedì 10 settembre 2026: guerra nel Golfo, legge elettorale e caro carburanti

A cura della Redazione

Ecco la rassegna stampa di TorreSette.news di giovedì 10 settembre 2026, aggiornata alle prime ore della mattinata.

ESTERI

Iran-Usa, sale ancora la tensione nello Stretto di Hormuz

La crisi nel Golfo entra in una fase sempre più delicata. Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver colpito cinque petroliere iraniane che, secondo il CentCom, farebbero parte della cosiddetta “flotta ombra” utilizzata per finanziare i Pasdaran. Teheran ha risposto annunciando attacchi contro unità statunitensi e l’estensione della zona sottoposta alle proprie sanzioni attorno allo Stretto di Hormuz. La tensione ha spinto il petrolio oltre quota 100 dollari al barile. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Iran, l’Aiea porta il dossier nucleare al Consiglio di Sicurezza dell’Onu

Nuovo fronte internazionale per Teheran. Il Consiglio dei governatori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica ha deciso di deferire l’Iran al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per il mancato rispetto degli obblighi sul programma nucleare. Russia, Cina e Niger hanno votato contro. Intanto resta alta l’attenzione sul sito nucleare di Natanz.

Ucraina, un drone avrebbe minacciato l’aereo di Zelensky

Il premier norvegese Jonas Gahr Støre ha rivelato che l’aereo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarebbe stato minacciato da un drone mentre decollava dalla Moldova diretto verso Oslo. Sul fronte diplomatico Donald Trump sostiene che Vladimir Putin voglia raggiungere un accordo, mentre resta aperta l’ipotesi di un futuro incontro tra Trump, Putin e Xi Jinping.

POLITICA

Legge elettorale, scontro sulle preferenze

Ore decisive al Senato per la riforma elettorale. Il nodo principale riguarda il sistema delle preferenze, sul quale emergono differenze anche all’interno della maggioranza. L’impianto prevede un sistema proporzionale con un premio di 70 deputati e 35 senatori alla coalizione che raggiunga almeno il 42% dei voti. Tramontata invece l’ipotesi del ballottaggio.

Riforma elettorale, il testo dovrà essere votato entro il 15 settembre

La commissione Affari costituzionali non ha concluso l’esame del provvedimento, arrivato quindi nell’Aula del Senato senza mandato al relatore. La modifica relativa alle preferenze dovrà essere nuovamente votata. Le opposizioni contestano duramente l’impianto della riforma e hanno presentato questioni pregiudiziali.

ECONOMIA

Carburanti, scade oggi il taglio delle accise sul gasolio

Giornata importante per automobilisti e imprese. Oggi scade il taglio di 17 centesimi sulle accise del gasolio introdotto per fronteggiare l’aumento dei prezzi. Il Governo lavora a nuovi interventi, che potrebbero essere maggiormente selettivi e legati al reddito. Non è escluso un Consiglio dei ministri dedicato alle nuove misure contro il caro carburanti.

Petrolio sopra i 100 dollari, cresce l’allarme per prezzi e inflazione

L'escalation nel Golfo si ripercuote pesantemente sui mercati. Il Brent ha superato i 100 dollari al barile mentre il gas europeo è arrivato intorno ai 79 euro per megawattora, sui livelli più alti dalla fine del 2022. Le Borse europee hanno chiuso in calo e tornano i timori per una nuova accelerazione dell’inflazione e per possibili conseguenze sulla crescita.

CRONACA E CAMPANIA

Circumvesuviana, ancora disagi: interrotte due tratte

Continuano i problemi sulla rete Circumvesuviana. Nella giornata di ieri sono state interrotte due tratte e sono state fermate anche le navette tra Napoli e Torre Annunziata. Una situazione che continua a creare pesanti difficoltà ai pendolari dell’area vesuviana e che riporta al centro dell’attenzione le criticità del servizio ferroviario Eav.

Campi Flegrei, dalla Regione Campania 7,1 milioni di euro

La Regione ha stanziato 7,1 milioni di euro per interventi nell’area dei Campi Flegrei. Le risorse saranno destinate a trasporti, assistenza sanitaria, servizi sociali e sicurezza del territorio. Il presidente Roberto Fico ha sottolineato la necessità di garantire risposte rapide e continue alle comunità interessate.

Napoli, drone intercettato mentre tentava di raggiungere il carcere di Poggioreale

Un drone diretto all’interno del carcere napoletano di Poggioreale è stato intercettato prima che potesse completare la consegna. A bordo sarebbero stati trasportati un telefono cellulare e sostanze stupefacenti. I sindacati della Polizia penitenziaria parlano di una vera e propria “guerra hi-tech” utilizzata dalla criminalità per comunicare con i detenuti.

ATTUALITÀ

Alta velocità, scoppia il caso dei ritardi ferroviari

La gestione dell’Alta velocità torna al centro dello scontro politico. Secondo un dossier riportato oggi dalla stampa nazionale, dall’inizio del 2026 i ritardi accumulati avrebbero raggiunto complessivamente tredici mesi. Il tema alimenta le polemiche sull’efficienza della rete ferroviaria e sulle politiche del ministero delle Infrastrutture.

SPORT

Champions League, Napoli battuto dall’Arsenal al Maradona

Esordio amaro per il Napoli nella nuova Champions League. Gli azzurri sono stati battuti 1-0 dall’Arsenal allo stadio Diego Armando Maradona. A decidere la sfida è stato Odegaard. La squadra napoletana ha provato a reagire ma non è riuscita a trovare il gol del pareggio contro la formazione inglese.

Champions League, oggi tocca alla Roma: trasferta contro il Fenerbahçe

Dopo il Napoli, questa sera scende in campo la Roma nella prima giornata della fase campionato di Champions League. I giallorossi di Gian Piero Gasperini affrontano il Fenerbahçe a Istanbul alle ore 18.45. La Roma torna così nella massima competizione europea dopo sette anni. Gasperini dovrebbe affidarsi a Malen in attacco con Dybala sulla trequarti.

Serata storica per il Como: al Sinigaglia arriva il Lipsia

Alle 21 riflettori puntati anche sul Como, che vive una serata destinata ad entrare nella storia del club. La formazione allenata da Cesc Fàbregas debutta per la prima volta in Champions League ospitando il RB Lipsia allo stadio Sinigaglia. Un traguardo straordinario per la società lombarda, protagonista negli ultimi anni di una rapidissima scalata nel calcio italiano ed europeo.