Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba dopo un malore: «È in gravi condizioni»

A cura della Redazione

Ore di apprensione per Alessandro Di Battista, ricoverato in un ospedale di Cuba dopo un malore.

L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, 48 anni compiuti lo scorso 4 agosto, è stato portato in ospedale nella serata di ieri, venerdì 28 agosto. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Di Battista sarebbe arrivato nella struttura sanitaria in gravi condizioni, dopo avere accusato un forte mal di testa e altri malori.

Al momento, tuttavia, non sono state diffuse informazioni ufficiali sulla diagnosi e non risulta disponibile un bollettino medico che permetta di conoscere con precisione le sue attuali condizioni. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

La situazione è dunque in evoluzione e ulteriori aggiornamenti potrebbero arrivare nelle prossime ore.

A Cuba per realizzare un reportage

Di Battista si trovava a Cuba per motivi professionali, impegnato nella realizzazione di un reportage.

Un'attività, quella giornalistica e di approfondimento internazionale, alla quale l'ex parlamentare si dedica da tempo e che lo ha portato più volte all'estero.

Di Battista conosce particolarmente bene l'America Latina. Prima ancora dell'esperienza politica aveva vissuto per circa un anno in Guatemala, lavorando nell'ambito di progetti di cooperazione internazionale, e nel corso degli anni ha viaggiato in diversi Paesi dell'area.

Proprio nelle ore precedenti al malore aveva continuato la sua attività sui social, condividendo anche la storia Instagram di un giornalista che si trova a Gaza.

L'apprensione del Movimento 5 Stelle

La notizia del ricovero ha suscitato immediatamente preoccupazione anche nel Movimento 5 Stelle, nonostante Di Battista da tempo non ne faccia più parte.

«La comunità 5 Stelle ha appreso la notizia del ricovero di Alessandro Di Battista a Cuba con grande apprensione», si legge in una nota del Movimento.

Il M5S confida di poter ricevere presto aggiornamenti positivi e si stringe ai familiari dell'ex parlamentare in queste ore di preoccupazione.

Uno dei volti più conosciuti della prima stagione del M5S

Alessandro Di Battista è stato uno dei protagonisti della fase di maggiore crescita del Movimento 5 Stelle.

Eletto alla Camera dei deputati nel 2013, è rimasto in Parlamento fino al 2018, diventando in quegli anni uno dei volti più popolari del Movimento insieme a Luigi Di Maio.

Alla fine della legislatura decise di non ricandidarsi, proseguendo successivamente l'attività politica e giornalistica fuori dal Parlamento.

Negli anni successivi ha progressivamente preso le distanze dalla linea politica del Movimento guidato da Giuseppe Conte e ha dato vita all'associazione Schierarsi, continuando a intervenire sui principali temi della politica italiana e internazionale.

Ora l'attenzione è concentrata sulle sue condizioni di salute.

Le cause del malore non sono state rese note e si attendono comunicazioni ufficiali dall'ospedale cubano o dalla famiglia.